Fallece el veterano actor dominicano Pericles Mejía

Falleció el veterano actor dominicano Pericles Mejía. Marc Mejía, su hijo, confirmó la información a Diario Libre. Su deceso se produjo la tarde de este lunes.

Pericles nació el 4 de diciembre de 1943 en Santo Domingo. Fue cineasta, director de arte dramático, camarógrafo y crítico. Estudió Arte Dramático en 1960 y en 1968 estudió Teatro y Audiovisuales en Francia. De 1972 a 1975 trabajó como profesor de Teatro en la Escuela Nacional de Arte Escénico, Bellas Artes, Santo Domingo.

En 1976 trabajó en la película "Sorcerer" de William Friedkin como asistente de producción. En 1978 fue director del departamento de Audiovisual del Museo de Historia Natural. En 1979 fundó la Cinemateca Kircher y también fue miembro fundador de la Cinemateca Nacional.

Realizó el cortometraje "La Santería" con el pintor Jorge Severino (1980) y otros cortos en 16mm con Silvano Lora ("Sandino", 1980; "Nicaragua", 1981). Fue editor y diseñador de sonido de "Un pasaje de ida" de Agliberto Meléndez en 1984. Fue productor local de "L'homme Sur les Quais" de Raoul Peck en 1987. Dirigió el cortometraje en 16mm "La Ruta" con Silvano Lora y José Luis Sáez en 1988, así como los cortos en 16mm "Carnaval" en 1982 y "Navidades dominicanas" en 1980. Entre 1989 y 1996 realizó más de 250 comerciales en cine y video, 12 documentales industriales y 6 documentales etnológicos, todos como camarógrafo/productor/director. En 1996 escribió y dirigió el largometraje "Cuatro hombres y un ataúd". Como crítico de cine, ejerció la crítica de 1978 a 1980 en los periódicos La Noticia, El Sol y El Nuevo Diario.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/464e013e-e825-41b3-be6c-2f97506aa620-dc1d3d09.jpg Pericles Mejía (FUENTE EXTERNA)

Fue actor de teatro de 1970 a 1980 en "La Celestina", "La boda", "Un héroe más para la mitología", "La ópera de tres centavos" y "Las sillas". En cine, participó en "Guns of The Magnificent Seven" de Paul Wendkos, "La Fiesta del Chivo" de Luis Llosa, "Las Luciérnagas" de Roberto Minervini, "Roomates" y "Código 666" de Elías Acosta y "Lilis" de Jimmy Sierra.

Fue miembro del Consejo del Festival Internacional de Cine de Santo Domingo hasta el año 2002. Dirigió "spots" de cine y video para la empresa productora "MM Digital". Dirigió talleres de formación cinematográfica para la Universidad Católica Santo Domingo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra entre 1998 y 2005.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/mv5bnzexndgwodmtowy3ns00zguwltg0n2etyja5mjkznte1n2i1xkeyxkfqcgdeqxvymtaymjg1mwv1-229df3b8.jpg Pericles Mejía. (FUENTE EXTERNA)

Posee varios guiones cinematográficos: "La Gran Carrera De Arsenio", "Los tres que echaron a pedro en el pozo", "Baseball" y "La boda de Rosa". Entre 2002 y 2005 fue subdirector de la Cinemateca Nacional Dominicana. Fue profesor de Guión y Actuación para Cine y TV en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde también es autor del "Manual del Cineasta" para estudiantes de cine.

FILMOGRAFÍA: (como director) 1980: "La santería" (cm); 1980: "Sandino" (cm); "Navidades dominicanas" (cm); 1981: "Nicaragua" (cm); 1982: "Carnaval" (cm); 1986: "La ruta de la libertad" (cm); 1996: "Cuatro hombres y un ataúd".'