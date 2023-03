El final de temporada de "The Last of Us" batió un récord de audiencia, pese a los Oscar 2023

Escena de la serie The Last of Us. ( FUENTE EXTERNA )

En los últimos meses, The Last of Us se convirtió en todo un fenómeno gracias a Pedro Pascal y la excelente adaptación que realizaron Craig Mazin y Neil Druckmann. Prueba de ello es el último capítulo de la temporada, que no solo cerró de manera épica, sino que también batió récord de audiencia. De acuerdo con Variety, el episodio 9 contabilizó 8,2 millones de espectadores, superando los 7,5 millones del episodio 4 de la popular serie de HBO.

Lograr estos números es importante si consideramos que el cierre de temporada se proyectó en plena ceremonia de los Premios Óscar 2023. HBO demostró una vez más que no le incomoda estrenar capítulos de sus series durante eventos importantes. Como dato adicional, la última vez que The Last of Us batió marca de audiencia fue durante la celebración de los Grammy.

Según datos de HBO, los primeros seis episodios tienen un promedio de 30,4 millones de espectadores. La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, ya es la más vista en la historia de HBO Max en Europa y América Latina, con un primer episodio rondando los 40 millones de vistas.

Como reseña el portal "hipertextual.com", aunque la serie todavía no alcanza los niveles de La Casa del Dragón, queda claro que es una de las apuestas más exitosas de Warner Bros Discovery. Las cifras compartidas por la cadena estadounidense muestran que la audiencia se disparó en 75% durante la primera temporada. Esto es importante si consideramos que las adaptaciones de videojuegos arrastran un historial de descalabros desde hace décadas.

A HBO le bastó un par de capítulos para anunciar una segunda temporada de The Last of Us, algo que se está volviendo menos habitual en los servicios de video en streaming. Tras el éxito obtenido, sus creadores confirmaron su intención de rodar más de dos temporadas para contar los sucesos ocurridos en el segundo juego. Neil Druckmann reveló que la serie ha sido un proceso único, ya que ha servido para nutrir y ampliar una historia que muchos conocíamos.

