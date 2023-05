"La Sirenita" y el equipo de talentos que hizo este mágico relato una realidad

En 1989 se estrenó la película animada titulada "La Sirenita", la cual no solo es la vigésima octava película en la colección de largometrajes de Walt Disney Animation Studios, sino que también fue un éxito tan gran grande que dio inicio a una nueva época dorada para esa compañía. Ahora la historia de Ariel (protagonizada por Halle Bailey) regresa a la gran pantalla con "La Sirenita", una adaptación de acción real dirigida por Rob Marshall que también cuenta con Alan Menken, uno de los compositores de la versión animada del filme y que en esta producción regresa para hacerse cargo de la banda sonora. Juntos con John DeLuca, coproductor que también participó en el desarrollo de la historia de esta película, Marshall y Menken participaron en un encuentro con miembros de la prensa sobre su labor al darle nueva vida a este mundo debajo del mar.

¿Cómo fue ver la reacción del público que vio la película por primera vez en la premier?

ROB MARSHALL: Fue un estreno de ensueño. Es decir, la película en una pantalla gigante como la del Dolby Theatre, con esa hermosa audiencia que estaba allí para realmente disfrutar cada momento de ella, fue un sueño hecho realidad para todos nosotros. Fue muy emotivo. Nos ha tomado cuatro años y medio crear esta película. Entonces estrenarla así, con todo nuestro elenco ahí, fue increíble. Ellos estaban en el escenario también. Fue uno de los grandes momentos de nuestras vidas.

JOHN DELUCA: Y me sorprendió lo mucho todo lo que escucharon. Porque a veces (una película) se estrena, (los espectadores) simplemente se vuelven locos gritando, muy emocionados, pero lo que escuché esa noche fue diferente. Tenían muchas ganas de ir en ese viaje.

ALAN MENKEN: ¿Sabes lo que también me gustó? Estaba sentado justo detrás de Daveed Diggs, quien no había visto la película antes. Ahí estaba Sebastián mirándola por primera vez. Y lo ves. Me quedé asomándome para mirarlo.

RM: Y Awkwafina nos hizo reír mucho porque dijo: "Estoy tan avergonzada. Me estaba riendo de mí misma".

John, has comentado que "Under the Sea" fue la secuencia más compleja de filmar de toda película. ¿A qué se debió eso?

RM: Sí.

JD: Para concebir y rodar. Simplemente tener una idea de lo que vamos a hacer y luego cómo lo íbamos a hacer, la logística de todo eso. Recuerdo que Rob y yo la evitamos durante mucho tiempo. Sabes, fue algo así como: "Llegaremos a eso" y fue la última secuencia.

RM: Lo sé, fue tan desalentador. Porque hay un actor en vivo en medio de esta masiva secuencia.

AM: Y las expectativas son locas.

Es que se trata de "Under the Sea".

JOHN: Se trata de una canción ganadora del Premio de la Academia.

Y en esta versión de la canción también participa Ariel.

RM: Alan escribió eso para nosotros, que fue muy hermoso.

AM: Siempre al calor del momento.

JD: Lo hizo en el acto. Eso fue lo que pasó.

RM: Sí, eso fue lo mejor. Le dijimos: "Alan, realmente necesitamos que ella cante", y él se sentó en su piano y dijo: "¿Qué tal esto?" y "¿Y esto?" y lo probamos con Halle.

JD: Así fue como sucedió "Part of your World" en la audición de Halle Bailey. En su audición, Rob y yo queríamos probamos muchas cosas con ella.

¿Y qué nos pueden decir de esta reinterpretación de "Part of your World"? Halle dijo que Alan le dio un poco de licencia creativa y que estaba nerviosa, porque esa canción es emblemática para ella.

AM: Realmente yo trato de filtrar todo a través de la escena musical tanto como sea posible porque (los actores) deberían tener a alguien en la habitación con quien se sientan realmente cómodos y que les pase las notas. No quiero que se sientan asaltados creyendo que "Alan piensa esto y esta persona piensa eso". Solo quiero que hagan lo suyo y después, si tengo algo que decir, lo diré. Pero, Dios mío, Halle es adorable. Ella es completamente adorable y talentosa. No puedes quitarle los ojos de encima. La emoción está justo ahí en su rostro y en su voz. Ella es Halle Bailey y es increíble como Ariel. Y lo ves en niveles. Quiero decir, que tuvimos nuestras sesiones de grabación, luego pude ver la película cuando se armó por primera vez y cuando llegamos a "Part of your Word" comencé a llorar. Estaba llorando. Parte de eso es por la falta que hace Howard Ashman y recordando la inocencia de lo que pusimos en esa canción originalmente.

