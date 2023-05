"La Sirenita" reinterpreta la clásica historia con un elenco de lujo

Desde su estreno en 1989 "La Sirenita" ha sido una de esas películas animadas de Disney que ha cautivado la imaginación de miles de espectadores infantiles. Esta producción, que de por sí está basada en el cuento de hadas de Hans Christian Andersen publicado en 1837, va a cobrar nueva vida con una nueva adaptación de acción real que actualiza la historia de Ariel para un público moderno y que es interpretada por un elenco estelar que incluye a estrellas como Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Noma Dumezweni y Awkwafina. Recientemente, Bailey y resto del elenco participaron en un encuentro con la prensa para compartir sus experiencias al recrear las aventuras de Ariel.

Halle, cuando te dijeron que el papel era tuyo, que ibas a ser Ariel, la Sirenita, ¿cuál fue tu primera reacción?

HALLE BAILEY: ¡Dios mío! Honestamente, mi primera reacción fue llorar. Solo estaba llorando. Creo que habíamos celebrado el cumpleaños de mi hermana el día anterior. Habíamos alquilado un Airbnb, así que regresábamos a casa cuando recibí una llamada de Robert. Normalmente no contesto llamadas de números desconocidos y decidí no hacerlo, pero luego mi hermanito vino corriendo y me dijo: "Contesta tu teléfono, contesta tu teléfono". Y yo dije que estaba bien. Respondí y Rob dijo: "Hola. Estoy buscando a Ariel". Y yo estaba como "¡Oh, Dios mío!" y lloré como por todo un día.

Awkwafina, el proceso de ensayos de esta película fue poco convencional ya que se trata de un filme que mezcla animación con acción en vivo y muchas veces los actores están separados, pero en este caso todos estuvieron juntos en el estudio. ¿Esta fue la primera vez que has trabajado así? ¿Y cómo fue esa experiencia?

AWKWAFINA: Sí, definitivamente para mí fue la primera vez. Alguna vez he leído una escena con otros actores. Por lo general estás en la cabina y muchas veces los directores leen los diálogos de otros actores contigo, pero todos pudimos hacerlo juntos y todo sucedió allí. Fue bastante loco y de ese día es de donde la mayoría de nuestras actuaciones llegaron.

Ese es el estilo de Rob Marshall. Noma, has trabajado con Rob Marshall y John DeLuca antes en "Mary Poppins Returns". ¿Por qué crees que fueron la opción perfecta para hacer esta película?

NOMA DUMEZWENI: Oh, porque es un espectáculo. Es como ser pastor de gatos y hacer que personas extraordinarias se sientan muy cómodos haciendo lo que están haciendo. Lo que he notado con Rob y John es que son bebés de teatro, es decir que han crecido a través del teatro. Y eso, para mí, tener un ensayo en el set es una cosa rara cuando me muevo en el mundo de la televisión y el cine. Es una alegría ir y saber a qué estamos apuntando para que lo sepamos y luego podamos ser libres cuando lo estemos haciendo. Eso es lo que me encanta de los ensayos. A veces voy a un set de televisión y no sé lo que estoy haciendo. No, no lo sabes, solo lo haces y es espantoso. Esto fue simplemente agradable y conoces a la gente. En eso es que Rob y John son geniales, ellos valoran todas y cada una de estas actuaciones

Halle, Ariel es una princesa de Disney y ahora que se te ha concedido eso, ¿sientes que existen similitudes entre tú y ella?

HALLE BAILEY: Absolutamente. Le digo a la gente todo el tiempo que siento que Ariel realmente me ha ayudado a encontrarme a mí misma y a esta versión de mí como mujer joven, porque esto ha significado cinco años de mi vida. Desde los 18 hasta ahora los 23, años muy intensos y transformadores a medida que te desarrollas como mujer joven. Especialmente por los temas de la película y lo que ella tuvo que pasar con sus pasiones, su motivación y por intentar hablar por sí misma, aunque puede dar miedo, ella lo hizo. Siento que esas son cosas que realmente debo tratar de adoptar y dárselo a Halle ahora. Entonces, sin duda alguna, ella me enseñó mucho, sin duda.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/22/javier-bardem-como-rey-triton-sirenita-2023-3037400-fff33e25.jpg Javier Bardem interpreta al rey Tritón, padre de la Sirenita. (FUENTE EXTERNA)

Javier, el Rey Tritón es un padre helicóptero, y estabas como si él fuera el mejor padre helicóptero, pero ¿qué nos puedes decir de la relación que se desarrolló entre ustedes? ¿Tuviste un poco de sentimiento paternal por Halle?

