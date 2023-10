Sharon Stone encuentra expresión en la pintura

Durante la pandemia, una amiga le envió a Sharon Stone un juego para pintar guiada por números para que se mantuviera ocupada, un gesto que ha llevado a un nuevo camino de expresión creativa para la actriz.

Famosa por papeles en películas como "Casino" y "Basic Instinct" ("Instinto básico"), Stone descubrió el amor por la pintura y presentó recientemente una muestra de sus lienzos gigantes en la Galería C. Parker en Greenwich, Connecticut.

Stone se sentía frustrada por mantenerse dentro de las líneas y los colores de ese primer conjunto de pinturas y comenzó a crear sus propias obras abstractas utilizando acrílico sobre lienzo.

En los últimos años, habilitó un estudio en su casa, donde trabaja en el interior y exterior que le encanta porque siempre necesita estar en movimiento.

La exposición, titulada "Welcome to My Garden" (Bienvenidos a mi jardín), es su segunda y muestra 19 de sus obras de colores brillantes. Stone, de 65 años y madre de tres hijos, habló recientemente con The Associated Press sobre la inspiración artística, su salud y si volverá a actuar. Las respuestas se han editado para una mayor claridad y brevedad.

¿Cómo te inspiraste para ser artista?

Los museos me permitían venir cuando estaban cerrados, así que iba a museos de todo el mundo los lunes. Eso fue increíble. Viví y trabajé en todo el mundo, tanto en mi vida como actriz como en mi vida como activista por la paz y los derechos humanos. Así que he visto tanto arte extraordinario que es casi como si tuviera una especie de título secundario en arte e historia del arte, lo cual ha sido magnífico. Y eso ha sido increíblemente inspirador para mí.

¿Esta pasión por las artes plásticas comenzó con la pintura por números y luego pasó rápidamente a lienzos de 6 por 8 pies?

Me encantan los grandes (formatos). Simplemente me nace pintar sobre un lienzo grande. Si pudiera conseguir otros más grandes... (risas). Me encanta pintar a gran escala y ha abierto algo en mí. Ha movido algo dentro de mí. Mi primera exposición se tituló Shedding (mudando de piel) porque comencé a darme cuenta de que me estaba deshaciendo de mucha opresión. Mucho ´Tienes que hacerlo de esta manera´. Puedes ser creativa, pero tiene que ser así".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/17/sharon-stone-cuadros-1-ap-ap23289595084474.jpg En esta imagen proporcionada por C. Parker Gallery una pintura de Sharon Stone realizada en acrílico sobre lienzo titulada Amelia. (SHARON STONE/C. PARKER GALLERY/AP)

¿Cómo sabes cuando un cuadro está terminado?

Esa es la disciplina más grande. Porque al principio no puedes parar. Porque nunca sientes: ´Eso es todo´. Cuando estaban envolviendo todo esto para esta exposición, lo puse todo afuera para poder verlo todo, todo junto. Y luego estaba corriendo con este palé. ´¡Oh! ¡Oh Dios mío! (hace el gesto de dar pinceladas) Pero luego pensé: ´Tienes que enfriarlo´. Porque puedes destruirlo todo y puedes arruinar tu arte si no te detienes. Puedes pasar un punto sin retorno.

¿Cómo te sientes cuando estás pintando?

Me siento valiosa. Disciplinada. Me gusta trabajar. Y me gusta el propósito. El arte tiene un propósito. El arte tiene un gran propósito para mí. Y sabemos que cuando enseñamos arte a los jóvenes, hay menos reincidencia en el sistema penitenciario y, sin embargo, estamos sacando el arte de las escuelas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/17/sharon-stone-cuadros-2-ap-ap23289596409199.jpg En esta imagen proporcionada por C. Parker Gallery una pintura de Sharon Stone realizada en acrílico sobre lienzo titulada Bamboo Forest FallWinter. (SHARON STONE/C. PARKER GALLERY/AP)

¿Aún quieres actuar?

No consigo mucho trabajo como actriz. Y el sistema realmente no me ha apoyado. Tuve un derrame cerebral enorme cuando tenía 41 años y salí con vida. Tenía entre un 1 y un 5% de posibilidades de sobrevivir. Todos pensaron que iba a morir. Me sucedieron muchísimas cosas malas porque la gente supuso que estaba muerta. De alguna manera mi cuenta bancaria llegó a cero mientras estaba en el hospital, mi dinero desapareció. Perdí la custodia de mi hijo. Mi carrera terminó. Todas estas cosas sucedieron. Tengo una afección convulsiva cerebral que es muy grave. Y traté de ocultarlo durante muchos años porque quería regresar al negocio. Y si tienes una discapacidad, eso realmente no funciona en mi industria. Y así me oculté en mi afección por muchos, muchos, muchos años. Y eso es lo que soy. Soy una mujer con una afección convulsiva cerebral. Tengo una discapacidad y pintar me ha ayudado a no tener la ansiedad que tenía. Estaba tan ansiosa... porque no iba a estar bien y no podían aceptarme. Y pude deshacerme de todo ese miedo y trauma de que no sería aceptada, no podría trabajar en mi comunidad. ¿Y sabes qué? Realmente no me querían de todos modos. No me iban a dejar volver a entrar y estoy de acuerdo con eso.

Pintas casi todos los días, ¿qué te motiva?

Me encanta mucho y me encanta que trae tanta alegría a la gente. Simplemente lo hace. Trae mucho placer. Y me encanta cuando la gente viene al estudio y dice: ´¡Guau, no sabíamos esto!´.