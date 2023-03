Larry Laboe: “Ser consciente de lo que sucede en el mundo es importante si vas a contar historias”

Televisión, cine, música y demás, Larry Laboe ha participado en distintas áreas de la industria del entretenimiento a lo largo de su carrera acumulando experiencia y conocimientos. En su etapa profesional más reciente funge como cofundador y director ejecutivo de NewFilmmakers Los Ángeles (NFMLA), entidad dedicada a destacar las obras de cineastas y narradores emergentes de todas partes del mundo. Ya sea a través del NFMLA o como miembro del Producers Guild of America, Film Festival Alliance (FFA), copresidente del Comité de Entretenimiento, Artes, Medios y Deportes de la Cámara de Comercio de Hollywood o cualquiera de sus otros cargos y proyectos, Laboe sigue dedicado a contar historias y ayudar a nuevos talentos a dar a conocer sus obras.

¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta una producción cinematográfica independiente? ¿Hoy en día es más difícil hacer realidad este tipo de proyecto?

Creo que es más fácil que nunca hacerlo debido a la tecnología y por el software que está disponible. Si te fijas en películas como “Tangerine” (2015), filme de Sean Baker que estaba en Sundance, este fue completamente filmado en un iPhone. Después de su estreno salieron muchos artículos explicando cómo lo hizo, los softwares que descargó para poner un filtro en su iPhone y el adaptador de lente que usó que solo valía US$100 para poner un lente sobre la cámara de su iPhone. También hay escuelas y muchas organizaciones sin fines de lucro que brindan a jóvenes el acceso a equipos profesionales que pueden usar. Así que creo que, en términos de hacer las cosas, es más fácil que nunca hacer algo, pero también es más difícil que nunca sobresalir, ya que hay mucho contenido. Tienes Netflix, tienes Hulu, tienes Amazon Studios, tienes Peacock, tienes cable, tiene más canales y más plataformas de transmisión que nunca y hay más contenido de lo que había antes, lo cual es hasta un problema comercial.

En resumen, creo que hay más contenido del que ha habido antes y creo que el desafío para los creadores independientes que realmente buscan tener una carrera en la industria del entretenimiento, que realmente buscan contar historias narrativas o historias documentales profesionalmente, es navegar entre realizar sus creaciones y lograr encontrar tu audiencia, lo cual es tan importante como conectar con el creativo o profesional adecuado dentro de la industria para elevar tu carrera al siguiente paso. Los festivales son una forma increíble de lograr ambas cosas. Así que creo que, con cualquier festival, no importa si es NewFilmmakers LA o Sundance o South by Southwest o Cannes o Toronto, debes estar preparado como profesional, como creador de contenido.

¿Es decir que para sobrevivir en la industria del entretenimiento uno no se puede limitar a solo crear contenido?

Mucha gente piensa: "Oh, voy a ingresar a esta industria y tengo una historia que contar y soy creativo”, pero también debes ser alguien que pueda crear estrategias sobre cómo vas a lograr la otra parte de crear contenido, que es construir una audiencia, establecer relaciones, hacer que tu trabajo sea visto por un público más amplio y eso requiere trabajo. Entonces, después de haber ido a muchos otros festivales por mi propio trabajo al principio y ahora después de dirigir un festival durante casi 16 años, he visto muchos cineastas talentosos, pero los que logran avanzar son aquellos que son mejores planificadores o son más estratégicos o los que realmente están haciendo el trabajo para aprovechar y conocer gente en los festivales y construir una relación con personas. Esa parte es muy importante.

Hemos tenido cineastas que son completamente nuevos en un mercado como Los Ángeles, que tal vez son de la República Dominicana o de España o de Francia, y, porque tienen hambre y realmente se están esforzando para construir relaciones, están navegando el mercado mejor que incluso algunos cineastas que son de Los Ángeles, porque existe una verdadera necesidad de que lograr algo rápidamente porque no tienen acceso a ese mercado todo el tiempo. No es difícil crear el contenido, es más difícil navegar el mercado para sostener la creación de dicho contenido.

