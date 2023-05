Arnold Schwarzenegger revela el origen de su emblemática frase "I´ll be back"

En una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, publicada este martes, Arnold Schwarzenegger recordó cómo su línea de diálogo en la película "The Terminator" en la que dice "I´ll be back" ("Volveré") fue un "accidente", derivado de un desacuerdo que tuvo con su director, James Cameron.

"Jim Cameron y yo estábamos debatiendo cómo decir la línea porque no me sentía cómodo diciendo "I'll", recordó Schwarzenegger, quien también fue gobernador de California. "Dije: 'Creo que es más fuerte decir: 'I will be back'". Cameron dijo: '¿Eres el guionista ahora? Es solo una palabra. No me digas cómo escribir. No te digo cómo actuar'".

Según CNN en español, Schwarzenegger luego recordó cómo respondió, diciéndole al director que él le decía cómo actuar "¡cada minuto!".

Pero al final, por supuesto, el director prevaleció cuando le dijo a Schwarzenegger: "Arnold, crees que suena raro, no es cierto. Lo que lo hace genial es que suenas diferente a mí o a Charlie. Eso es lo que hace que funcione".

Cameron luego le dijo al actor que lo dijera 10 veces "Dilo de diferentes maneras. Seguiré rodando la cámara. Entonces elegiremos uno".

Después de algunos intentos, por supuesto, terminaron con uno que funcionó.

"La película sale. Estoy en el Parque Central. Un tipo se acerca y dice: '¡Di la línea!'", continuó Schwarzenegger. También dijo que la frase lo ha seguido hasta el día de hoy, y agregó: "Hace unos días, estaba esquiando en Aspen, y el conserje me pidió que dijera la línea".

"Así que ahí es donde comenzó y donde terminó. Es de locos".