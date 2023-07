Jamie Foxx; un testimonio de gratitud y superación tras sus problemas de salud

El actor estadounidense Jamie Foxx publicó un video en Instagram en el que habló sobre un problema de salud que lo llevó a ser hospitalizado el pasado 11 de abril. Aunque no reveló la causa de su enfermedad, agradeció el apoyo de amigos, familiares y seguidores.

"En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a todos aquellos que han orado por mí, me han enviado mensajes y han estado a mi lado. No puedo describir lo difícil que ha sido esto y cómo lo he superado. Pasé por una situación que nunca pensé que enfrentaría. Sé que muchas personas esperaban actualizaciones sobre mi estado, pero sinceramente, no quería que me vieran en esa situación. Quiero que me recuerden riendo, disfrutando, divirtiéndome, actuando en películas y programas de televisión", comentó.

Agregó: "No quería que me vieran con tubos y en situaciones difíciles mientras luchaba por mi vida. Pero debo reconocer que mi hermana, Deidre Dixon, y mi hija, Corinne Marie, fueron fundamentales para salvarme la vida. También quiero agradecer a Dios y a todo el personal médico excepcional que me atendió. Su apoyo y protección fueron fundamentales para mantener a mi familia informada y resguardada durante este difícil período".

Rumores especulaciones

Cuando el actor fue ingresado al hospital, se encontraba en el rodaje de su película más reciente, en la que también actúa junto a Cameron Díaz. Fue su hija Corinne quien proporcionó información sobre el estado de salud del ganador del Óscar.

"A veces, el silencio puede generar especulaciones y rumores, y algunas personas llegaron a decir que estaba ciego o paralizado. Pero quiero aclarar que eso no es cierto. Como pueden ver, mis ojos funcionan bien. No estoy paralizado, pero pasé por momentos muy difíciles. Pero voy a recuperarme y podré trabajar", afirmó.

Agregó: "Quiero agradecer a aquellos que me permitieron trabajar y seguir adelante con mi vida. A todos ustedes, quiero decirles que los amo y aprecio todo el amor y apoyo que he recibido. Ha sido un camino difícil, y si me ven llorar de vez en cuando, es porque ha sido un verdadero desafío. Estuve muy enfermo, pero ahora estoy en camino de recuperación y estoy decidido a seguir adelante".

"Quiero que me recuerden por las bromas que hago, las películas en las que actúo (algunas de ellas buenas, otras no tanto) y las canciones que canto. Quiero que mi legado sea el de un hombre alegre y talentoso. También quiero desmentir los rumores sobre ser clonado. Eso es solo una broma, no soy un clon, sino una persona real, y estoy aquí en la tierra gracias a algunas personas maravillosas y, sobre todo, gracias a Dios", explicó en el video publicado en Instagram.

Jamie Foxx expresó que se encuentra en franca recuperación y ve su futuro con optimismo.

"Los amo a todos y quiero que sepan que estoy en el camino de regreso. Estoy decidido a superar este desafío y continuar con mi vida y mi carrera. Gracias nuevamente a todos, y espero que podamos seguir compartiendo momentos de alegría juntos en el futuro".