JD: Cuando Halle audicionó por primera vez y cantó la canción para nosotros, me volteé hacia Rob y había lágrimas corriendo por su cara.

RM: La primera actriz que vimos para este papel fue Halle. Lo primero que hizo fue cantar para nosotros justo esa canción. Ella cerró sus ojos, comenzó a cantar y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Solo pensé que estaba profundamente conectada con lo que está cantando. Es tan emotivo y hermoso y pensé: "¡Oh, Dios mío! ¿Hemos estado haciendo esto por cinco minutos y ya hemos encontrado a Ariel?" Y así fue, pero no lo sabíamos en ese momento, porque después de eso vimos cientos de otros actores de todas las etnias, pero Halle siguió regresando y ella se apoderó del papel.

Alan, tenemos nueva música para esta versión de "La Sirenita". ¿Cómo sucedió eso?

AM: Fue un proceso de grupo. Rob y John, David Magee, Lin-Manuel Miranda y yo nos juntamos para hablar sobre cómo la historia estaba siendo adaptada por David, cómo era la estructura y dónde estaban los puntos potenciales para incluir las nuevas canciones. Así que es tan simple como eso. Y las decisiones se toman, ante todo, por el personaje, por la secuencia de una partitura y lo que se necesita en un cierto momento.

Alan, ¿cómo se siente ver que este musical en el que trabajaste no solo sigue siendo un elemento básico cultural, sino que ahora también tiene una segunda vida en esta nueva adaptación?

AM: Es maravilloso. Es increíble. He tenido la suerte de tener esa experiencia muchas veces. Y lo que lo hace especialmente especial es descubrir cuál es el equipo del que seré parte para darnos una nueva vida y esa nueva perspectiva. Cuando descubrí que iban a ser Rob y John, eso es como si saliera de mi lista de deseos. Realmente lo es. Todos esos elementos que se incluyen hacen de esta producción una confección completamente original, en muchos sentidos.

RM: La colaboración es el elemento clave de cualquier película musical. En el escenario se trata de colaboración. Así es como funciona.

JD: Es crucial.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/22/la-sirenita-4440ed40.jpg John DeLuca yRob Marshall en el estreno de La Sirenita en Los Ángeles. (FUENTE EXTERNA)

Robert, esta es tu cuarta película con Disney, incluyendo "Mary Poppins Returns" e "Into the Woods". ¿Qué fue lo que te hizo querer volver a colaborar con ellos?

RM: No hay nada como trabajar con ellos. Me siento apoyado de una manera masiva. Te dejan hacer tu trabajo. Ellos confían en ti. Desde Bob Iger a Alan Bergman y Sean Bailey, todos ellos están ahí literalmente para apoyar a los artistas. Y eso es lo que sentí todo el tiempo. Esta es una película enorme con un presupuesto enorme, pero nunca sentí eso de ellos. Realmente respetan a los artistas y es por eso que hemos estado ahí y hemos hecho estas películas con ellos. Nos sentimos en casa allá.

JD: Hay confianza y respeto mutuo.

Alan, tienes un don para las baladas, especialmente para los personajes femeninos. ¿Cuál es tu enfoque para estos personajes, y sus emociones, que te inspira a crear estas canciones icónicas?

AM: Sí, por supuesto, escribes para el personaje, escribes para el momento, escribes por el concepto de cómo estás contando una historia. ¿Cuál es el tono de la historia? ¿Cuál es el momento exacto? Así se configura el ADN. Es como si tuviera una paleta de colores musicales y los estuvieras pintando. Empiezas a dar forma a esos colores. Parte de eso también viene con la experiencia de hacerlo durante muchos años. Te dejas ir y te viertes en esa forma que has creado. Ah, y muy importante, creas [risas] un molde, una forma. ¿Dónde comienza la canción? ¿Dónde termina?¿Cómo progresa dramatúrgicamente el personaje a lo largo de la canción? ¿Vamos a abrirlo para el diálogo? Todo lo que está pasando, el mundo en el que estamos, la paleta que hemos decidido usar, entras a ese molde y solo tienes que ser libre tanto para crear como para reaccionar, crear y reaccionar, hasta que digas: "Eso no es lo suficientemente bueno" u "Oh, estoy enamorado de esto".

Leer más Magia en tierra y bajo el mar: así se recreó el mundo de La Sirenita