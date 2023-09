Los reconocidos actores de Hollywood que participarán en un evento de golf en República Dominicana

Actores de Hollywood de la talla de Don Cheadle, conocido por las series "House of Lies" y "Black Monday", o las películas de Ironman y Avengers, y David Costabile, famoso por "Breaking Bad", "Suits", "13 Hours" y su revelador papel como Michael "Wags" Wagner en el éxito de Showtime "Billions", entre otros, participarán en el Cap Cana: World of Golf Celebrity Championship.

El torneo tendrá lugar del 5 al 8 de octubre de 2023 y contará además con la presencia del actor Dean Norris, conocido por "Under the Dome" y su papel como el agente de la DEA Hank Schrader en "Breaking Bad"; Bruce Greenwood, famoso por "The Resident" y "Star Trek" de J.J. Abrams; y Kim Coates, reconocido por "Prison Break", "Godless", "Bad Blood", "Black Hawk Down" y por su interpretación de "Alex Tig" Trager en "Sons of Anarchy".

Con una alineación de los nombres más importantes de los deportes, la música y el entretenimiento, también jugarán para organizaciones benéficas locales y regionales los actores Grant Show, conocido por "Melrose Place", "Devious Maids", "Private Practice" y por interpretar a Blake Carrington en "Dinastía"; Dane DeHaan, protagonista de "Chronicle", "The Amazing Spiderman 2", "Valerian and the City of a Thousand Planets" y más recientemente el éxito de Christopher Nolan "Oppenheimer"; así como Amaury Nolasco, actor puertorriqueño de origen dominicano, conocido por sus papeles en "Prison Break", "Max Payne", "Transformers", "Deception" y su papel protagónico en "Hightown". A ellos se unirá Mike Mills, bajista y miembro fundador de la banda de rock alternativo R.E.M., y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

La lista completa de celebridades se anunciará en las próximas semanas.

De acuerdo con una nota de prensa, a través de eventos como este, la República Dominicana tiene una oportunidad real de mostrar su cultura, atraer la atención de los medios internacionales y proporcionar una plataforma para cambiar la vida de las personas, dijo Troy Hanson, CEO de Worldmedia Sports & Entertainment.

Con la misión de impulsar el impacto económico, comunitario y caritativo en la región, el evento inaugural recaudará dinero para becas académicas y financiará la construcción de un nuevo campo de béisbol en Verón.

Adrián Beltré, jugador de béisbol dominicano y ex All-Star de las Grandes Ligas, y que también participará en el evento, dijo: "Estoy emocionado de colaborar con World of Golf en este evento inaugural. El dinero recaudado se destinará a algo que es muy importante para mí, la construcción de campos de béisbol en una parte merecedora de mi país. Espero recibir a estas celebridades y recaudar dinero para los necesitados".

Además del golf de calibre mundial, lo más destacado del fin de semana será una actuación musical en vivo del legendario músico Elton John. Esta será la primera actuación de Elton en la República Dominicana desde 2014 y su primera actuación programada desde su anuncio de retiro. Tanto el torneo de golf como el concierto serán producidos por Hanson's Worldmedia Sports & Entertainment.

La información sobre los precios de las boletas y otros detalles están disponibles en www.worldofgolftour.com.

World of Golf es una serie de campeonatos dinámicos con algunos de los nombres más importantes de los deportes, la música y el entretenimiento. Con premios en metálico dedicados y una plataforma incomparable para recaudar dinero y crear conciencia para organizaciones benéficas merecedoras, World of Golf redefinirá la experiencia de golf.