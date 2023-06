Camila Santana: "Película Ramona nos enfrenta a una realidad muy cruda"

La actriz Camila Santana diversifica su paso por la pantalla grande con su más reciente protagónico en la cinta "Ramona", una película documental que se estrenó en el reconocido festival de cine Berlinale con cuatro presentaciones.

En la pieza, actualmente en las salas de cine dominicanas, Camila juega el rol de una actriz que no se siente preparada para interpretar a una chica embarazada de 15 años que creció en un barrio sin privilegios en nuestro país llamada Ramona. Como parte de su preparación, fue a conocer a diversas chicas que sí tienen vivencias similares a las del personaje. Junto a su directora, emprenden un recorrido por diversas partes del país a conocerlas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/premier-berlinale-d28db22a.jpg El equipo de producción deRamona estuvo presente para su estreno en la Berlinale. (FUENTE EXTERNA)

"Filmar este documental me abrió las puertas a conocer una realidad alarmante en nuestro país. El embarazo en adolescentes es una problemática que creo está siendo ignorada. Entrevistamos a muchas chicas en diversas partes del país que han pasado embarazos a temprana edad y llegamos a conocer sus vivencias, sus sueños, sus gustos, aspiraciones y sobre todo, les dimos la oportunidad de compartir con el mundo lo que sucede en su mundo interior, sus opiniones sobre varios aspectos de la vida y lo que significa ser mujer en República Dominicana", detalló la actriz.

Sostuvo que, en este filme tuvo muchos debates internos, "me enfrenté a una realidad muy cruda, me cuestioné por qué yo nací con privilegio y ellas no", y sobre el rol que quiere asumir en la sociedad y en el arte.

"Ramona", dirigida por la dominicana Victoria Linares Villegas y producida por Rafael Llaneza & Pedro García (Sky Films) y Jordi Gassó (Lantica Media), fue elegida en la selección oficial de Berlinale, uno de los festivales más importantes del mundo donde tuvo cuatro presentaciones y gozó de buena receptividad de las audiencias, quienes se quedaba tras las proyecciones a dialogar sobre la creación de la película y la problemática en general.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/camila-santana-20d99f6d.jpg La actriz Camila Santana. (FUENTE EXTERNA)

"Es surreal ver nuestro país y nuestro trabajo en la pantalla grande frente a una audiencia tan lejana y exigente. Recibimos muchas personas sensibilizadas por lo que acababan de ver, muchas latinas y caribeñas identificadas con el tema y muchos elogios de cinéfilos y cineastas. Todo un orgullo regresar al país y poder presentarlas específicamente donde lo amerita, en la República Dominicana", puntualizó.

Cabe destacar que Camila Santana, quien además es DJ, ha formado parte de películas como "La vida de los Reyes", "Hotel Coppelia", "Mis 500 locos" y "Sol en el agua", entre otros, en sus 10 años de trayectoria.