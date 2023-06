De actor de Disney a actor porno: la nueva vida del excompañero de serie de Selena Gómez

Dan Benson, un excompañero de Selena Gómez en la serie de Disney Wizards of Waverly Place ha revelado que ahora se dedica a crear contenido erótico "para adultos" en las plataformas OnlyFans y Fansly.

"En cuanto a salud mental me siento bien, no me siento mal de mí mismo", aseguró al explicar su nueva faceta en la industria de contenido erótico para adultos. "Me siento bien. Estoy emocionado por el futuro. Realmente no me siento mal por mis decisiones para nada".

"No es fácil crear contenido para adultos pero lo hacemos porque lo amamos, porque nos importa", admitió añadiendo los hashtags #disneychannel #zeke #wizardsofwaverlyplace #danbenson #disney #actor #gay #straight.

Las redes están que arden con el sorprendente video subido en la plataforma Tiktok del exactor Disney.

Dan Benson destacó con su personaje de Zeke Beakerman en serie Wizards of Waverly Place de Disney, que fue emitida entre 2007 y 2012, y que fue la que catapultó a Selena Gómez a la fam