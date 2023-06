Bryan Cranston: la razón detrás del retiro temporal del protagonista de Breaking Bad

Hace unos días el actor Bryan Cranston, famoso por protagonizar la serie "Breaking Bad", anunció su retiro d ela actuación. La noticia tomó por sorpresa a sus fans, por lo que Cranston utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la polémica: "Hola a todos, espero que este pequeño mensaje los encuentre bien. Salieron algunas noticias que no estaban del todo claras... incluso para mí. Así que quería dejar las cosas claras. No me retiro", hizo hincapié el actor, de 67 años.

"Lo que voy a hacer es presionar el botón de pausa durante un año después de cumplir 70 años en 2026. ¡Mierda, 70! Ni siquiera estoy seguro de lo que significa 'pausar' por completo, pero en este momento, creo que significa que tomarse un año sabático proporcionará varias cosas", agregó sobre su supuesto retiro.

"Primero, me permitirá pasar tiempo con Robin (mi hermosa esposa desde hace 34 años) de una manera que no he podido en los últimos 25 años... no como esposa de una celebridad, sino como un amoroso matrimonio. Pareja entrando en - bueno, seamos honestos, nuestros últimos años, con nuevas esperanzas y metas y experiencias", dijo.

"En segundo lugar, me da una especie de "reinicio" en mi carrera. He tenido un viaje tan increíble durante más de dos décadas, interpretando personajes en televisión, películas y en el escenario con los que solo podría haber soñado... hasta que realmente sucedió. No podría estar más agradecido y agradecido por tales oportunidades", continuó explicando.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/12/bryan-cranston-plans-on-retiring-from-acting-in-2026-for-wife-robin-060723-2-1057ff99d2c6472aa8b383e1251a8dc3-3d47c841.jpg Bryan Cranston se ha comprometido a retirarse de la actuación en 2026 para dedicar más tiempo a su esposa, Robin Dearden.

Bryan Cranston: la razón detrás de su retiro temporal

"Dicho esto, siento que me estoy quedando sin nuevas ideas sobre cómo interpretar los personajes que me ofrecen. Por lo tanto, explorar una experiencia de vida más amplia me dará la oportunidad de reponer mi alma y prepararme para cualquier papel que se me presente de una manera más auténtica", mencionó Bryan Cranston sobre el retiro temporal.

"Me desconectaré de las redes sociales, saldré de la rueda de los negocios y me sumergiré en las novelas clásicas que siempre me prometí que leería pero no lo he hecho... Pero antes de que eso suceda, tengo algunos asuntos pendientes", compartió con sus fans.

Además, "próximamente se estrenarán varias películas de las que estoy muy orgulloso, estoy produciendo algunas historias para televisión que realmente amo, y estoy pensando en regresar a Broadway, pero esta vez bajo una nueva luz... más sobre eso más adelante", adelantó entusiasmado.

Finalmente, el actor expresó su sentir: "Por ahora, permítanme expresar mi profunda gratitud a todos ustedes que han sido tan increíblemente amables y generosos con su tiempo leyendo mis publicaciones y siguiendo mi carrera. Nunca doy por sentada mi buena fortuna. Soy bendecido, y hombre, lo sé. Les deseo lo mejor a todos... y los veré en el camino".

Cranston declaró que su retiro de la actuación llegará en el año 2026, concretamente después de cerrar su productora, vender la mitad de ´Dos Hombres´, y huir a Francia de la mano de su mujer, Robin Dearden, sobre quien enfocará su vida.

"Quiero cambiar el paradigma una vez más. Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida en base a la mía. Ella ha sido lo más, pero ha sido la esposa de una celebridad", comenzó a explicar.

"Ha tenido que pivotar y ajustar su vida en función a la mía. Ella ha tenido un tremendo beneficio por ello, pero eso no es justo. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece", agregó el actor estadounidense.

"Quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea. Quiero beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No pensaré en el trabajo, ni voy a recibir llamadas telefónicas", se sinceró el querido actor.