JAVIER BARDEM: Ah, sí. Justo en el momento en que la conocí me encariñé con ella. Quiero decir, ella tiene algo por lo que no puedes evitar amarla incondicionalmente. Eso pasó el primer día, el resto fue solo divertirse con eso, disfrutar el proceso y yo siento que fue fácil para nosotros conectarnos. Siempre me cautivó la calidad de ella como intérprete, no solo como cantante, eso ya lo conocía, pero como actriz, lo dispuesta y valiente que es para ir a los lugares a los que tenía que ir... eso fue asombroso.

Jacob, la película original salió antes de que nacieras. ¿Estabas familiarizado con Flounder o tuviste que ver la película varias veces?

JACOB TREMBLAY: Sí, creo que salió bastante tiempo antes de que yo naciera. No recuerdo la película ni a los personajes. Pero sí, la vi bastantes veces antes de ir a filmar porque quería asegurarme de que cuando la gente viera la película sientieran que vieron a Flounder, porque obviamente hay muchas cosas suyas que tuve que encarnar, como su ansiedad. Al mismo tiempo, quería asegurarme de que hice mío ese personaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/16/scp-06004-9eaeac78.jpg Halle Bailey y Jonah Hauer-King le dan nueva vida a los personajes de Ariel y Eric. (WALT DISNEY PICTURES/LUCAMAR PRODUCTIONS/MARC PLATT PRODUCTIONS)

Jonah, sabemos que ser una princesa de Disney es muy importante, pero ser un príncipe de Disney no se queda atrás. ¿Estamos listos para ver a Eric?

JONAH HAUER-KING: No sé si estoy listo para eso, para ser honesto.

NOMA DUMEZWENI: Será mejor que estés preparado.

JONAH HAUER-KING: Gracias. Noma sigue acercándose a mí para preguntarme si estoy bien o si estoy listo. Ella me cuida como si fuera mi madre. Durante todo el proceso de filmación, ella simplemente puso un brazo a mi alrededor, literal y metafóricamente, y fue tan buena conmigo. Así que, gracias. Te amo. Sí (ser un príncipe de Disney) es un gran privilegio y honor, pero creo que lo especial de esto es que toda la historia, toda la película, se siente muy arraigada en la realidad. El aspecto del príncipe y la princesa de Disney es asombroso, divertido y emocionante, pero creo que ver la película me hizo darme cuenta de que, para todos nosotros, aunque estemos en este mundo de fantasía, los temas se sienten realmente conectados con el mundo real, pero, aún así, ser un príncipe de Disney es un poco raro.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/22/the-little-mermaid-melissa-mccarthy-ursulajpg341150531-4de6c9fb.jpg Melissa McCarthy es la villana Úrsula. (FUENTE EXTERNA)

MELISSA MCCARTHY: Solo quiero decir que, lo que ustedes han hecho, estos personajes no se sienten que son caricaturas, ustedes les han dado humanidad. Estas son personas reales con los mismos problemas y preocupaciones que los demás. Creo que la gran diferencia es que llevaron su humanidad a la pantalla.

NOMA DUMEZWENI: Absolutamente.

JONAH HAUER-KING: Gracias, gracias.

La historia de amor de Eric y Ariel es icónica, pero ambos hicieron un trabajo increíble al darle una nueva vida. ¿Cuál fue la adición más divertida de explorar en esta relación?

JONAH HAUER-KING: Creo que la amistad. Los romances de Disney, ya sabes, siempre están llenos de esa atracción instintiva del uno al otro. Todos queremos ver eso, pero creo que lo divertido, y creo que mucho de eso también vino de nosotros mismos fuera de la pantalla, fue ver a Ariel y Eric como dos personas con espíritus afines que se sentían un poco inquietas, que sentían que estaban detrás de las cuatro paredes de sus respectivos castillos, y miraban mucho hacia afuera y no hacia adentro. Y lo bueno de eso es que significa que su relación se siente realmente merecida. Ambos sintieron que se estaban enseñando cosas el uno al otro. Cada uno estaba emocionado y fascinado por el mundo del otro, aunque no lo supieron hasta el final. Eso fue realmente encantador porque, aunque Melissa dijo esto, creo que es un muy buen mensaje sobre lo que significa estar enamorado y lo que significa estar en una relación ligada a la amistad. Eso es lo fundamental de esto y por eso es duradera, y lo que lo hace especial. Fue muy divertido explorar eso.

