"The Creator" trae una guerra contra la IA a las salas de cine

The Creator muestra un futuro en el que la humanidad está en guerra con la inteligencia artificial. ( 20TH CENTURY STUDIOS/COURTESY OF 20TH CENTURY STUDIO - © 2023 20TH CENTURY STUDIOS )

Los estrenos de esta semana traen la futura guerra entre la humanidad y la inteligencia artificial a las salas de cine, pero también incluyen una secuela de una popular franquicia de terror y otra secuela animada que está relacionada a un programa infantil.

The Creator

Este filme de ciencia ficción, dirigido por Gareth Edwards, quien escribió el guion junto a Chris Weitz, está protagonizado por John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe y Madeleine Yuna Voyles. En medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua (John David Washington), un endurecido ex soldado, lamenta la desaparición de su esposa después de una desastrosa misión. Ahora él ha sido reclutado para cazar y matar al Creador, el esquivo arquitecto de la IA avanzada que ha desarrollado una misteriosa y poderosa arma.

Saw X

Esta película de terror dirigida por Kevin Greutert es la décima entrega en general de la franquicia Saw. John Kramer (Tobin Bell) ha vuelto con una historia que ocurre entre los eventos de Saw I (2004) y Saw II (2005). En ella vemos cómo un John enfermo y desesperado viaja a México para someterse a un procedimiento médico experimental con la esperanza de curar su cáncer, solo para descubrir que toda la operación es una estafa para defraudar a los más vulnerables. Armado con un nuevo propósito, John se vengará de los estafadores a través de una serie de aterradoras trampas.

Paw Patrol: The Mighty Movie

Esta película animada está basada en la serie de televisión PAW Patrol y es una secuela de "PAW Patrol: The Movie" (2021), donde un meteorito mágico cae en Adventure City y les da superpoderes a los cachorros de la Patrulla Canina, transformándolos en The Mighty Pups. Para Skye, la miembro más pequeña del equipo, sus nuevos poderes son un sueño hecho realidad, pero las cosas empeoran cuando Humdinger, el enemigo de los cachorros, se asocia con un científico loco para robar los superpoderes de los héroes caninos. Ahora los Mighty Pups tienen que detener a los supervillanos.

Orgullo de Quisqueya

Este es un documental dominicano dirigido por Tito Rodríguez y escrito por Jessica Hasbún y Junior Rosario. "Orgullo de Quisqueya" es una producción que está compuesta por historias de dominicanos que se han enfrentado a todo tipo de desafíos personales para alcanzar sus sueños en el extranjero. Estas historias inspiradoras fueron vividas por individuos como Francisca Lachapel, Ariel Suero, Scarlin Hernández, el cantautor Vicente García, Julissa Reynoso y Kathleen Martínez. Para hacer realidad este documental el equipo de producción se trasladó a Egipto, Canadá, Estados Unidos, Colombia y España.