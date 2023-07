Tom Holland explica porqué no le gusta formar parte de Hollywood

El actor británico Tom Holland reveló que la industria del entretenimiento no es para él, a pesar de su pasión por el cine.

"Soy un gran fanático de hacer películas, pero realmente no me gusta Hollywood, no es para mí", expresó en el podcast On Purpose de Jay Shetty.

Manifestó que el negocio le asusta aunque es parte de él, sin embargo, busca formas de alejarse y vivir lo más normal posible.

"El negocio realmente me asusta. Entiendo que soy parte de ese negocio y disfruto mi tipo de interacciones con él... Pero dicho esto, siempre estoy buscando formas de alejarme de eso, de vivir una vida lo más normal posible", aseguró.

El actor, quien recientemente anunció que se tomaría un descanso de la actuación, dijo que algunos de sus amigos se han "perdido" en la industria del entretenimiento y teme que le suceda lo mismo.

"Definitivamente creo que ha sido un pensamiento constante, que es 'No te pierdas'", señaló.

Revela llegó a ser adicto al alcohol

Tom Holland, quien está saliendo con la estrella de Euphoria, Zendaya, también detalló cómo se dio cuenta de que era "definitivamente adicto al alcohol" cuando trató de comprometerse a no beber durante un mes.

"Me despertaba pensando en eso. Estaba mirando el reloj... Y realmente me asustó", narró.

Agregó: "Tal vez tengo un poco de alcohol. Así que decidí castigarme a mí mismo y decir: Haré dos meses libres'".