García Bernal: "Con el cine puedo vivir muchas vidas en una sola"

La sala de la Gare du Midi rebalsó de gente este martes. Todos querían ver y aplaudir a Gael García Bernal. El carismático actor mexicano alzó emocionado el primer "Abrazo de Honor" del Festival Biarritz-América Latina en reconocimiento por su trayectoria como actor, productor y director.

Bernal es uno de los rostros más internacionales del cine mexicano, desde su primera película, "Amores Perros", de Alejandro González Iñárritu, que lo catapultó a la fama. Desde aquel big bang, el cine le ha permitido vivir mil y una vidas. "Es una de las cosas que no me esperaba, confesó García Bernal a RFI en español. Gracias al cine he podido navegar aguas completamente desconocidas para mí y que siempre me interesaron. De joven tenía mucha complicación en decidir qué quería hacer porque como que quería hacer todo tipo de cosas. Y el cine llegó para demostrarme que como actor yo podía vivir muchas vidas en una sola."

Y agregó: "No tengo la inteligencia de un poeta puesto que siento que los poetas son las personas que sí viven varias vidas en una sola vida, pero los actores somos quienes los personificamos. Tengo ahí, como muchas experiencias que puedo compartir desde todas estas múltiples personalidades que me han tocado interpretar y pues, me siento muy orgulloso. Y agradecido por este 'abrazo' de Biarritz."

Tras recibir la estatuilla en Biarritz, se proyectó la película "No" de Pablo Larraín, como parte del ciclo dedicado al cine chileno.