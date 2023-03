Productora independiente A24 hace historia en los Oscar al ganar los premios principales

La noche de este domingo 12 de marzo en la gala 95 de los Premios Oscar se hizo historia. Y es que los cuatro actores principales y secundarios ganaron su primera estatuilla.

Pero hay más: las películas que ganaron en las categorías principales fueron hechas por una productora independiente que ahora está en boca de todos.

Se trata del estudio A24, convirtiéndose así en la productora que hizo historia en los Premios de la Academia.

En total, A4 arrasó con nueve victorias, casi el doble que el siguiente distribuidor, Netflix, que logró cinco.

Se impuso en las seis categorías principales incluyendo la Mejor Película "Todo a la vez en todas partes" (Everything Everywhere All at Once, 2022), con sus siglas EEAAO, que se llevó siete estatuillas, la mayor cantidad en una década.

Dos récords históricos

Tal y como recoge el portal Espinoff, en la ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Dolby en Hollywood, A24 se impuso como el primer estudio en la historia de los Oscars en ganar en todas las categorías principales y el primero en conseguir todas las categorías de actores.

Estos son: Mejor actor (Brendan Fraser por "La ballena"), Mejor actriz (Michelle Yeoh por EEAAO), Mejor director (Daniels) y Mejor película (EEAAO)

En tanto que el Mejor actor de reparto fue Ke Huy Quan y la Mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis.

A los que se suman mejor guion original (EEAAO) y mejor montaje (EEAAO) y Mejor maquillaje y peluquería (La ballena).

"Todo a la vez en todas partes" es una peculiar comedia de acción y ciencia ficción que se estrenó en el festival de cine South by Southwest del año pasado y ganó en sus premios anteriores que son vistos como la antesala de los Premios de la Academia, incluidos los sindicatos SAG-AFTRA, Directors Guild of America y Writers Guild of América, convirtiéndose ya antes de los Óscar en la película con más premios de la historia.

Fundado en 2012 por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges, el estudio ha tenido una serie de éxitos críticos que incluyen 'Moonlight', 'Room', 'Ladybird', 'Minari' o 'The Farewell'.