Majida Issa: "Me encantaría trabajar en la República Dominicana"

Majida Issa es una actriz a la que le seducen los personajes fuertes. Desde la inolvidable Yesica Beltrán, "La Diabla", en "Sin senos sí hay paraíso", hasta asumir el reto de interpretar figuras reconocidas como las cantantes Alejandra Guzmán en la serie biográfica "La Guzmán" o Sofía Helena Vargas Marulanda, conocida como "Helenita", en "La ronca de oro". En el teatro dio vida a Chavela Vargas.

"Generalmente, uno de mis propósitos es retarme", dijo durante una conversación con Diario Libre en la ciudad de Madrid.

Y agregó: "No tengo un ideal de personajes, pero sí que sean personajes que me desafíen de diferentes maneras. Siempre me preocupo de no encasillarme en una sola cosa. No elijo personajes que sean muy similares en sus características, sino que realmente busco retarme y ofrecerle al público algo diferente".

Es precisamente por este deseo de superarse que la actriz colombiana asumió el papel de Diana Turbay Quintero, la reconocida periodista que estuvo secuestrada durante seis meses por Los Extraditables, liderados por Pablo Escobar, y que perdió la vida en medio de un fallido rescate el 25 de enero de 1991, en la serie "Noticia de un secuestro" de Prime Video.

Por este papel recibió el Premio Platino en la categoría de Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie.

"Me seducen las historias que tienen que ver con nosotros, con Latinoamérica, y que reflejan lo que somos, como ´Noticia de un secuestro´, que es una historia tan importante para nuestro país y una mujer que fue tan relevante y que sigue siendo un referente en Colombia de un periodismo serio y comprometido", expresó.

"Estamos contando la historia de Colombia desde el punto de vista de la víctima; la hemos contado muchas veces desde el narcotráfico. Hemos narrado nuestras guerras y nuestros dolores desde otro enfoque. Esta vez la estamos contando desde el punto de vista de la víctima, lo cual considero realmente importante", agregó.

Y sí que es un reto grande. Un compromiso.

"Interpretar a Diana Turbay es un compromiso. Está ahí su familia, los que realmente han sufrido de lo que estamos hablando y nosotros teníamos una responsabilidad enorme de hacerle justicia, de ponernos en sus zapatos y hacerle un homenaje a estas personas que ya no están con nosotros o que han tenido que sufrir el flagelo del secuestro", expresó.

"Tenemos que cambiar nuestros conceptos de libertad, nuestros países tienen dolores muy profundos " Majida Issa Actriz colombiana “

Sobre su personaje

Diana Turbay es una mujer referente del periodismo. De hecho, Gabriel García Márquez la inmortalizó en uno de sus libros.

"Tenía dos referentes históricos, sumado al de su familia y al de su hija María Carolina, contando lo que ella había vivido con su mamá, desde su punto de vista. Tomé la decisión de contar la historia solo desde el punto de vista de su hija, sin querer parecerme a nadie, contando la Diana Turbay que veía en los ojos de su hija", añadió la actriz colombiana, asegurando que fue un compromiso que le cambió la vida.

"En América Latina nos hemos acostumbrado a palabras que son realmente fuertes y dolorosas como secuestros, robos, pero cuando nos ponemos en los zapatos de las reales víctimas nos preguntamos qué está pasando con nuestros países y como seres humanos, por qué estamos normalizando cosas que son tan atroces", cuestionó la actriz de 42 años.

El premio más importante

Aunque agradece los reconocimientos, para ella, el cariño del público es el mejor premio.

"Todo lo que hago es para el público. El cariño del público siempre será el mejor premio. Creo que les debo respeto y ofrecerles algo diferente, algo mejor", señaló.

Trabajar en RD

"Si me invitan, yo feliz me voy a rodar a la República Dominicana, estaría dichosa. He estado una sola vez, en una pasadita de trabajo, solo pude estar dos días y me encantaría conocer realmente la República Dominicana y me encantaría trabajar en la República Dominicana. Ustedes tienen un pedacito de mi corazón, sin duda".

Además de actriz, Majida es cantante y ganó el premio Grammy Latino como Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.