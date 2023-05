"La sirenita" lidera los estrenos en las salas de cine dominicanas

Estos son los estrenos que lideran las salas de cine este fin de semana:

La sirenita

Anhelando conocer el mundo más allá del mar, una joven sirena visita la superficie y se enamora del apuesto príncipe Eric. Siguiendo su corazón, hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, para experimentar la vida en tierra. Pero las cosas no serán fáciles para Ariel, ya que la bruja Úrsula esconde oscuras intenciones. Dirigida por Rob Marshall, este remake de acción real cuenta con un reparto de lujo con nombres de la talla de Halle Bailey, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Art Malik, Awkwafina o Jacob Tremblay.

Black Demon

Durante un viaje a Bahía Azul, el petrolero Paul Sturges (Josh Lucas) se encuentra varado junto con su familia en una plataforma donde los pecados de su pasado lo han puesto a él y a todo lo que ama en la mira de una fuerza siniestra que surge de las profundidades, un enorme megalodón mejor conocido como el Demonio Negro. En este sangriento thriller marino, que ha rodado algunas escenas en nuestro país, encontraremos al tiburón más grande de la historia del cine, lo que promete ser un auténtico baño de sangre.

Roger Waters: "This is Not A Drill"

Roger Waters, la fuerza creativa que impulsó los años dorados de Pink Floyd, presenta por una única noche su primera gira de despedida, "This Is Not A Drill", en directo desde Praga, en cines de todo el mundo. Esta gran obra cinematográfica refleja una asombrosa denuncia de la distopía corporativa en la que nos esforzamos por sobrevivir, e incluirá 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, entre ellas: "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" y "Is This The Life We Really Want?". Waters también presentará su nueva canción, "The Bar".