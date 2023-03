Película alemana "Sin novedad en el frente" gana el Oscar internacional

El crudo retrato de la guerra “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”) ganó el domingo el Oscar a mejor largometraje internacional

El filme protagonizado por Felix Kammerer, y dirigido y coescrito por Edward Berger, llegó con nueve nominaciones, incluida mejor película.

También ganó el Oscar a mejor cinematografía y música original.

Berger subió al escenario acompañado de Kammerer así como otros involucrados en el filme.

“Esta fue tu primera película y no llevaste sobre tus hombros como si no fuera nada”, dijo al actor austriaco de 27 años. “Sin ti ninguno de nosotros estaríamos aquí".

La cinta de Netflix superó a “Argentina, 1985” de Argentina, “Close” de Bélgica, “EO” de Polonia y “An Cailín Ciúin” (“The Quiet Girl”) de Irlanda.

Está basada en la novela homónima clásica de 1929 de Erich Maria Remarque. Se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial y sigue la vida de un joven soldado alemán que se enrola en el ejército con sus amigos. La realidad de la guerra acaba con su esperanza de convertirse en un héroe y, en cambio, lo orilla a luchar por su supervivencia.

La película no se apega totalmente a la novela de Remarque. Se adentra en temas políticos con el trasfondo de la guerra. Se estrenó el año pasado cuando Rusia invadió Ucrania en el mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a una relevancia inesperada para el filme.

“All Quiet on the Western Front” ganó siete BAFTA de la Academia Británica de Cine, incluyendo mejor película.

La película original estadounidense, protagonizada por Lew Ayres, debutó en 1930 y ganó el Oscar a mejor película y mejor dirección.

La novela también se adaptó a una película para televisión protagonizada por Richard Thomas y Ernest Borgnine, la cual fue galardonada con un Emmy y un Globo de Oro.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/13/ricardo-darin-juan-pedro-lanzani-posando-para-una-foto-7a228654.jpg Ricardo Darín junto al elenco de la película Argentina 1985. (SUMINISTRADA)

"Argentina, 1985" no pudo sumarse al idilio del cine argentino y Hollywood

"Argentina, 1985" se quedó con las ganas y no podrá engrosar la lista de premios logrados por el cine argentino, que, junto a las numerosas nominaciones, habla de un claro idilio con la Academia de Hollywood.



"Argentina, 1985", que relata el juicio contra los máximos responsables de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) de Argentina, cayó ante la alemana "All Quiet on the Western Front", la otra gran favorita, que se impuso a la suramericana, la belga "Close", la irlandesa "The Quiet Girl" y la polaca "EO".



Pese a no saborear las mieles del triunfo, Argentina acumula nueve galardones de la Academia de Hollywood -dos en la categoría de Mejor Película Internacional y otros siete en distintos rubros-, amén de ocho nominaciones al mismo premio al que este domingo aspiraba la obra de Santiago Mitre.



Pese a ganar el Globo de Oro a Mejor Película Internacional, que suele anticipar el triunfo en los Óscar, la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani no pudo sumarse a esa lista de triunfos.





PRIMERA NOMINACIÓN Y PRIMER PREMIO



Basada en la novela homónima del uruguayo Mario Benedetti, "La tregua" (1974) fue la primera película argentina y la segunda de Suramérica en ser nominada al Óscar a mejor película extranjera, después de la brasileña "El pagador de promesas" (1962).



"La tregua", que contaba con cineastas tan destacados como Héctor Alterio, Ana María Picchio o Luis Brandoni en su elenco, no pudo competir ese año con "Amarcord", la última película de Federico Fellini premiada por la Academia de Hollywood.



Transcurrió una década hasta volver a ver una película argentina entre las cinco nominadas. Fue "Camila" (1984), de María Luisa Bemberg, que no fue capaz de imponerse a la suiza "La diagonal del loco".



Pero a la tercera fue la vencida: el cine argentino conoció la gloria internacional gracias a "La historia oficial" (1985), obra ambientada en el ocaso de la dictadura.



Con un tono narrativo muy emotivo, esta película de Luis Puenzo seguía a una profesora de clase acomodada, interpretada por Norma Aleandro, que comienza a tomar conciencia de las atrocidades cometidas durante la época del terrorismo de Estado, como la desaparición de bebés.





EL CAMINO AL SEGUNDO ÓSCAR



Tras ese hito, Argentina rozó la estatuilla en dos ocasiones: "Tango, no me dejes nunca" (1998), del recientemente fallecido Carlos Saura, y "El hijo de la novia" (2001), de Juan José Campanella, perdieron la oportunidad de hacerse con el Óscar ante "La vida es bella" (Italia) y "En tierra de nadie" (Bosnia y Herzegovina), respectivamente.



Campanella, lejos de sucumbir al desánimo, consiguió un lugar destacado en la historia del cine argentino unos años después con "El secreto de sus ojos" (2009), cinta inspirada en la novela "La pregunta de sus ojos", de Eduardo Sacheri, que obtuvo el Óscar en 2010.



Consagrada como una de las películas más taquilleras de Argentina, "El secreto de sus ojos" tenía todos los elementos para brillar, con una trama repleta de misterio y una historia de amor inolvidable, impulsada por las interpretaciones de Ricardo Darín y Soledad Villamil.



El mismo Darín que este año brilló como el fiscal Julio Strassera en "Argentina, 1985" protagonizó uno de los seis fragmentos de "Relatos salvajes" (2014), el séptimo filme argentino en ser nominado al Óscar en esa categoría, dando vida a "Bombita", nombre que el propio actor adoptó para las redes sociales.



La octava ha sido, precisamente, "Argentina, 1985".





OTROS GALARDONES ARGENTINOS



En cuanto a las otras categorías, el caso más destacado es el del músico y compositor Gustavo Santaolalla, quien obtuvo el Óscar a la Mejor Banda Sonora por "Brokeback Mountain" (2005) y "Babel" (2006), mismo premio que había logrado previamente el pianista Luis Bacalov por "El cartero" (1995).



Asimismo, el director artístico Eugenio Zanetti ganó el Óscar al Mejor Diseño de Producción por "Restauración" (1995), el productor franco-argentino Nicolas Schmerkin recogió el Óscar al Mejor Corto de Animación por "Logorama" (2009) y Armando Bó y Nicolás Giacobone se llevaron el Óscar al Mejor Guion Original por "Birdman" (2014).



El último argentino en recibir la estatuilla fue Lalo Schifrin, histórico compositor y director de orquesta, que obtuvo el Óscar honorífico en 2018 por su trayectoria profesional.