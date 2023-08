Exestrella de Disney, Mitchel Musso, arrestado por robo e intoxicación pública

La exestrella de Disney Channel, Mitchel Musso, fue arrestado la noche del sábado por intoxicación pública y robo, según informó el sitio de noticias TMZ. Las autoridades de Rockwall, Texas, detuvieron al ex actor de Hannah Montana, quien interpretó a Oliver Oken en la exitosa serie protagonizada por Miley Cyrus. Musso fue visto "actuando con una actitud conflictiva" en un hotel cercano alrededor de las 7:00 de la noche.

La policía le dijo a Fox News que Musso entró a un mercado de alimentos dentro del hotel, "seleccionó una bolsa de papas fritas y comenzó a comerlas". Cuando el personal del hotel le exigió el pago de la mercancía, la ex estrella infantil "se volvió verbalmente abusiva" y se fue furioso, según la policía.

Musso fue encontrado afuera del hotel y arrestado después de que la policía verificara su nombre y descubriera que tenía varias infracciones de tránsito pendientes por pagar.

Los registros de la cárcel de Rockwall revelaron que el actor de doblaje de Phineas y Ferb fue acusado de intoxicación pública, robo de menos de 100 dólares, multas vencidas, manejar sin licencia y violación de un aviso de promesa para comparecer.

Emily Osment,Mitchel Musso yMiley Cyrus en la serieHannah Montana. (FUENTE EXTERNA)

Mitchel Musso, de 32 años, pasó la noche tras las rejas y fue liberado el domingo por la mañana después de pagar una fianza de mil dólares.

Musso se une a la lista de ex estrellas de Disney que han enfrentado problemas legales. Orlando Brown, conocido por su papel en That's So Raven, ha tenido varios encuentros con la ley a lo largo de los años, incluyendo casos de violencia doméstica.

Después de su arresto en diciembre de 2022, Brown tuvo que someterse a una prueba de capacidad mental para determinar si estaba apto para ser juzgado. "Estaba bebiendo mucho. Me encontré en un lugar oscuro porque realmente no podía encontrar a todos. Es como buscar tus llaves; cuando dejas de mirar, están ahí", le dijo a McGraw. "Comencé a darme cuenta de lo que tenía delante. A partir de ahí, ahora estoy bien", declaró, aunque semanas después volvió a ser arrestado.