"La Sirenita": curiosidades que guiaron la creación de la banda sonora de la película "live action"

Cuando en 1989 llegó a los cines el clásico animado de Disney La Sirenita, las audiencias de todo el mundo conocieron la música que acompañaba la historia de Ariel, la joven sirena que soñaba con explorar el mundo más allá de su hogar.

Aquella banda sonora creada por el compositor Alan Menken y el fallecido letrista Howard Ashman no solo fue distinguida con dos premios Oscar a mejor banda sonora original y mejor canción original por "Bajo el mar", sino que a su vez colocó a Menken en la prestigiosa lista "EGOT", integrada por tan solo 18 artistas que a lo largo de sus carreras han recibido los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

34 años después de aquel estreno, canciones como "Bajo el mar" y "Parte de él" siguen formando parte de la cultura popular y llegando a los corazones de nuevas generaciones.

En La Sirenita, el nuevo film de acción real, las icónicas canciones de la película original regresan en las voces de Halle Bailey, Melissa McCarthy, Awkwafina y el resto del extraordinario elenco que da vida a la historia, al tiempo que la banda sonora se expande con tres nuevas canciones —"Aguas indomables", "Primera experiencia" y "Hay un rumor"— que llegan de la mano de otro gran creativo: el productor y letrista Lin-Manuel Miranda.

Estos son seis datos clave sobre el proceso creativo detrás de la música de la nueva película:

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/25/image-4-a357a337.png

1. Lin-Manuel Miranda es el fan #1 de la música de La Sirenita

Para Lin-Manuel Miranda, incorporarse al equipo creativo detrás de la música de La Sirenita fue tan maravilloso como aterrador. El productor y letrista es un fanático confeso de la película original, al punto que expresó que probablemente sea más responsable de su amor por la narrativa musical que cualquier otra cosa en su vida.

"Howard Ashman estableció un estándar increíble como letrista. Creo que ´Parte de él´ es una de las canciones de personaje más grandes de todos los tiempos porque es una balada extraordinaria y al mismo tiempo es muy conversacional, sin sacrificar ninguna de las dos cosas", dice Miranda.

Alan Menken, por otro lado, asegura que haber unido fuerzas creativas con el talentoso creador de Hamilton, el musical fue un regalo, y no escatima en elogios para el artista. "Lin es absolutamente invaluable como talento, como intelecto y tiene un gran corazón. Lo conozco desde que era niño, así que se me hincha el pecho de orgullo viéndolo hacer lo que hace y sabiendo que la película original tuvo un papel tan importante en su vida. Todo eso hizo que trabajar juntos fuese un placer inmenso".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/25/image-5-8f3fa225.png

2. El legado de Howard Ashman se honró cada día durante el proceso creativo

Para el equipo liderado por el director Rob Marshall, y especialmente para Alan Menken, encarar la realización de una nueva versión de La Sirenita sin el aporte del extraordinario letrista Howard Ashman, fallecido en 1991, era un gran desafío emocional y artístico. "No hubo un solo día sin que Alan mencionara a Howard y lo trajera a la conversación. Se aseguró de que no nos olvidáramos de su genio", señala el productor John DeLuca.

Menken, por su parte, valora especialmente el amor de las audiencias por la película y guarda un recuerdo muy especial de la experiencia de creación de esa música junto a Ashman.

"No me puedo quejar si la gente quiere volver a cosas que hice en el pasado y me dice ´hagamos una nueva versión de esto´. La Sirenita, entre todas, es como la joya más bonita. Fue la primera. Howard todavía estaba bien cuando la hicimos, aunque sabíamos que tenía los días contados. Fue una época muy feliz y maravillosa", recuerda el compositor.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/25/image-6-6a6d6514.png

3. Las canciones se grabaron con una orquesta de 100 músicos

Las canciones de La Sirenita se grabaron a comienzos de 2020 en los famosos AIR Studios de Londres, donde el elenco tuvo el extraordinario privilegio de cantar junto a una orquesta de cien músicos provenientes, en su mayoría, de la Orquesta Filarmónica de Londres.

