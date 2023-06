Actor Jessy Santana teme perder su pie y clama ayuda al presidente Abinader

El actor y comunicador dominicano Jessy Santana clamó en un video difundido este martes al presidente Luis Abinader para que vaya en su auxilio en el hospital Salvador B. Gautier, donde está ingresado a punto de perder su pie "por negligencia médica". Afirma que en ese centro cogió una bacteria.

Santana, que padece de diabetes, teme perder su pie izquierdo y pidió que agilicen su caso y tratamiento en el hospital. Se quejó de que su pie llegó de una manera y tras un mes ingresado está peor, el cual mostró vendado y negro.

Diario Libre se contactó este jueves con Jessy Santana para conocer si ha habido un seguimiento y expresó que, luego de la denuncia, se acercó personalmente el director del Gautier, Armando José Holguín Núñez, quien le garantizó que todos los servicios del centro iban a estar a su disposición.

Aunque agradece y reconoce la presencia del director, Jessy expresó que "se ha mantenido un tipo de lentitud. No es que él no haya cumplido, sino es el procedimiento. La situación es que yo tengo un pie afectado. Desde mi llegada aquí a la fecha (un mes) me dicen que han seguido los pasos médicos, pero eso se está acercando a la pérdida de mi pie y no creo que sean los procedimientos correctos", señaló a Diario Libre vía telefónica.

Continuó: "Yo soy diabético. Lo que ocasionó esta situación no te sé decir porque yo estaba muy bien en mi casa y de repente me salió una laceración en la planta del pie. Fue algo pequeño. En el video se ve cómo llegó aquí al hospital y cómo está ahora".

Dijo que los médicos le han dicho que "el procedimiento es que el pie vaya involucionando para hacer el cultivo (un estudio) y que arroje un resultado".

Insistió en que no quiere llegar al punto de que le tengan que amputar su pie. "Es posible que un dedo se vaya a perder, porque se le dio mucha larga, hubo negligencia", lamentó.

El actor compartió esta foto con este medio de cómo estaba el pie un mes atrás. La foto actual es impublicable.

El actor de 56 años sufre de diabetes desde hace 27 años y afirma que es la primera vez que le sucede algo así. Reitera que se ha mantenido al día con sus medicamentos a lo largo de los años.

De hecho, comentó que su carrera profesional, la que empezó en 2011, se pausó por esto, ya que según dijo, la enfermedad de diabetes no es limitante.

La última filmación de Jessy Santana fue en la película "Los monstruos", la cual no se ha estrenado. Ha actuado en las cintas "Dos policías en apuros", "Cuentas por cobrar", "Y a Dios que me perdone", "Nadie muere en Ambrosía", "El último pecado", entre otras, para un total de 20 producciones.

Dijo que ni del Ministerio de Cultura ni de Cine lo han contactado. En el hospital está acompañado de su esposa. "Ella está 24/7 junto a mí", expresó.

"La única persona que se me ha acercado del Gobierno es el director del Gautier, Armando José Holguín Núñez. Luego el director del departamento de Cirugía Vascular", agregó.

Sobre la última persona comentó que no recibió noticias alentadoras. Indicó que le sugirió enviarlo a la casa como paciente ambulatorio.

"Como está mi pie no quiero ser paciente ambulatorio, porque así ni el médico ni el hospital se hacen responsables del paciente. Cualquier cosa que pase corresponde al paciente ambulatorio. No me interesa ser paciente ambulatorio porque esta bacteria yo la adquirí en el hospital", afirmó.

Hospital responde en publicación

El portal de Cine Dominicano Reporte, una de las cuentas de Instagram que apoya el cine local, se hizo eco de la denuncia del actor Jessy Santana.

La cuenta de Instagram del Hospital de Gautier respondió este miércoles a la publicación informando que "nuestro centro procederá a investigar su caso inmediatamente" y afirmó que "contamos con especialistas requeridos para dar asistencia oportuna a este tipo de casos. Hacemos la salvedad de que tenemos estudiantes, ya que es un hospital docente formador de 27 especialidades médicas".