La reacción de Samuel L. Jackson tras perder en los Tony Awards que se volvió viral

Este domingo 11 de junio se llevó a cabo la 76° entrega de los premios Tony, gala que celebra lo mejor del teatro en Broadway. La categoría a Mejor interpretación de un actor protagonista en una obra de teatro fue la que más llamó la atención este año, pues la reacción de Samuel L. Jackson tras haber perdido, ha dado mucho de qué hablar.

Como reseña Infobae, fueron seis actores los que fueron nominados para esta categoría: David Zayas como Eddie en Cost of Living, Arian Moayed como Torvald Helmer en A Doll´s House, Jordan E. Cooper como Peaches en Ain´t No Mo´, Brandon Uranowitz como Ludwig Jakobovicz en Leopoldstadt y por supuesto, Samuel L. Jackson como Doaker Charles en The Piano Lesson. Al final fue Uranowitz quien se llevó el premio, y mientras sus colegas actores aplaudían felices por su reconocimiento, Jackson volteó los ojos en una evidente mueca de decepción y hasta hartazgo.

De inmediato, las redes comenzaron a hablar del mal perdedor que era Jackson, pero además, la mueca fue tan obvia que muchos usuarios pronosticaron que pronto se convertiría en un meme. Los usuarios también lo llegaron a comparar con su personaje de Nick Fury en el Universo Cinematográfico de Marvel.

"Samuel L. Jackson no tiene buena cara de no ganador. Estoy seguro de que su giro de ojos será un meme", "Samuel L. Jackson parecía Nick Fury tras darse cuenta de que no había ganado su categoría", "No veo a nadie en una categoría con Samuel L. Jackson y ganándole. Simplemente no lo veo", fueron algunos de los comentarios que Samuel ha recibido tras su reacción en los Tony Awards.

The Piano Lesson fue el debut como directora de la esposa de Samuel L. Jackson, LaTanya Richardson y se trata de una reinterpretación del clásico de Broadway creado por August Wilson en 1987.

La obra sigue la vida de la familia Charles quienes se encuentran en un punto de alta tensión debido a un preciado piano que ha pasado de generación en generación. Uno de los hermanos tiene planeado venderlo y aumentar la fortuna de la familia, mientras que su hermana intentará conservarlo y preservar la historia familiar. Uno de los tíos intenta calmar los ánimos de ambas partes, mientras lidia con los fantasmas del pasado.