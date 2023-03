Ramón Emilio Candelario se convierte en Danny 45 en nueva película dominicana

El nombre de Danny 45 ocupó los titulares de la prensa nacional en la década de los 90 como el temido recluso del penal La Victoria que controlaba en el centro penitenciario. Fue asesinado en el año 1995 y todavía se recuerdan los hechos violentos propiciados por el probó del lugar.

Veintiocho años después llega la película dominicana “Danny 45: El terror de La Victoria” a estrenarse el 20 de abril en las salas de cine. Las productoras Manaya Films, Imákonos Films, Aldea Films y Caribbean Cinemas ofrecieron detalles de este filme que será protagonizado por el laureado actor Ramón Emilio Candelario.

El reparto incluye actores como Jalsen Santana, Antonio Melenciano, Miguel Ángel Martínez, José Miguel Cruz, Vladimir Acevedo, Joseph Canario, William Simón, Erlyn Saúl, Raymond Moreta, entre otros, con el guión escrito por Gilbert de la Rosa como resultado de 10 años de investigación y entrevistas a presidiarios que conocieron a Danny 45.

"Que la nueva generación se empape de la crueldad de Danny 45"

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/10/grupo-de-personas-posando-para-una-foto-9e91c103.jpeg Los actores junto al director Gilbert de la Rosa. (FUENTE EXTERNA)

Ramón Emilio Candelario se ha destacado en dramas aclamados como "Perejil", "Liborio", "Carpinteros", "Malpaso", "El proyeccionista" y "Carpinteros", estos últimos de José María Cabral. En el caso de "Carpinteros" fue un drama filmado en las cárceles Najayo Hombres, Najayo Mujeres y La Victoria.

Este protagónico es un reto actoral que ha asumido con mucha investigación, ya que solo tenía nueve años cuando murió el delincuente que, según recoge la prensa de la época, mató más de diez personas dentro y fuera del penal. Y así murió, abatido detrás de las rejas.

Al conversar brevemente con Diario Libre, el joven actor dijo que cuando lo llama el director para hacer la cinta conoció detalles de cómo se comportaba y la historias urbanas alrededor de él. "Con el equipo que tuve el placer de trabajar, gracias a Dios, tuve el conocimiento suficiente para darle vida la personaje", comenta.

Ante la pregunta de si cree que por el historial violento del personaje y su actuación dramática la gente podría quedarse con su imagen en este papel, el intérprete respondió: "Si el público dice eso quiere decir que hice bien mi trabajo".

Espera que la gente se dé cita a los cines para que la nueva generación se empape de la crueldad de Danny 45 y "no estén condenados a repetir esos mismos errores".

Además de las entrevistas a personas que lo conocieron, el actor acudió al Archivo General de la Nación (AGN) para hacerse una idea de quien era Danny 45 físicamente y como era retratado en las historias periodísticas. En efecto, Candelario expresó en la rueda de prensa realizada en el salón VIP de Downtown Center que construyó el personaje desde cero.

“Las cárceles dominicanas son el reflejo de la sociedad que tenemos”, dijo Ramón Candelario al reflexionar sobre el filme.

Agrega que le encanta darle voz a esos que no tienen voz "para que el pueblo no sea ignorante de lo qué pasa ahí. No es que esté vanagloriando el mito de Danny y es para que esta nueva generación de muchachos no cometa estas estupideces".

Confesó que en un momento se adueñó del set y muchos extras, la mayoría expresidiarios, se sintieron intimidados. En ese tenor la producción indica que participan unos 400 extras y se construyeron set iguales a la cárcel de La Victoria.



Y, sobre todo, "está en una jerga que la gente puede entender" en referencia a que la población más joven pueda interesarse en la producción cinematográfica.

El director Gilbert de la Rosa comentó que la primera vez que escribió de Danny 45 fue cuando escuchó en la radio de motín en la penitenciaría en el año 1995.

Tuvo la oportunidad de trabajar en la película La Victoria (2004) y estuvo mucho tiempo con los presos. Mencionó a Felo la Rata, un reo que había matado a 18 personas, siendo la primera persona que entrevistó. Felo también murió en la cárcel.

El cineasta habló con otro delincuente apodado El Peculiar que, afirma, controló La Victoria por 5 años.

Detalles del rodaje

En la rueda de prensa estuvieron el director y guionista de la película, Gilbert de la Rosa “Melly”; Raúl Sabino, productor; Francis Disla “El Indio”, productor ejecutivo; Zumaya Cordero, directora general de Caribbean Cinemas RD; y Andrickson Carvajal, de Manaya Films.

El filme terminó de rodarse durante la pandemia en los estudios de la Aldea Films y en la cárcel La Victoria, bajo la dirección de fotografía de Francis Adames.

En diciembre pasado se alzó como Mejor Película en la décima edición del Festival Internacional de Cine y Arquitectura de España, FICARQ.La película está realizada bajo la Ley de Cine y coproducida por la productora española CAMSPAM.

“Danny 45: El Terror de la Victoria” es la ópera prima de la productora dominicana Manaya Films, integrada por el director de la película junto a los cineastas Juan Gómez, Andrickson Carvajal y Julio Rivas.