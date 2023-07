Celinés Toribio: "Al cine dominicano sólo le falta tiempo para su desarrollo"

Actriz, productora y promotora del cine dominicano a nivel mundial. Celinés Toribio celebra el avance de la industria del séptimo arte en la isla, al tal punto que no cree que se necesita nada para su desarrollo total, solo tiempo, aunque reconoce que, como todo en la vida, se puede mejorar.

Por primera vez la también comunicadora asume el rol de directora, algo que la tiene muy emocionada, porque conlleva un elemento que lo hace particular. La actriz se enmarca en un nuevo proyecto de cine, donde se narra, desde la perspectiva de la mujer, el delicado tema de la violencia contra las mujeres.

De todo esto habló para Diario Libre en el marco de la entrega de los Premios Platino realizados en Madrid, España.

"Estamos muy bien y con pasos firmes desde el principio", aseguró al ser cuestionada sobre cómo ve el cine hecho en RD.

Importancia de la Ley

Se identificó como una defensora de la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana o "Ley de Cine" como se conoce popularmente.

"María Montez (película que produjo) fue el Permiso Único de Rodaje (PUR) número 3 que se otorgó cuando iniciaba la ley de cine. Y yo creo que estamos dando pasos fuertes, firmes", dijo convencida.

La ley de cine es muy importante, por eso tiemblo cuando escucho que nuevos gobiernos quieren estudiar cambios en la ley, yo digo ´ojalá que no´, porque los resultados están ahí: las producciones, el impacto económico para RD está ahí, gracias a los impuestos y ya ni se diga la cultura", expresó.

"Yo siempre digo la cultura es todo aquello que podemos decir que somos cuando lleguen los extraterrestres; hay que darle importancia al cine, el cine es el séptimo arte", añade.

"Nuestro cine es una de las mayores exposiciones culturalmente hablando de República Dominicana", agregó.

"A nivel internacional conocen de mi país a través del cine. Ojalá que las autoridades le sigan dando la importancia que el cine merece", advirtió.

Desarrollo

"Para que el cine dominicano se desarrolle no hace falta nada, sólo tiempo...dejemos que el tiempo hable...Tenemos buenos guionistas, ¿podemos mejorar? Claro, como todos; puede mejorar Argentina, puede mejorar España, todos siempre tienen espacio para mejorar, pero nosotros sólo necesitamos tiempo y todos los saben", añadió.

Sin embargo, considera que con más capacitación y un agente que represente nuestro cine a nivel internacional causaría mucho más impacto.

"No somos vendedores de nuestro séptimo arte, porque como actores y productores desconocemos el mercadeo de una película en grandes festivales o plataformas", reconoció.

"Capacitación y venta, el resto que nos lo dejen a nosotros", argumentó la actriz y productora criolla.

Nuevo proyecto

"Lo lindo es que es un crews (tripulación) femenino, el 90 % de todas las cabezas de departamentos, frente y detrás de cámaras, es femenino y a mí esto me tiene ilusionada, me estoy preparando muy bien para eso", confesó.

En esta cinta, que está próximo a rodar, se cuenta una historia sobre la violencia de género en la República Dominicana, un tema que lamentablemente no deja de dar titulares desastrosos. "Lo voy a tratar con mucho respeto y altura", aseguró.

Decidió hacer un proyecto liderado por mujeres porque reconoce que se deben apoyar más.

"Somos las primeras que nos criticamos o no nos ayudamos y ya basta...nosotras tenemos que apoyarnos, que la sororidad sea genuina y no significa que yo no quiera mi trabajo, ´yo quiero mi trabajo, pero también puedo empujar a otra mujer´, porque ahí arriba hay un Dios que lo ve todo y yo creo en el karma. Yo siempre tengo que utilizar los micrófonos y las cámaras para recordarle a la nueva generación: ´mujeres no está fácil el mundo para nosotras´. Nosotras unidas ¿quién nos vence?", finalizó.

La actuación siempre ha formado parte de sus pasiones, por eso ha apostado en el cine, dejando a un lado su exitosa carrera como comunicadora, tras trabajar en medios como ESPN o Univisión. Debutó en el 2005 en la comedia Los Locos También Piensan, también actuó en Trópico de sangre, Qué León y Los leones; en el 2020, actuó en la serie norteamericana "Big Dogs".