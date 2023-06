Marko: "Tener haters es lo más lindo que puedas tener en una carrera"

Con una comunidad digital de casi 18 millones de seguidores a nivel mundial, el influencer venezolano Marko está posicionado como uno de los creadores de contenidos de habla hispana más sólidos de la actualidad.

Combinando lo jocoso con lo social, Marko sabe que, para consolidarse en este competitivo mundo actual, hace falta diversificarse, de ahí que también lo veamos produciendo y presentando su propio programa en YouTube, siendo host de eventos tan importantes como los Premios Heat (que se llevarán a cabo este jueves 8 de junio en Cap Cana) o debutando en el cine dominicano con un rol estelar en la próxima cinta de Caribbean Cinemas denominada "Perdiendo el juicio".

"Estoy contento con esta oportunidad que me está dando el cine dominicano, uno de los más fuertes del mercado latino. Tengo la bendición de tener la oportunidad de hacer un personaje en esta cinta llamada Perdiendo el juicio con uno de los personajes protagónicos en esta película de comedia", estimó ilusionado.

Agregó: "Es mi primera película realmente. Yo hice una película, pero es mi primer proyecto grande en el cual trabajo y estoy aprendiendo".

Él está disfrutando este proceso al máximo, tanto por los compañeros con los que comparte como por el hecho de rodar en la República Dominicana.

"Yo siempre la he pasado muy bien con el dominicano. Me siento en familia. La energía del dominicano siempre recarga mis baterías, es una energía que no encuentras en ningún otro lugar del mundo, por la felicidad que tiene en su corazón", admitió.

Ese mismo sentimiento lo ha vivido en el filme. "Yo pensaba que el ambiente en el set sería distinto, más serio, pero ha sido una chercha, somos un coro muy lindo. Y te juro que hasta ahorita el rodaje no ha sido pesado ni un poquito para nadie", aseguró.

En la cinta, que está dirigida por Frank Perozo, rodada en un 80 % en Santo Domingo y el resto en Santiago, comparte créditos con Clarissa Molina, Julián Gil, Cheddy García y Shalim Ortiz. En ella se cuenta la historia de un caso legal que une a un abogado y una abogada entre la rivalidad y el romance.

De Perozo reconoció que "tiene la capacidad de hacerte sentir tranquilo y lograr que uno a nivel actoral haga lo necesario, lo que se necesita en esa escena y que todo el equipo esté a gusto en base al respeto mutuo".

Show en el Jaragua

Aparte de la cinta que está rodando, República Dominicana seguirá en su agenda por varios días más, ya que el próximo 30 de junio presentará su show de stand up comedy "El poder de un chisme".

"En el show se aborda la crianza que hemos tenido desde que somos niños, porque los latinos somos criados de la misma manera; parece que nuestras madres latinas tienen el mismo guion, lo que hacen es cambiar las palabras, las comidas y las tradiciones, pero viene siendo lo mismo", detalló.

Y es así como, sin importar de qué país seas, si eres latino puedes disfrutar de este tipo de shows.

"Es un guion personal, desde que era niño, hasta mudarme con mi esposa y la relación con mis hijas; en el show abordo todas las etapas de mi vida, pero en comedia", motivó.

Familiar

Detrás de Marko está Marco Pérez. Un esposo, padre e hijo que, pese a lo pública que es la profesión a la que se dedica, trata de que su privacidad no se vea afectada, sobre todo la de sus dos hijas. "No las uso para tomas que sean largas ni las he metido en este medio ni les he inculcado nada, solamente que se lo disfruten. Mi hija dice ´puedo jugar contigo´ (para ella jugar es grabar), pero en realidad no es mi intención que entren en este mundo de las redes sociales, mi intención es que, sencillamente, hagan lo que les apasione y yo voy a estar ahí siempre", relató.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/05/24052023---entrevista-a-marko-en-diario-libre---foto-matias-boncosky---09-33e38442.jpg

"Los contenidos que funcionaban en redes sociales hace 4 años hoy son totalmente inútiles, por la evolución" Marko Influencer venezolano “

Pionero en la creación de contenidos

"Cuando inicié en este mundo digital no vimos ninguna oportunidad de crecimiento porque no existía. Las redes sociales estaban muy nuevas, veníamos de Facebook, pero cuando en realidad entramos en Instagram, estaban los youtubers haciendo mucho contenido de comedia, pero no había un camino, lo fuimos viendo en el proceso hace 9 o 10 años, es ahí cuando empieza todo, con los hechos, porque nadie lo había hecho antes que nosotros en Instagram. Hacíamos contenidos que las redes sociales quisieran. Tú vas mutando a los formatos que funcionan", señaló.

Para Marko las redes son su empresa, de ahí que, sin importar la situación personal que tenga, trata de generar el contenido. "Mis sentimientos son aparte".

Manejo de los haters

Él agradece tener haters, para él "tenerlos es lo más lindo que puedes tener como artista. Son el cable a tierra, son los que te hacen entender que en cualquier momento puedes perder todo lo que tienes. Si no los tienes, entras en un lugar donde todo el mundo te aplaude y hace que te creas más grande de lo que eres. Yo soy lo que soy por el hater", aseguró.