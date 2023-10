Yamil Ureña: "La actuación es mi pasión y mi profesión. La producción es quien yo soy"

Contar historias es una pasión para Yamil Ureña, ya sea delante de las cámaras como actor o detrás de ellas como productor. Aun así, después de su participación en "Súbete a mi moto", la popular serie Amazon Prime Video basada en la historia del grupo juvenil Menudo, el actor puertorriqueño de descendencia dominicana ha continuado laborando para traer y crear más contenido latinoamericano que pueda ser compartido con el resto del mundo. Para Yamil, esto también significa que se crearán más oportunidades para talentos latinos.

¿Cómo ha sido la vida después de "Súbete a mi moto?

¡Increíble! Además de que fue un sueño hecho realidad, porque estaba esperando un protagónico, y al ser una serie internacional de latinos, siento que me dio la oportunidad de poder empezar también a producir series. Entonces, no solamente me estoy enfocando en la actuación, sino también en la producción, con el propósito de poder seguir contando historias latinas y seguir uniéndonos, que seamos uno. Creo que eso también fue una de las cosas que disfruté, que en ese proyecto nos unimos y allá afuera somos uno.

¿Hay planes para continuar buscando proyectos detrás de cámara como productor? Si tienes que elegir entre la actuación y la producción, ¿con cuál te sientes más satisfecho?

La actuación es mi pasión y mi profesión. La producción es quien yo soy. La verdad es que pienso como productor, incluso desde antes de entender qué es lo que hacía un productor yo siempre fui muy dinámico. Fui presidente de mi clase en el colegio, era el que organizaba los eventos. Incluso si me tuviese que quedar detrás de cámara en ciertos proyectos, no me molestaría porque me desenvuelvo muy bien, soy muy detallista y siento que me permite contar la historia, crearla y también dar la oportunidad a otros talentos.

¿Por qué crees que los actores y guionistas latinoamericanos deben prestar atención y quizás apoyar la huelga de actores y guionistas de Hollywood?

Es una conversación que tuve recientemente con uno de mis colegas y le decía que ojalá nos consideraran a los del mercado latino en las conversaciones, pero desafortunadamente se están enfocando en el mercado anglosajón, en las uniones del WGA y el SAG. La verdad es que las plataformas digitales vinieron a aportar, a ayudarnos a expandirnos, pero de esto es que vivimos. Sí, es importante que seamos parte de la conversación para que el mercado latino eventualmente siga creciendo y también siga apoyando al talento, a los escritores y a los actores, porque, de lo contrario, va a llegar el momento en que podríamos desaparecer.

¿Cómo describirías la realidad actual de actores latinos en Hollywoood post pandemia y plataformas streaming? ¿Ahora hay más competencia?

Yo trato de no pensar en eso de la competencia. Siempre he tenido claro que hay que estudiar, hay que prepararse y moverse. Uno no se puede quedar esperando que las cosas le lleguen. Las plataformas digitales sí nos están dando la oportunidad de contar nuestras historias y permitir que los latinos seamos los que estemos en papeles protagónicos o papeles de reparto, cuando en muchas ocasiones, y lo digo por experiencia propia, a los latinos nos consideran para los papeles secundarios o invitados especiales. También siento que se nos da la oportunidad de crear nuestro propio contenido. En mi caso, estoy tratando de colaborar con compañías productoras de Hollywood a las que también les interesa porque lo están viendo, saben que los latinos son el mercado que más consume. Desafortunadamente, no somos los más representados en la industria, pero ellos saben que consumimos. Estoy tratando de colaborar con productoras de Hollywood enfocándome en proyectos y talentos latinos. Creo que parte de lo que fue mi decisión de estudiar y poder desarrollarme como actor era seguir exponiendo a los latinos allá afuera.

¿Cuál ha sido tu impresión de la industria cinematográfica dominicana?

Tanto en lo personal como desde afuera todos sabemos que el cine dominicano es muy fuerte. Es una industria que deja de qué hablar y que muchos quisiéramos estar más presente en ella. Siento que ha uq eseguir explotando los recursos, el talento y la gente, y, mientras podamos, hacer más colaboraciones, porque se van a nutrir tanto el país como el exterior de todo lo que hay para hacer aquí. Me atrevería a decir que, comparado con otros países latinoamericanos o incluso con Puerto Rico, República Dominicana está muy bien posicionado en el cine. Me gustaría que quizás se hicieran más de series de televisión. Siento que ahí todavía hay espacio por donde crecer.

¿En qué proyecto trabajas actualmente?

Vine aquí al país para reunirme con inversionistas por los proyectos que tengo para hacer colaboraciones y poder entrar al país, pero el año pasado sí tuve la oportunidad de grabar una película del país. Desde que salió "Súbete a mi moto" me quedé con las ganas de poder seguir y participar más en Santo Domingo y su industria. Son mis raíces y siento que a mi familia le encantaría verme un poco más por acá, donde crecí visitandolos hasta dos veces al año.