"Saint X´, la nueva serie de Hulu que se filmó en República Dominicana

La plataforma streaming Hulu estrenó el pasado 26 de abril "Saint X". La producción es una nueva serie dramática centrada en un asesinato y un hotel de lujo, muy parecido al éxito de HBO "The White Lotus".

"Saint X", que tiene un total de cinco episodios y su historia está basada en el libro homónimo de Alexis Schaitkin, también se transmite en América Latina por Star +.

Como reseña el medio El Diario de Nueva York, aunque la producción utilizó varias locaciones para desarrollar la historia, el set de grabación protagonista fue el Selectum Hacienda Punta Cana, República Dominicana, que en la ficción se llama Indigo Bay Resort, ubicado en la ficticia y exclusiva isla caribeña de Saint X.

El hotel está ubicado en una de las zonas más exclusivas de la isla y no es un recinto demasiado grande, pues es una propiedad boutique con solo nueve habitaciones. Desde sus ventanas y áreas comunes se tiene vista a Playa Macao y a los bosques tropicales.

Sobre la serie

Desarrollada por Leila Gerstein ("The OC", "Gossip Girl", "Hart of Dixie" y "The Handmaid´s Tale"), "Saint X" es una serie de Hulu que se basa en la novela del mismo nombre de Alexis Schaitkin y narra cómo la misteriosa muerte de una mujer crea un efecto dominó traumático que finalmente empuja a su hermana superviviente a una peligrosa búsqueda de la verdad.

