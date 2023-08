La locura de Hollywood por los videojuegos da un nuevo giro con "Gran Turismo"

Luego del enorme éxito de "Super Mario Bros.: La película", "Uncharted: Fuera del mapa" y "The Last of Us", las adaptaciones de videojuegos al cine y la televisión están a la orden del día en Hollywood.

Pero Neill Blomkamp se sintió inicialmente confundido cuando fue invitado por Sony a dirigir una película basada en el videojuego de carreras "Gran Turismo".

"Quería leer todo el guion para entender de qué hablaban porque no tenía sentido", dijo Blomkamp a AFP. "Obviamente es apenas un simulador de carreras".

De hecho, los juegos de "Gran Turismo" no tienen personajes como fontaneros italianos o zombis producto de una infección causada por hongos que se presten a una adaptación cinematográfica hollywoodense.

Como resultado, el guion de la película, escrito por el guionista de "El rey Ricardo" y "Creed III", adoptó un enfoque totalmente diferente.

Se basa principalmente en un truco de propaganda de 2008, cuando Sony y Nissan lanzaron una competición en la que los mejores jugadores de "Gran Turismo" podían poner a prueba sus habilidades en circuitos reales.

La Academia GT sacó a los jugadores de PlayStation de sus cuartos y los puso detrás del volante de un carro de carreras real. El campeón de cada año podía competir contra pilotos profesionales en circuitos reconocidos mundialmente como Silverstone y Le Mans.

Uno de ellos, Jann Mardenborough, un adolescente de la clase obrera en Inglaterra que fuera uno de los primeros jugadores de la Academia GT en competir en carreras reales, protagoniza la película.

"Me llamó mucho la atención plantearlo como una biografía, pero a la vez una película de videojuegos", dijo Blomkamp, quien dirigió "District 9" y "Elysium".

"Y que el videojuego fuese un elemento dentro del mundo real, de la misma forma que 'Gran Turismo' existe en nuestro mundo".

- Sensible -

Las críticas han sido variadas. El diario británico The Guardian la calificó como una "oda a la colocación de productos".

Sin embargo, otros alabaron la sorprendente carga emocional de la película, sobre todo el tratamiento de un accidente mortal en el que se vio implicado Mardenborough.

En 2015, en el famoso circuito alemán de Nurburgring, el coche de Mardenborough se volcó verticalmente en el aire y se estrelló contra una valla, matando a un espectador e hiriendo a varios más.

Mardenborough fue absuelto por el accidente, aunque la película sugiere que los puristas de las carreras a quienes no les gustaba su pasado en los videojuegos continuaron murmurando.

El trágico incidente fue abordado con cuidado, sobre todo considerando que el verdadero Mardenborough actuó como doble de su propio personaje en la película.

"No se puede contar su historia sin tener esto en cuenta. Es una parte fundamental de su jornada", dijo Blomkamp.

Pero el accidente era un tema "súper sensible para Jann", reconoció el director.

Aunque el verdadero Mardenborough realizó acrobacias al volante durante el rodaje, el fatal accidente fue recreado con tecnología "100% digital".

En parte además porque el accidente fue tan inusual e infame.

"Tratamos de reproducir a la perfección lo que el carro hizo, a partir de las imágenes que encontramos", dijo Blomkamp.

"No fue necesario el uso de dobles", gracias a que se recurrió los efectos visuales generados en un computador en la escena.

- Huelgas -

Otro obstáculo para la película han sido las huelgas que paralizan Hollywood.

El paro de guionistas y actores que reclaman mejoras contractuales impide a los protagonistas como Orlando Bloom, David Harbour y Archie Madekwe de promover la película durante los acostumbradas alfombras rojas y eventos de difusión.

Sony decidió atrasar el estreno en los cines, previsto para este viernes, hasta el 25 de agosto, y organizó algunas proyecciones con los fanáticos en la esperanza de que ayude a la promoción de boca en boca.

"Las estrellas no pueden promover la cinta, pero la audiencia puede", dijo un vocero de Sony.

