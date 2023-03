Las seis peores (y más graciosas) películas de la historia del cine

Puede ser por falta de presupuesto, un guion defectuoso, interferencias de parte del estudio, que nadie en la producción tenga talento o un sinnúmero más de causas, pero hay ocasiones en las que una película simplemente no funciona. Es más, algunas se vuelven tan malas que no solo rompen con todos los principios del buen gusto y el sentido común, sino que también se vuelven desastres que van más allá de lo “malo” para convertirse en un entretenido espectáculo de errores que extraen carcajadas de sus espectadores sin importar a qué género pertenezcan. A continuación, veremos seis ejemplos de este tipo de películas, aquellas que son tan malas que no pueden evitar ser graciosas.

6. The Last Airbender (2010)

Escrita y dirigida por M. Night Shyamalan y basada en la primera temporada de la elogiada y popular serie animada “Avatar: The Last Airbender”, este filme sigue las aventuras de Aang (Noah Ringer), un joven sucesor de un largo linaje de avatares, que debe dominar los cuatro elementos con la ayuda de sus hermanos Katara (Nicola Peltz Beckham) y Sokka (Jackson Rathbone) de la Tribu Agua del Sur. Aang también tiene que evitar ser capturado por Zuko (Dev Patel), príncipe de la Nación del Fuego. Esta película es un buen ejemplo de qué no hacer al adaptar cualquier historia para el cine, no solo porque todas las decisiones de Shyamalan evitaron que captara la esencia de la serie y sus personajes, sino porque en este filme también se nota un pésimo trabajo en detalles como el guion, la actuación, el casting, los efectos visuales, la edición y las secuencias de acción.

5. The Nutcracker in 3D (2010)

Dirigida por Andrey Konchalovskiy, quien también escribió el guion junto a Chris Solimine, este filme cuenta con un elenco estelar que incluye a Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro, Frances de la Tour, o Richard E. Grant. En esta adaptación de la obra “El Cascanueces” la historia se desarrolla en Viena durante la década de los años 20 y en ella conocemos a Mary (Elle Fanning), una niña de nueve años a quien en Nochebuena su tío Albert (Nathan Lane) le regala un muñeco de madera. Ella pronto descubre que este es un muñeco mágico, viéndose envuelta en una serie de aventuras en una oscura realidad donde los juguetes asumen forma humana y son perseguidos por un ejército de roedores liderados por el malvado y extravagante Rey Rata (John Turturro). Esta película fue un fracaso a nivel de crítica y taquilla y es fácil entender por qué. En esta pesadilla de la gran pantalla el espectador se encuentra con desviaciones de la historia original, imágenes retorcidas, deficientes secuencias musicales y alusiones de mal gusto a la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el Holocausto.

4. Mortal Kombat Annihilation (1997)

Esta adaptación de la franquicia de videojuegos de “Mortal Kombat” es la secuela del filme de 1995 y también es la ópera prima del director John R. Leonetti (quien no trabajó en el guion del filme). Veremos cómo Liu Kang (Robin Shou) y los demás guerreros de la Tierra descubren que su victoria anterior no los protegerá de la invasión del ejercito del temido emperador del mundo exterior, Shao Kahn (Brian Thompson). Ahora los guerreros de la Tierra tienen que ingeniárselas para luchar y vencer esta terrible amenaza. Aunque la primera “Mortal Kombat” no fue una obra de arte, tenía algunos encantos como entretenidas secuencias de acción, buena química entre los personajes y algunos momentos graciosos. “Mortal Kombat Annihilation” no tiene nada de eso y la mejor palabra para describir su trama, efectos visuales, actuaciones y coreografías de peleas es “ridículo”.

3. Samurai Cop (1991)

Escrita, producida y dirigida por Amir Shervan, esta “joya” del cine es considerada una de las peores películas de todos los tiempos y, aunque sea difícil de creer, con el paso de los años se ha convertido en una película de culto. Cuenta la historia de Joe Marshall (Mathew Karedas), alias Samurai Cop, y Frank Washington (Mark Frazer), dos tenaces detectives de la policía de Los Ángeles que intentan detener a toda costa al malvado Yamashita (Robert Z'Dar) y al resto de la pandilla Katana, un grupo de criminales que quiere liderar el tráfico de la ciudad. Entre malas actuaciones, un presupuesto sumamente limitado, un guion incoherente y un sinfín de problemas técnicos, “Samurai Cop” es una de esas películas que son tan desastrosas que son increíblemente graciosas y se convierten en una opción ideal de entretenimiento. Por ejemplo, para aquellos que decidan probar su suerte y ver este filme, traten de adivinar en cuáles escenas Mathew Karedas utiliza una peluca de mujer y en cuáles luce su cabello real.

2. Birdemic: Shock and Terror (2010)

Las dos últimas películas en esta lista llevan el arte de hacer una película “mala” a un nivel que pocos han alcanzado y dejan al espectador preguntándose si lo que está viendo en realidad es un filme o algo que se hizo como un chiste adrede. En este caso tenemos “Birdemic: Shock and Terror” (2010), una “película” escrita, producida y dirigida por James Nguyen y protagonizada por Alan Bagh y Whitney Moore. En ella una horda de pájaros mutantes desciende sobre la tranquila ciudad de Half Moon Bay, California para vengarse de la humanidad por todo el daño hecho infligiendo al medioambiente, por eso sus ataques son más intensos en las gasolineras y automóviles con personas. En medio del caos, Rod (Alan Bagh), Nathalie (Whitney Moore) y un grupo de ciudadanos hacen todo lo posible por sobrevivir. Muchos críticos consideran que esta es la peor película de todos los tiempos y es fácil entender por qué lo dicen gracias a un guion fatal, actuaciones y diálogos graciosos (aunque no fueron creados con esa intención) y efectos visuales que parece que salieron de una computadora casera de principios de la década de los 80, además de un sinnúmero de desaciertos que convierten este thriller en una comedia.

1. The Room (2003)

Esta película independiente, protagonizada, escrita, producida y dirigida por Tommy Wiseau, ha sido descrita como el “Citizen Kane” de las películas malas. Trata la historia de Johnny (Tommy Wiseau), un banquero de éxito que vive felizmente en una casa de San Francisco con su prometida Lisa (Juliette Danielle). Un día, inexplicablemente, ella se aburre de él y decide seducir a su mejor amigo Mark (Greg Sestero). A partir de ese momento, nada volverá a ser lo mismo. Esta película es un reflejo de las excentricidades de Tommy Wiseau porque parece que fue hecha por un alienígena que está aprendiendo qué es lo se considera un intercambio social entre humanos. Esto se nota en la estructura narrativa inconsistente de la película, la cual está plagada por varias tramas secundarias que no van a ningún lado y que no son resueltas, fallas técnicas y narrativas, diálogos hilarantes y actuaciones pésimas (o al borde de la locura en el caso de Wiseau). “The Room” no solo es mala (y graciosa), es muy extraña y es un caso tan especial que hasta fue la inspiración de “The Disaster Artist” (2017), un filme sobre la creación de esta película y las manías del mismo Tommy Wiseau.

