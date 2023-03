“Creed III” llega para dominar las salas de cine

En Creed III vemos el nuevo capítulo de la saga de Rocky. ( ELI ADE © 2022 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. )

Esta semana los estrenos incluyen la continuación de la saga de “Rocky” con la película dirigida por Michael B. Jordan “Creed III”, además de otras producciones que abarcan distintos géneros cinematográficos como la animación, el terror y el suspenso. En la cartelera también se ve la llegada de “Women Talking”. Escrita y dirigida por Sarah Polley, esta es una de las películas que competirá en varias categorías en la próxima edición de los Premios Óscar.

Creed III

La saga que inició a partir de la franquicia de “Rocky” continúa con este filme dirigido por Michael B. Jordan, cuyo guion fue escrito por Keenan Coogler y Zach Baylin y está protagonizado por el mismo Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Phylicia Rashad, Florian Munteanu y Selenis Leyva. Después de dominar el mundo del boxeo, Adonis Creed (Michael B. Jordan) ha encontrado el éxito tanto en su carrera como en su vida familiar. Todo se complica con el regreso de Damian (Jonathan Majors), amigo de infancia de Adonis y ex prodigio del boxeo que acaba de cumplir una larga sentencia en prisión y está ansioso por demostrar que merece su oportunidad en el ring. El encuentro entre los antiguos amigos es más que una pelea y ahora Adonis debe poner su futuro en la línea para luchar contra Damian, un contrincante que no tiene nada que perder. Esta película es la ópera prima de Michael B. Jordan y la novena entrega en la franquicia de “Rocky”, aunque será la primera que no contará con Sylvester Stallone interpretando a Rocky Balboa.

Women Talking

Esta película escrita y dirigida por Sarah Polley está protagonizada por Rooney Mara, Claire Foy, Ben Whishaw, Jessie Buckley, Frances McDormand, Judith Ivey, Sheila McCarthy y Michelle McLeod. Cuenta la historia de las mujeres de una colonia religiosa y aislada que, después de haber sufrido una serie de agresiones sexuales, se ven obligadas a lidiar con la reconciliación de su realidad con su fe. A lo largo del filme vemos cómo esta comunidad de mujeres tiene que buscar la forma de unirse y descubrir cómo podrían avanzar juntas para construir un mundo mejor para ellas y sus hijos. Sus opciones son quedarse y luchar o marcharse El guion de esta cinta está basado en la novela del mismo nombre escrita por Miriam Toews.

13 exorcismos

Este filme de terror dirigido por Jacobo Martínez está protagonizado por María Romanillos, Ruth Díaz, Urko Olazabal, José Sacristán, Pablo Revuelta, Silma López, Daniel Arias, Alicia Falcó, Uri Guitart y Cristina Castaño. Aquí vemos cómo, después de una sesión de espiritismo, la joven Laura Villegas (María Romanillos) comienza a comportarse de una manera extraña. Alarmados por el siniestro comportamiento de su hija, y convencidos de que el demonio la ha poseído, sus padres acuden al Padre Olmedo (José Sacristán), uno de los 15 exorcistas autorizados por el Vaticano para intervenir en casos de posesiones demoníacas. El padre intenta asistir a la joven, pero todos se ven involucrados en una serie de extraños fenómenos.

Las momias y el anillo perdido

Una película animada que sigue las divertidas aventuras de tres antiguas momias egipcias que viven en una ciudad secreta subterránea que está escondida en el antiguo Egipto. El trío incluye a una princesa, un ex auriga, y su hermano menor, y están acompañados por un cocodrilo mascota. A través de una serie de eventos desafortunados, las momias terminan en el Londres actual y se embarcan en un loco e hilarante viaje en busca de un viejo anillo perteneciente a la familia real, tesoro que fue robado por el ambicioso arqueólogo Lord Carnaby, y descubrirán algo que no entraba en sus planes: enamorarse. Esta película es la ópera prima del director Juan Jesús García Galocha y su guion fue escrito por Javier Barreira y Jordi Gasull.

Missing...

Esta película de suspenso y misterio, dirigida por Will Merrick y Nicholas D. Johnson, quienes escribieron el guion junto a Aneesh Chaganty, está protagonizada por Storm Reid, Joaquim de Almeida, Ken Leung, Amy Landecker, Daniel Henney y Nia Long. Cuando su madre (Nia Long) desaparece mientras está de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda por respuestas de June (Storm Reid) se ve obstaculizada por la burocracia internacional. Atrapada a miles de millas de distancia en Los Ángeles, June se las tiene que ingeniar y utilizar toda la última tecnología a su alcance para tratar de encontrar a su madre antes de que sea demasiado tarde. Aun así, a medida que profundiza su búsqueda, descubre más secretos de su progenitora.