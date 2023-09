Cecilia García gana premio a Mejor Actriz Principal en Festival de Cine Fine Arts

La versátil artista Cecilia García se alzó con el galardón a Mejor Actriz Principal en la tercera edición del Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD, que concluyó la noche pasada en la sala de cine Fine Arts Novo Centro.

García recibió este prestigioso premio en reconocimiento a su destacada actuación en la película "La Hembrita," dirigida por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas. Durante la ceremonia, la cantautora Xiomara Fortuna también fue honrada como Mejor Actriz Secundaria.

Al referirse a la decisión del jurado del Festival, organizado por Caribbean Cinemas, la artista expresó su gratitud por este honor. "Estoy feliz, muy feliz, orgullosamente comprometida con esto, y espero que este reconocimiento marque el comienzo de muchas películas más", comentó emocionada.

Cecilia García, quien regresará al escenario el 17 de noviembre con el aclamado musical "La Cenicienta," compartió su orgullo por formar parte del equipo liderado por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas.

"Estoy contenta y honrada de pertenecer a este maravilloso equipo de talento profesional. Trabajar junto a un elenco extraordinario fue una experiencia única. Cuando vi la película, me emocioné. Nunca he sido fan de verme actuar, pero esta vez me sentí realmente emocionada", dijo Cecilia García.

Destacó que "La Hembrita" es una película bien ejecutada y que aborda temas importantes de la vida cotidiana. "Esta obra cinematográfica aborda temas muy relevantes y críticos de la cotidianidad. Estoy profundamente orgullosa y feliz de haber recibido este premio como mi primer papel protagónico en el Festival de Fine Arts. No tengo palabras para expresar mi alegría y emoción cuando me anunciaron como ganadora", añadió.

En "Hembria," Cecilia García interpreta a Dominique, una mujer de clase alta que extraña a su hijo, quien se ha mudado al extranjero, y que rara vez ve a su esposo, quien parece estar involucrado en un caso de corrupción política. Esta soledad la lleva a entablar una relación de tipo madre-hija con la nieta de su empleada afrolatina, Carmen, interpretada por Xiomara Fortuna. Con el tiempo, Dominique se encariña profundamente con la joven, interpretada por Aleska Vásquez.

El jurado oficial este año estuvo compuesto por los críticos de cine, y cineastas Ariel Feliciano, Víctor Piñeiro, Marc Mejía, Alfonso Quiñones, José Rafael Sosa, presidido por Félix Manuel Lora, quienes evaluaron todas las películas y cortometrajes presentados durante el festival.

Regresa el musical "La Cenicienta"

El musical "La Cenicienta," una aplaudida versión de Frank Ceara, que cuenta con las actuaciones de Cecilia García, Hony Estrella, Luz García, Miguel Lendor (Papachín), Ana Rivas, Carolina Rivas, Raeldo López, Juanma García, Sócrates Montás y Gabriela Gómez, regresa a escena el próximo 17 de noviembre en el Teatro Nacional, bajo la dirección del experimentado Carlos Espinal.

La producción de Cecilia García también incluirá las actuaciones de Sócrates Montás, Angela Bernal, Avril García, así como cantantes, bailarines y actores, con coreografía a cargo de Nataly Borso y codirección de Amarilis Rodríguez. El diseño de vestuario, escenografía e iluminación es obra de Marcos Malespín, y Andy Matías se encarga de la dirección vocal.

El talento infantil que participará en "La Cenicienta" incluye a Ivanna Rojas (La Cenicienta niña), Lena Abreu, Enmanuel Chacín (solista), Yvanna Marte, Luna Guzmán y Madelaine Morales.

La producción ejecutiva de Primera Memoria cuenta con la orquestación y arreglos a cargo del maestro Penbiang Sang y su hijo Su-Chan Sang.