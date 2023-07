Muere nieto de Robert De Niro, tenía 19 años

El nieto del laureado actor Robert De Niro, Leandro De Niro Rodríguez falleció de acuerdo con una publicación en Instagram de su madre Drena De Niro este domingo.

"Mi hermoso y dulce ángel", la actriz, de 51 años, comenzó la larga publicación. "Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre", comentó la madre de Leandro, quien falleció a los 19 años de edad.

"Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo en este momento. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé. Descansa en Paz y Paraíso Eterno mi querido niño", escribió Drena De Niro.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/03/leandro-y-su-madre-c84d02f7.jpg Drena junto a su difunto hijo, Leandro. (INSTAGRAM DE DRENA DE NIRO.)

La actriz que procreó a Leandro con el escultor Carlos Mare. Drena tenía residencia en Nueva York.

No se ha revelado la causa de la muerte del joven Leandro De Niro, quien había tenido incursiones en las películas Star is Born (2018), The Collection (2005) y Cabaret Maxime (2018).