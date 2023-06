Quién es David Corenswet, el actor confirmado como el nuevo Superman de DC

James Gunn, codirector ejecutivo de DC Studios, confirmó al actor David Corenswet como el nuevo protagonista de su filme "Superman: Legacy". ¿Quién es este actor que le arrebató el papel a otros populares actores?

David Corenswet se dio a conocer con la serie "The Politician", pero antes ya había sido parte de proyectos como la miniserie "Hollywood" o "Moe and Jerryweather", donde él mismo dirigió algunos "sketches" cómicos.

Otro de los trabajos que han catapultado su carrera fue el filme de terror "Pearl" (2022), de Ti West, y su próximo proyecto en televisión será junto a Natalie Portman en la serie de Apple "The Lady In The Lake". Sin embargo, "Superman: Legacy" está llamado a ser el gran papel del joven.

Nacido el 8 de julio de 1993 en Filadelfia, David Corenswet lleva dos décadas dedicándose a la actuación, aunque fue tras graduarse en la prestigiosa Juilliard en 2016 cuando empezó su carrera de forma profesional, gracias en gran parte a Ryan Murphy.

"Superman: Legacy" mostrará el viaje que emprenderá el superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, y sus intentos por reconciliar su herencia kriptoniana con su formación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas.

Corenswet reemplaza así a Henry Cavill, el último actor que dio vida a Superman hace una década en el filme de Zack Snyder, "Man of Steel", y que se ganó el corazón de los fanáticos con su interpretación, mientras que se adelantó que la actriz Rachel Brosnahan será la nueva Luisa Lane, reportera del Daily Planet y el principal interés amoroso de Kent en la ficción. Ella sustituye a Amy Adams en el papel de Lane.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/28/david-corenswetsssssss-02e1c3c6.png David Corenswet y Rachel Brosnahan serán Superman y Lois Lane. (FUENTE EXTERNA)

Destacan parecido físico con Henry Cavill

Nada más despuntar globalmente en The Politician, los espectadores se sorprendieron con el parecido físico entre Corenswet y Henry Cavill, por aquel entonces el Superman de Zack Snyder. Así, muchos empezaron a proponerlo como próximo Clark Kent y el actor no tardó en referirse a esta tendencia en una entrevista para EW en 2019.

"No voy a tomar posición", aseguró al ser preguntado sobre si era similar al actor británico, y añadió: "Pero sí que me lo han dicho, me lo dijeron incluso antes de que internet supiera de mí, y mi ambición más loca es definitivamente interpretar a Superman". Además de confesar su sueño de dar vida al héroe, afirmó que le gustaría ver otra versión más luminosa del personaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/28/david-corenswet-henry-cavill-superman-d3bc946e.jpg David Corenswet y Henry Cavill. (ARCHIVO)

"Me encantaría ver a alguien haciendo una versión más alegre. Me gusta el personaje oscuro y frío de Henry Cavill, pero me encantaría que el próximo fuera más luminoso y optimista", afirmaba, algo que parece alinearse con el filme de Gunn, que nos traerá a un Clark Kent más joven, lidiando aún con su origen extraterrestre y su crianza en Smallville mientras trabaja con Lois Lane en el Daily Planet.

El actor también expresó su devoción por el personaje de Superman, afirmando que es "un clásico americano": "Se ha hecho bien y se ha hecho mal, va siendo hora de otro Superman que se haga bien". Ya entonces defendía que lo más interesante que tiene Clark es que es invencible: "Qué posición tan difícil para una persona. Hay mucho que explorar ahí". Qué poco se imaginaba lo que iba a pasar cuatro años después.

¿Cómo consiguió el papel?

Tal y como recoge The Hollywood Reporter, Corenswet hizo la prueba de pantalla con el traje de Superman el fin de semana del 17 de junio.

Ese mismo fin de semana, Nicholas Hoult (The Great) y Tom Brittney (Grantchester) también hicieron sus audiciones para protagonizar el filme. Recordemos que, desde que se anunciara Superman: Legacy, los nombres de Corenswet, Hoult y Brittney han sonado con fuerza para interpretar al héroe de Gunn.

Asimismo, Brosnahan se ha impuesto a Mackey y a Phoebe Dynevor (Los Bridgerton) en la contienda por el personaje de Lois, a quien Amy Adams dio vida en el universo deceíta de Zack Snyder. Sin duda, ha sido un arduo proceso de casting, con estrellas fulgurantes midiéndose para meterse en la piel de la pareja protagonista.