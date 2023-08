El elenco de "Back to the Future", celebra reunión improvisada

Han pasado más de tres décadas desde que se estrenó "Back to the Future" (1985), pero los actores principales de este clásico del cine de la ciencia ficción no han permitido que su amistad se convierta en algo del pasado. Christopher Lloyd, actor mejor conocido por interpretar al excéntrico Emmett "Doc" Brown en la popular saga, ha compartido una foto en sus redes sociales en las que él aparece con sus compañeros de elenco.

"Sabemos una o dos cosas sobre el ´Tiempo´", comentó Lloyd en la foto en la que sale junto a Thomas F. Wilson (Biff Tannen), Michael J. Fox (Marty McFly) y Lea Thompson (Lorraine Baines) mientras participaban en la edición más del FAN EXPO Chicago. Los actores se mantienen activos participando en este tipo de convenciones, eventos que les permite compartir el escenario otra vez mientras interactúan con sus fans. Este año Michael J. Fox también celebró el estreno de "Still", documental dedicado a la vida del actor y cómo todo cambió para él después de recibir el diagnóstico parkinson a los 29 años.