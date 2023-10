La película "Taylor Swift: The Eras Tour" sigue arrasando en Norteamérica

"Taylor Swift: The Eras Tour" siguió siendo la película más taquillera este fin de semana en Norteamérica, pero "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese tuvo un fuerte desempeño también.

Tras un fin de semana debut sin precedente de 92.8 millones de dólares, "Taylor Swift: The Eras Tour" ganó aproximadamente 31 millones en 3.855 cines, según AMC Theaters. En un acuerdo poco convencional, la cadena está distribuyendo la película de Taylor Swift, y exhibiéndola solo de jueves a domingo.

Las ventas de boletos para la película de Swift disminuyeron en un 67% en su segundo fin de semana, lo que parece indicar que era un fenómeno principalmente de estreno.

Aun así, "The Eras Tour" ya ha pasado a la historia. En pocos días se convirtió en la película que más dinero ha recaudado en Norteamérica, sin contar la inflación. Rápidamente acumuló 129,8 millones de dólares a nivel nacional.

"Killers of the Flower Moon", sobre una serie de asesinatos contra la nación Osage en la década de 1920, tuvo un presupuesto de producción de 200 millones de dólares y se exhibió en 3.628 cines. Hay planes de exhibirla por streaming en Apple TV+, pero no se ha fijado fecha.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/22/ap23290628138245.jpg En esta imagen proporcionada por Apple TV+, Robert De Niro, izquierda, y Leonardo DiCaprio en una escena de Killers of the Flower Moon. (AP)

"Killers of the Flower Moon" – con las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro -- recaudó 23 millones de dólares. Obtuvo buena crítica y tiene una sólida cmpaña para ganar el Oscar. A nivel internacional recaudó 21 millones de dólares.

Las diez películas más taquilleras en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. "Taylor Swift: The Eras Tour - $31 millones.

2. "Killers of the Flower Moon - $23 millones.

3. "The Exorcist: Believer - $5,6 millones.

4. "Paw Patrol: The Mighty Movie - $4,5 millones.

5. "The Nightmare Before Christmas - $4,1 millones.

6. "Saw X - $3,6 millones.

7. "The Creator - $2,6 millones.

8. "Leo: Bloody Sweet - $2,1 millones.

9. "A Haunting in Venice - $1,1 millones.

10. "The Blind - $1 millones.