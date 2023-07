Megumi Hasebe: "Cuando bailas adquieres sensualidad y seguridad y transporté todo eso al personaje"

El arte ha formado parte de la vida de Megumi Hasebe (@megumihasebeperdomo en TikTok) desde que era una niña y la llevó a involucrarse en todo tipo de expresiones artísticas, ya sea la danza, modelaje, teatro o actuación, tanto en televisión como cine, ella lo estudió y lo vivió. Durante este trayecto se ha dedicado a seguir creciendo y evolucionando como artista participando en distintos proyectos que se realizaron en diferentes plataformas como, por ejemplo, en televisión la telenovela "Tarde lo conocí" (2016-2017) y la serie del canal Nickelodeon llamada "Noobees" (2018). Actualmente Megumi encuentra tiempo entre sus distintos proyectos para llevar un popular canal de TikTok que cuenta con más de tres millones de seguidores y también protagoniza la película dominicana "La güira y la tambora", la cual aún no se ha estrenado, pero todo esto es solo otro paso más en el camino de esta actriz colombiana-japonesa mientras sigue creciendo y evolucionando como artista.

¿Cómo te involucraste con la producción de "La güira y la tambora"?

Yo estaba trabajando en una serie para Nickelodeon que se llama "Noobees" y ahí trabajé con Andrés Valencia, que es de Valencia Producciones en Colombia. Por medio de él llegué a Adrián, que es el director de la película. Empezamos a hablar del proyecto y hoy estoy aquí. Realmente fue un proceso largo de varios años por la pandemia, pero al final creo que llegó el momento de hacerlo de la manera más bonita, porque el grupo fue fantástico.

¿Qué fue lo que te atrajo de la historia?

Al principio la historia era mucho más dramática. Creo que el guion ha ido cambiando, ahora es mucho más divertida y eso me gusta mucho, siento que va a atrapar más, pero me gustaba mucho esa historia de amor. Creo que como actriz una siempre sueña con hacer esa película de amor o el amor imposible. Es una producción que tenía también mucha música y baile y yo siempre había soñado con interpretar un personaje que bailara. Ya había tenido la oportunidad de participar en producciones cantando, pero no había hecho una bailando, entonces yo decía 'qué bonito que Isabel, porque el personaje se llama Isabel, baile'. Va a ser algo muy lindo de explorar. Creo que también me atrajo todo lo que tenía que ver con el perico ripiao, que es la música. Me pareció interesante conocer todo ese folclore, esa música tradicional de aquí y tener contacto con toda esa cultura.

¿Qué nos puedes decir del proceso de construcción de tu personaje para este filme? ¿Es alguien con quien te identificas?

Yo creo que Isabel es muy apasionada y yo también lo soy. Creo que Isabel es luz, es alegría. Digamos que ella ha tenido que pasar por cosas difíciles en su vida, pero yo creo que la manera de sobreponerse ante eso ha sido ser una persona muy feliz, muy alegre, una luz para las demás personas y por ese lado conecto mucho con ella, por su amor por el baile. El baile fue la primera pasión que yo tuve en mi vida. Yo bailé ballet por mucho tiempo. Cuando leía a Isabel, honestamente la sentí muy cercana. Tal vez una cosa que nos separa un poco es que ella es muy decidida y sabe lo que quiere y va por eso. Yo tal vez no soy tan así. Aunque en el sentido de los hombres, yo no me lanzo. Ella sabe lo que quiere y lo busca, pero esa coquetería fue muy linda de explorar porque yo no soy tan así. Creo que indagué mucho eso en mí, en todo lo que veía de ella y todo lo que no y trabajarlo desde su baile y su seguridad. Siento que cuando bailas adquieres sensualidad y seguridad y transporté todo eso al personaje. Siento que las bailarinas tienen una postura y yo pensé a Isabel desde su profesión, que es bailar. Desde ahí construí su cuerpo, sus movimientos, su todo y también desde ahí la seguridad para poder ser como es: tan decidida y coqueta. Decía que eso tiene que venir desde la sabrosura del baile.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/14/07062023-entrevista-a-artista-colombiana-joan---jessyca-gomez-28-12996efe.jpg

La música y el baile siempre formaron parte de tu vida, pero ¿cómo ocurrió esa transición del baile a la actuación?

