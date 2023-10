Manny Pérez: "Si yo no fuera actor, yo fuera un activista"

El actor dominicano Manny Pérez se confiesa nervioso y contento porque “finalmente el bebé va a salir”, refiriéndose al estreno de “La Soga 3: Venganza”, cuyo estreno es mañana 19 de octubre, en República Dominicana, mientras que en Estados Unidos se proyectará el 12 de diciembre en United Palace.

Recientemente hubo un encuentro con la prensa y luego se celebró la gala premier en Caribbean Cinemas, en Downtown Center, donde previo a la actividad pudimos conversar con este artista lleno de pasión por su trabajo e inquieto por la justicia en su país, especialmente en la comunidad de Baitoa, en Santiago de los Caballeros, que fue el lugar donde se filmó la película y dónde el procede. A él le duele que todavía este lugar carezca del servicio de agua.

En cuanto a la película, se trata de un thriller violento. En ella se presenta el asesinato de un hombre con arma de fuego, otro que es comido vivo por un cerdo y un lenguaje verbal no apto para menores de edad. Esa intensidad y rudeza es precisamente lo que busca presentar Pérez, como una denuncia al sistema dominicano.

“Al igual que La Soga I, en la III regresa ese monstruo que el odia. Filmando Sonido de Libertad descubrí un mundo oscuro y sucio… quise darle ese toque a La Soga III”, dice este talento dominicano que conquista el cine internacional.

En resumen, fue una entrevista en la que se abordó la parte emocional, los proyectos, el proceso y detalles propios del filme en estreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/18/161023-la-soga-3----felix-leon-16.jpg Con este filme Manny Pérez quiere denunciar la cruda realidad que él ve en su país. (FÉLIX LEÓN)

Ya es la segunda vez que es director de su propia película ¿es todo lo que esperaba de esa experiencia?

Te voy a decir la verdad, ha sido fuerte eso… No sé, lo tengo que pensar. Porque en verdad uno se gasta. En esta ocasión me enfoqué en cuatro diferentes departamentos: dirigir, producir, actor y guionista. Y eso es duro. Pero tenía que hacerlo como este proyecto porque es bien personal.

Sabemos que en la actuación es donde más experiencia tienes, pero en estas nuevas áreas que exploraste ¿cuál te ha dejado esa cosquillita de seguir?

Me gusta escribir. Desde chiquito he escribido mis historias. Y creo que eso es algo que yo quiero explorar más. Especialmente aquí con nuestra historia dominicana. Porque aquí hay tantas historias y como que nadie está enfocándose en lo que es escribir mejores guiones. Entonces es un proceso.

¿Te gustaría explorar otro tipo de visión de República Dominicana o seguirías por esa misma línea?

No, yo sigo por ahí. Soy esa clase de persona que usa la cámara porque quiero decir un mensaje. Porque quiero un cambio para mi país, para mi gente, para mi pueblo especialmente. Y como que yo no soy esa clase de gente que usa la cámara para hacer historias románticas, chistes, no sé. Me gusta dejar un mensaje. Y por eso que siempre me enfoco en cosas donde estoy dejando un mensaje en mis historias. Y explorando también lo que es eso de crítica, una crítica social.

¿Crees que tus películas hagan ese cambio que tanto buscas?

Si de 100 personas que vean mi película hay tres que entiendan ese cambio, yo estoy contento con esas 3 de 100. Para mí el cambiar una nación y dejar un mensaje en la gente es un proceso largo. Pero creo que chin a chin puede funcionar.

La industria vemos que ha evolucionado muchísimo, abordando géneros más allá de la comedia ¿qué entiendes que le falta al cine dominicano?

Con la comedia comenzó lo que es la industria del cine, los gringos con Chaplin. La comedia duró muchos años, después se introdujo drama, acción y fue todo un proceso. Con nosotros, sí, comenzamos con la comedia, ahora estamos introduciendo drama, introduciendo películas de acción, que es La Soga, y también un poquito de drama. Y es un proceso de lo que es la industria. Ahora, lo que nos falta a nosotros es mejores guiones. La ley de cine es genial y me fascina, pero creo que aquí, (RD) cualquier persona que consigue dinero puede hacer cualquier película, sin pensar en lo que es el guion, sólo en que quiere ser director.

¿Cómo fue este proceso para hacer tu película? Yo duré casi 7 años con La Soga 3, igual con La Soga 2. Entonces, no es que yo la hice, conseguí dinero hoy y mañana la rodé. No, no, no…yo pensé todo bien. Incluso yo cambié La Soga 3, cuando me metí en la película de Sonido de Libertad, porque quería incluir esos elementos que están pasando aquí y allá en Colombia, en todos lados.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/18/161023-la-soga-3----felix-leon-17.jpg Cada personaje que interpreta Manny Pérez afecta su interior. (FÉLIX LEÓN)

En una ocasión mencionó que te involucras en el personaje hasta sentirlo y serlo ¿no temes en afectar tu salud mental?

Sí, incluso cuando me ofrecieron el papel para Sonido de Libertad yo le dije que no. Porque yo conozco cómo soy. Pero el director me conoce muy bien, y eso es lo bueno, que me conoce muy bien y quería que yo fuera parte de ese proceso. También yo quería ser parte de ese movimiento y por eso lo acepté. Pero sí me afectó. Salir de ahí me costó. Y gracias a Dios que soy parte de ese movimiento, del mensaje que están dando mundialmente, como también yo quiero transmitir uno con La Soga.

¿Cómo desconectas la parte humana del personaje?

Es un proceso. Yo comencé con terapeuta y me está ayudando mucho. He leído muchos libros sobre cómo dejar ese personaje. Entrar es más fácil, pero salir es un poquito más difícil para mí, pero estoy aprendiendo. En la actuación siempre se está aprendiendo. Yo todavía cojo talleres de actuación y cada día yo aprendo algo nuevo de una persona que estoy estudiando, de un taxista con el que hable porque soy como una esponja, siempre estoy buscando y pensando.

Aparte de la actuación y todo lo que envuelve el cine ¿qué otras cosas le apasionan?

Fuera del cine, lo que me apasiona es buscar justicia en un mundo sin justicia. Eso a mí me apasiona. Como que, si yo no fuera actor, yo fuera un activista. Quizá un guerrillero que estuviera quemando gomas en la calle. Sé que eso no se debe decir, pero es que yo tengo una pasión grande y creo mucho en que traten a todos iguales. Y como que en este mundo eso no pasa.

¿Qué parte fue la que más te gustó?

Yo creo que fueron las peleas, porque yo no soy un hombre de peleas. Y yo ensayé eso tantas veces, que cuando te ves la pelea, tú dices, ¡Wow, pero eso se ve de verdad! Pero fue bien ensayado.

¿cómo te sientes con el estreno?

Nervioso y muy contento de que finalmente el bebé va a salir. Crear algo de papel y verlo en la pantalla grande es como una madre que da luz. Así que yo lo veo. En verdad, todo nervioso.

¿Tienes algún otro proyecto ya en mente?

Sí, yo quiero escribir sobre la diferencia en las clases sociales en este país. Y eso para mí es bien interesante porque es tan obvio. Es un tema que yo estoy trabajando.

¿Sería thriller?

Más suspenso que otra cosa. Sí, thriller o suspenso, por ahí. Por ahí que va el tema.