¿Qué puede hacer un cineasta joven para sobresalir del resto?

Otra parte de esa pregunta no es solo tener una mentalidad estratégica sobre lo que haces cuando vas a un festival, sino también ser estratégico cuando llega el momento de elegir el festival al que sometes tu proyecto. Film Freeway es la mayor plataforma de sumisión a casi todos los festivales del mundo. Es la plataforma que usa Cannes, Sundance, Toronto y NewFilmmakers LA para que las personas encuentren festivales. Para utilizarla solo hay que completar toda la información que solicita la plataforma una vez y puedes enviar a los festivales que desees, pero para casi todos los festivales, incluidos Sundance y Toronto, debes pagar una tarifa para enviar tu obra y esa tarifa, en general, es al menos de alrededor de US$50.00, así que eso es costoso. Si eres alguien que tal vez tiene acceso en la República Dominicana a una cámara gratis, que tenga un equipo de producción y actores que trabajan gratis y ubicaciones gratuitas, pero ahora quieren enviar incluso a 10 festivales, eso te costará alrededor de RD$25,000, aproximadamente. Así que creo que tienes que ser realmente estratégico cuando vas a someterse a festivales. Número uno, porque en la plataforma de Film Freeway hay más de 12,000 festivales de cine. Así que primero debe saber que de esos 12,000, probablemente solo menos del 15 o 20% son festivales que realmente pueden ayudarte. No es que ese 15 o 20% no quiera ayudar a promover arte, cultura y voces emergentes, pero quizás carecen de la comprensión o los recursos para hacerlo de una forma significativa. Creo que la mayoría de los cineastas quieren que su trabajo sea visto por personas que pueden ayudar a avanzar en su carrera y por eso debes ser más estratégico cuando elijas los festivales que son los correctos para ti y tu contenido.

¿Qué tan importante es realizar cortometrajes como parte del proceso de aprendizaje y el desarrollo de un joven cineasta?

Sí, filmar una película requiere una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de recursos y si dedicas todo ese tiempo y todo ese esfuerzo en algo que al final no te hace sentir orgulloso y que no representa el mejor trabajo que puedes hacer, simplemente es una pérdida de tiempo y mucho de recursos. Si necesitas tener 15 días de rodaje para hacer una película y en vez de eso te toma un año y medio hacerla, pero para hacer un corto necesitabas tres días de rodaje y solo te tomó tres meses hacerlo, podrías hacer cinco cortometrajes en el mismo período de tiempo y en cada uno puedes aprender en cuáles aspectos necesitas trabajar más. También creo que si haces una variedad de cortometrajes mostrarás la rica diversidad de trabajo que puedes crear.

¿Cuáles son las tendencias más recientes que has notado en los festivales de cine?

Nuestro festival incluye cineastas de todo el mundo. Entonces, todo lo que obtenemos es muy diferente, algunas cosas son de Asia, de Europa, otras son de América del Sur, América Central, diferentes partes de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Por lo tanto, es una gran variedad de contenido. Ponemos películas animadas, documentales, cortometrajes, comedias, terror y drama, así que no sé si he notado ninguna tendencia específica en términos de lo que está sucediendo en cuanto a estilos de cinematografías o algún género en específico en cuanto a la narrativa. Sí diré que entre las cosas que mostramos lo que tiende a resonar un poco más es porque están explorando algo que está sucediendo en el mundo de una manera sutil, algo que realmente puede motivar o mover a las personas. También creo que en este momento hay mucho espacio para los documentales. Si miras el contenido que es realmente popular en Netflix son los documentales o las docuseries. Entonces, no creo que haya ninguna tendencia específica, pero diría que la curiosidad y ser consciente de lo que sucede en el mundo es importante si vas a contar historias.