"Cantar con una orquesta enorme fue muy emocionante, especialmente grabar en los icónicos AIR Studios, que se alojan en una iglesia convertida. Las iglesias y la energía que hay dentro siempre me parecieron algo mágico, así que fue una de las experiencias más hermosas de mi vida", confiesa la actriz Halle Bailey, quien da vida a Ariel en el film.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/25/image-7-cdf0c36f.png

4. Los temas musicales se reproducían en el set durante el rodaje

Una vez grabadas, Marshall llevó las pistas definitivas al set con la misión de inspirar al elenco en escena a través de la fuerza única de la orquesta. Así, se aseguró de que el departamento de sonido les diera audífonos a cada uno de los actores y las actrices para que pudieran escuchar la banda sonora en cada escena que correspondiera.

"Ya habíamos pregrabado las canciones, pero Rob también quería tratar de captar algo en vivo del set, lo que ayudó muchísimo a crear atmósfera", explica el actor Jonah Hauer-King, quien interpreta al príncipe Eric en la película.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/25/image-8-49ba3d64.png

5. La cantante Awkwafina imprimió su sello en un rap muy singular

El elenco de La Sirenita está integrado por la actriz y cantante Awkwafina, quien presta su voz en inglés al ave Scuttle, uno de los grandes compañeros de Ariel. En su rol, la artista no solo transmite con un humor único el carisma y la energía de Scuttle, sino que además brilla especialmente en un momento especial de la historia: al cantar la nueva canción "Hay un rumor", cuyo título significa "rumor" en inglés.

Cuenta Marshall: "Estábamos buscando una canción rítmica y vertiginosa, que fuera divertida y excéntrica para Scuttle. En esa canción, Scuttle da las noticias del reino y, por supuesto, lo dice todo mal". El director explica que decidieron darle un estilo rapero a la canción porque Scuttle habla muy rápido, un desafío que Awkwafina superó con creces. "Lo genial de Awkwafina en el papel de Scuttle es que ella le aporta una energía alocada y única al personaje", asegura.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/25/image-9-d3820ee4.png

6. Rob Marshall se inspiró en el mismísimo Walt Disney para dar vida a "Bajo el mar"

Para dar vida a la interpretación de "Bajo el mar", Marshall y su equipo se enfrentaron a la ambiciosa tarea de crear un número musical con la presencia de 500 criaturas de mar animadas y tan solo un actor real. Al momento de desarrollarlo, el realizador supo a quién recurrir como fuente de inspiración.

"Lo primero que pensé fue: ´¿qué hubiese hecho Walt Disney?´ Inmediatamente pensé en la manera en la que Disney encaró la secuencia de danza «Nutcracker Suite» para la película Fantasía, y recordé que había llevado la compañía de Ballets Rusos a los estudios de Disney en Anaheim, de manera que los artistas pudieran usar sus movimientos como base para los bailes de las flores, los hongos y los copos de nieve".

A fin de seguir el mismo proceso, Marshall convocó a los bailarines de la Alvin Ailey Foundation para representar la compleja coreografía bajo el mar y ubicarse en los lugares de todas las extraordinarias criaturas que forman parte. De la mano de los reconocidos coreógrafos Joey Pizzi (Chicago, El regreso de Mary Poppins) y Tara Nicole Hughes (El regreso de Mary Poppins) se crearon pasos de danza específicos para lirios de mar, lapas, peces golondrina, anguilas, tortugas marinas, pulpos, medusas y más especies.

"Comenzamos con guiones gráficos, luego pasamos a las animáticas y luego a las previsualizaciones. Fue el proceso de diseño de un número de producción más complicado que hicimos en la vida", confiesa el cineasta, al tiempo que cuenta que él y su equipo tardaron más de dos años en completar la secuencia.