Javier, has creado muchos personajes memorables en el cine. ¿En qué se diferencia este personaje con los que has interpretado en el pasado?

JAVIER BARDEM: Gracias. Supongo que solo traté de hacer mi trabajo y el trabajo era muy específico. Se trata de un hombre que está profundamente enamorado, como padre, de su hija, pero está confundido por su miedo y su inseguridad, y está evitando que ella sea libre. Así que ese tipo de relación es lo que tengo que crear, y ese es el papel que tengo que interpretar en el cuento para que tenga sentido. Una cosa que me dijo la madre Halle, que tenía tanta razón, es que uno de los temas más bonitos de esta historia es que los adultos aprenden de sus hijos una lección muy importante sobre lo que significa el amor. Ellos pensaban que sabían, pero no, no tuvieron ni un atisbo de qué es el verdadero amor hasta que ven partir a sus propios hijos.

Daveed, tú fuiste parte del elenco de "Hamilton", aun así, has comentado que este es el proyecto más genial en el que has participado, ¿por qué este filme conectó tanto contigo?

DAVEED DIGGS: Estábamos hablando de eso y es porque (esta película) simplemente es grande, pero no lo fue en la forma que trabajamos y creo que eso es bueno. Trabajamos como si fuera algo pequeño. Al menos en esa sesión de trabajo se sentía como si estuviéramos haciendo teatro comunitario. Hasta movíamos cajones para crear escenarios. Así es como haces arte. Hicimos algo que entendimos, que conocíamos por dentro y por fuera y creíamos en ello. Luego ves la película en una pantalla masiva y es todo un mundo que nunca había visto. Yo solo grabé algunas voces y luego me marché. Entonces, nunca vi nada de eso y simplemente sentarse allí (en la sala de cine), ver algo que sólo existía en tu imaginación y ser impactado por eso es simplemente genial. Realmente se sentía como si solo estuviéramos construyendo un mundo en nuestras cabezas, pero luego estaba allí en la pantalla. Eso fue una locura.

Melissa, ¿qué fue lo mejor participar en esta película?

MELISSA MCCARTHY: Creo que la mejor parte de la filmación fue cada pequeño minuto de estar ahí. Fue el ensayo, fue la loca concha de 60 pies, fueron mis esfuerzos desesperados por no llorar cada vez que Halle cantaba una melodía porque no quería que pensara que yo estaba loca. Fue todo el proceso. Creo que todos estamos de acuerdo en que Rob Marshall ha creado este mundo de una forma que es similar al motivo por el que me he enamorado de las obras de teatro. Se siente tan pequeño, pero sabes que en realidad es algo enorme.

Esta pregunta es para todos. ¿Qué significa llevar la historia de "La Sirenita" a toda una nueva generación de espectadores?

DAVEED DIGGS: Honestamente, me cuesta mucho procesar esa idea, así que trato de no pensar mucho en eso.

JAVIER BARDEM: No puedo esperar a que mis propios hijos la vean. Es un honor estar en este clásico y en esta increíble película que Rob y John han hecho.

JONAH HAUER-KING: Sí, lo mismo que Daveed. Es difícil procesarlo. La primera vez que la vi, hace un par de semanas, estaba con mi familia y algunos miembros del elenco que residen en el Reino Unido. Art Malik, que interpreta a Sir Grimsby, estaba allí y trajo a su nieto de ocho años. Fue increíble ver las reacciones de mi mamá y mi hermana, pero ver la reacción de un niño pequeño y lo cautivado que estaba por la historia, fue muy, muy especial.

JACOB TREMBLAY: Sí, es genial. Tengo primitos y la mayor parte del tiempo trabajo en cosas que no puedo mostrarles. Estoy muy emocionado por poder enseñar (la película) a mi familia, siempre me encanta compartir con ellos y creo que es importante que todos los niños puedan verla y verse a sí mismos en los personajes.