Esa es una historia larga, pero la voy a intentar resumir... Yo estudié ballet toda mi vida, hasta cuando terminé el colegio y de ahí le dije a mamá que quería ser coreógrafa y ella averiguó la carrera en Nueva York, pero era inalcanzable de pagar. Como siempre he querido ser un artista integral y ya había estudiado 12 años de baile, entonces estudié seis de música, esa fue mi lógica. Muy mala lógica, porque entré a estudiar música con personas que la habían estudiado toda la vida -como yo había estudiado el baile-, pero entré con años de diferencia y no podía hacer nada para estar al nivel de mis compañeros. Amo la música, pero fue una carrera muy frustrante porque hacía de todo y nunca estaba el nivel. Ahí me di cuenta que tal vez no era el camino para mí porque aparte estudié música con énfasis en ingeniería de sonido. Me di cuenta de que, si yo estudiaba esto y lo ejercía, iba a ser una artista frustrada, porque estaba estudiando para estar atrás del escenario, no enfrente del escenario. En ese momento empezó a llegar la idea de la actuación y como quería ser una artista integral decidí estudiar actuación, mientras también estudiaba música. Fue ahí que me enamoré porque supe que la actuación sí me iba a dejar hacer todo lo que quiero. Como actriz he tenido la bendición de poder trabajar bailando y cantando, porque las producciones y todo lo que uno hace como actriz te permite explorar muchas cosas. Aquí sí puedo crear y utilizar todas estas cosas que amo en un mismo espacio.

¿Para ti TikTok y otras redes sociales simplemente son una forma para divertirte o es un ejercicio de creatividad que sería provechoso para cualquier artista?

Creo que sí. Me gusta que en Colombia el pensamiento ya ha cambiado un poco porque antes estaba mal visto que los actores hicieran contenido. Al principio, cuando estaba trabajando de lleno en la actuación, tenía el mismo pensamiento. Decía que no, que si hacía redes sociales iban a pensar que soy menos. Es un pensamiento tontísimo, pero llega el momento de la pandemia, quedamos todos encerrados sin trabajo, sin posibilidad de nada, y ahí llegó a mí TikTok. Fue un consejo de un amigo y yo lo tomé más como un escape de ese encierro y comprobé el escape que pueden ser las redes sociales para uno como creador. Como actor uno tiene que esperar muchas veces a que una productora te dé una oportunidad o a ganarse un casting, mientras que con las redes sociales tienes una ventana que tú controlas. Puedes crear a tu ritmo y a tu gusto. Puedes cantar, bailar y hacer lo que tú quieras. Cuando abrí los ojos y vi esta posibilidad -que no había visto por este pensamiento limitante de que los actores no hacen contenido-, me dije que con esto ya no tenía que esperar que me dieran una oportunidad. Yo puedo crear las oportunidades y creo que para uno sí es muy importante estar todo el tiempo jugando con la creatividad y con transformarse. También pienso que es muy lindo porque tienes contacto directo con el público. Puedes sentir lo que vas dejando en cada persona que ve tu contenido. Lo veo como una buena herramienta para los actores y para los artistas.

¿Nos puedes describir tu proceso para crear videos en TikTok? ¿De dónde surgen tus ideas y cómo las desarrollas?

Realmente las ideas surgen del diario vivir. O sea, de repente estás pasando una situación individual y eso sería un buen video. La misma vida te va dando ideas de situaciones que van pasando y yo lo que hago es que cada vez que se me ocurre una idea, la escribo en el celular. Si estoy en un taxi y pasa algo en la calle o alguien me dice una frase o veo cualquier situación, eso me va dando ideas de cómo crear vídeos y las voy anotando. Luego, ya cuando me siento, reviso las ideas que tengo y mezclo eso muchas veces con las tendencias que hay en las redes sociales. Uno se inspira de muchas cosas y hago como un mix de todo lo que va pasando y de todas voy aprendiendo.

Has actuado en cine, televisión, teatro y hasta en TikTok, pero, ¿en qué medio sientes más satisfacción como artista?

Para mí lo que creo que reúne todo es la actuación y el cine. En el cine tienes un poco más de tiempo para crear algo lindo, porque a veces la televisión tiende a ser como muy rápida y no tienes el tiempo de pensar bien en tu actuación, en cada movimiento, en cada mirada. Creo que el cine es el medio donde me siento más realizada cuando termino porque, aunque lo otro también tenga su magia, es lindo cuando puedes dedicarte un poco más a hacer bien tu trabajo y para mí eso es muy importante. Es donde me siento más cómoda, pero no estoy cerrada a ninguna posibilidad, hay muchas cosas que pueden pasar y siento que uno va aprendiendo.