"Mantengan a Anuel en sus oraciones", sigue la preocupación por la salud del cantante urbano

La salud de Anuel AA es motivo de preocupación para sus fanáticos. El pasado 8 de octubre, el cantante publicó una imagen de él en la cama de un hospital, afirmando que había sido sometido a una cirugía de emergencia. Desde entonces, ha habido mucha especulación, ya que el propio artista no ha proporcionado más información al respecto.

Han pasado varias semanas y aún no se sabe qué enfermedad padece Anuel, lo cual ha generado aún más incertidumbre. Además, no ha regresado a los escenarios y parece que tardará en hacerlo, al menos no en los próximos días.

En las redes sociales de Anuel AA se ha publicado un comunicado que brinda algo más de información sobre su situación. Ahora sabemos, al menos, cuánto tiempo más estará en reposo por recomendación médica.

El viernes 20 de octubre, Anuel AA sorprendió al mundo con una nueva publicación en redes sociales después de un tiempo de descanso debido a un problema de salud, el cual se mantiene en secreto.

En dicho comunicado, se menciona que el cantante puertorriqueño continuará en reposo siguiendo las indicaciones de su médico. Deberá estar sin trabajar durante al menos un mes más para enfocarse exclusivamente en su recuperación.

"Como todos ya saben, Anuel tuvo que ser operado de emergencia recientemente y por órdenes del doctor que lo está atendiendo, debe permanecer aproximadamente un mes más sin trabajar y descansando para poder recuperarse", se lee en parte del comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/21/comunicado-anuel-aa.png

Debido a su estado de salud y la necesidad de descansar para recuperarse, Anuel no podrá compartir contenido en sus plataformas digitales ni estar al tanto de ellas. Por lo tanto, el control de sus cuentas será temporalmente asumido por su oficina.

"El Instagram del artista estará siendo manejado temporalmente por su oficina hasta que él se recupere por completo", concluye el comunicado publicado.