"Spider-Man: Across the Spider-Verse", una épica travesía repleta de acción y muchas sorpresas

Esta nueva secuela, "Spider-Man: Across the Spider-Verse", está dirigida por Joaquim dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson ( FUENTE EXTERNA )

Esta semana llega a las salas de cine "Spider-Man: Across the Spider-Verse", película animada producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation en asociación con Marvel. Este filme es una secuela directa de "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018), la exitosa película que recaudó más de $383.3 millones de dólares alrededor del mundo y que, entre los reconocimientos que recibió, ganó un Óscar en la categoría de Mejor película animada.

Esta nueva secuela está dirigida por Joaquim dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, con un guion escrito por Phil Lord & Christpher Miller y David Callaham. Además, su versión original cuenta con las voces de un elenco estelar que incluye a estrellas como Shameik Moore, Haiklee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman, Bryan Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham y Oscar Isaac.

Aquí vemos cómo, alrededor de un año después de los eventos de "Spider-Man: Into the Spider-Verse", Miles Morales, el Hombre Araña de la Tierra 1610, regresa con una nueva aventura. Tras reunirse con Gwen Stacy de la Tierra 65, el siempre amistoso héroe arácnido de Brooklyn es catapultado al Multiverso, en donde se encuentra con un equipo de Gente Arácnida cuya misión consiste en proteger su propia existencia. Todo se complica cuando estos héroes no están de acuerdo en cómo manejar la amenaza más reciente, lo que obliga a Miles a elegir su propio camino y redefinir lo que significa ser un héroe capaz de salvar a aquellos que más quiere.

En esta ocasión, como un año después de la película anterior, el hombre araña de la Tierra 1610 se ajusta su vida como héroe estudiante y miembro de una familia muy cercana cuando es invitado a participar en una aventura a través del multiverso, pero lo que descubre es que un error de su pasado pone a toda la existencia en peligro y ya no puede contar con los amigos de antes.

Esta película es otra creación de equipo de Phil Lord y Christopher Miller y es toda una joya a nivel técnico y visual que supera la entrega anterior. En esta ocasión se trabajó con distintos artistas y herramientas de animación para darle vida a cada mundo que es visitado en el filme. El resultado es una mezcla de estilos y efectos visuales que reflejan cada realidad de tal forma que se puede integrar de forma orgánica a la narrativa visual de la película. Cada efecto especial es impresionante, cada secuencia de acción cuenta con una excelente coreografía y hasta el más mínimo detalle enriquece los mundos que se muestran a lo largo de la película.

Eso sí, la película está repleta de guiños a los fans y hasta en algunos momentos se vuelve un poco "meta" y rompe la cuarta pared por referencias que no solo son de los cómics de donde surgen estos personajes, sino que también se hace referencia a muchos detalles de la franquicia de Spider-Man en general, tanto a nivel cinematográfico, como televisivo y otros medios. Es el tipo de película que si se ve más de una vez no solo se encontrarán más detalles en cuanto a referencias, sino también a nivel de pequeños detalles como las reacciones de los personajes ante una situación o una conversación.

El guion está muy bien logrado y logra mantener un buen balance entre la acción, la trama principal y el desarrollo de los personajes, lo cual es más complicado de lo que parece ya que en esta ocasión el film cuenta con un elenco más numeroso. Aun así, logra contar una historia coherente llena de drama, comedia, intriga y acción. Además, se hace un excelente trabajo continuando la evolución de Miles y Gwen sin ignorar el desarrollo de los demás personajes.En su versión original, el elenco hace un gran trabajo de actuación de voz, aportando así otro elemento que humaniza y le da vida a los individuos que forman parte de esta historia.

La película está un poco cargada con todo lo que ocurre en la pantalla y hasta puede puede ser algo confusa en alguunos momentos, pero no es algo que ocurre muy a menudo ni afecta tanto el disfrute del filme. De todas formas, "Spider-Man: Across the Spider-Verse", promete ser una experiencia única tanto para los fans del Hombre Araña como para aquellos que solo quieren ir al cine a ver una buena película.