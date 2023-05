Lupita Nyong'o se tatúa la cabeza completa; las razones del look que divide opiniones

La actriz Lupita Nyong'o sorprendió con un radical cambio de look al raparse la cabeza. Y, luego optó por tatuarse la cabeza completa con tinta Henna (Dura entre 3 y 6 días) para asistir a una boda indú.

Como reseña People en español, la actriz de origen keniano, nacida en México, compartió un extenso mensaje en sus redes sociales en el que explicó cómo conoció a la artista Sabeen Marghoob que le hizo el diseño en tinta Jagua en el que quiso rendir homenaje a la cultura y belleza de las mujeres de la India.

"Sabeen nunca había diseñado para una cabeza antes; yo nunca había hecho tal cosa antes tampoco. Mi único aviso para ella fue que quería un pico de viuda (homenaje al bindhi, borla/maang tikka), el resto fue toda su innovación. Ella sugirió jagua, un tinte natural de la jagua de América del Sur que sería lo suficientemente oscuro para dar un buen contraste con mi piel oscura", contó en su perfil de Instagram.

Nyong'o explicó que la tinta tardó 24 horas aproximadamente en aparecer y cuando vió el resultado final quedó feliz: "Me conmoví, fue hermoso. Era audaz y elegante; tenía un punto de vista. No habíamos ido a lo seguro y había valido la pena. ¡Y había encontrado una nueva forma de expresarme sin pelo!".

La protagonista de exitosas producciones como Us y Little Monsters, finalizó su mensaje llamando a las mujeres a no tener miedo de reinventarse y buscar la belleza en nuevas formas.