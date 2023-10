Arturo Allen: "En los últimos años la calidad del cine cristiano se ha elevado increíblemente"

Entre los estrenos de la semana figura uno de los más recientes ejemplos de cómo ha evolucionado el cine cristiano, "Su único hijo", película cristiana basada en la historia bíblica de Abraham y su travesía, junto a su hijo y dos sirvientes, para hacerle una ofrenda muy importante a Dios. El productor mexicano Arturo Allen comparte sus experiencias sobre la producción de este filme además de las realidades de crear contenido audiovisual relacionado con este género cinematográfico.

¿Por qué decidieron adaptar la historia de Abraham en este filme y qué tan fiel es a la historia original?

Lo primero es que es súper apegada a la Biblia. Es algo que el director quiso hacer desde el principio. Claro, el director se toma ciertas libertades para poder traer el contexto de lo que Abraham está viviendo, no solamente a nivel social, sino también a nivel cultural, personal y emocional. ¿Por qué es relevante traerlo ahora? Esta historia es un clásico de la Biblia y, curiosamente, con todo el conflicto que se está viviendo en este momento en Israel, nos permite entender un poco de dónde surge y la película toca eso. Parte de lo que hizo el director es que la cinta comienza con el llamado de Dios a Abraham de sacrificar a su hijo y después llegan los tres días que vagan por el desierto. El director, muy creativamente, nos permite también entender todo lo que Abraham está viviendo a través de flashbacks. Podemos ver su relación con Sara y lo difícil que era para ellos todo lo que estaban viviendo. Lógicamente vemos el punto de vista de Sara y lo difícil que fue para ella dejar su tierra, dejar su familia, para irse en esta aventura simplemente por una promesa que Abraham recibe de Dios. Es muy interesante ver todo eso.

¿Cuáles fueron los mayores retos de filmar esta película?

De acuerdo al director, por un lado, fue el poco presupuesto y, dentro de las limitaciones de corto presupuesto, tratar de hacerlo lo más grande posible. Algo muy interesante es el estudio que la distribuye: Angel Studios es el mismo que distribuyó "Sound of Freedom". Este es un estudio muy particular porque no creen en el sistema donde un ejecutivo es el que toma las decisiones de qué películas salen o qué guiones se llevan a cabo. Ellos creen que es la gente la que tiene que tomar estas decisiones porque hay mucha gente que quiere ver otro tipo de contenido distinto al que se está produciendo. Ellos financian a través del crowdfunding. En Angel Studios también hicieron uno de los crowdfundings más grandes de la historia, que fue la serie "The Chosen" y así fue como se logró llevar a "Su único hijo" a las salas de cines.

¿Cree que hoy en día es más fácil producir películas que pertenecen al género del cine cristiano?

Bueno, es más fácil en el aspecto de que hay mucha más tecnología disponible. Desde ese punto de vista hay recursos y sí es más fácil. Hoy en día con un teléfono puedes hacer cosas espectaculares e increíbles. Lo que está faltando, y hablando en el caso específico de Latinoamérica, es que surjan más cineastas con mayor preparación en todas las áreas, sobre todo en el área de guion. El guion es la clave de todo. La mayor parte de los cristianos que están preparados están trabajando en diferentes áreas de la industria, pero no están haciendo cine cristiano. Y es porque, lógicamente, no se han dado todos los factores, aunque continúa creciendo cada día hay más. La difusión que ha tenido el cine cristiano en los últimos años es impresionante. Ha estado creciendo, no solamente en Estados Unidos, también hay unas propuestas muy interesantes en Latinoamérica. Se está diversificando también en otros géneros. Yo, en lo personal, escribí una comedia que se llama "Nosotros los de la Fe", un género también dentro del cine cristiano. Creo que vamos a seguir viendo cada vez más y mejores producciones.

Esta película es la ópera prima de David Helling, quien escribió y dirigió el filme. ¿Qué tal fue la experiencia de filmar con él?

Yo no estuve personalmente en la parte de la filmación con él. Sí hemos tenido oportunidades de convivir. De hecho, justamente, estuvo en Israel hace unos meses porque está preparando su siguiente producción, que va a estar basada en la vida de Jacob. David es una persona que se involucra mucho y tiene un trasfondo. Él estuvo en el ejército de Estados Unidos y es muy apasionado en todo lo que hace. Por eso el anhelo de escribir, de participar y de tratar de hacerlo todo. Filmaron la película allá para tratar de buscar las locaciones más originales y similares a ese contexto bíblico.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/24/abraham.jpg

¿Cuál cree que son los mitos o estereotipos más comunes sobre el cine cristiano?

Hay muchas percepciones o concepciones que la gente tiene del cine cristiano, pero no necesariamente son erróneas. Quizás uno de los mitos tiene que ver con la calidad, de que todo el cine cristiano es malo, pero también tienen razón, porque mucho del cine que se ha hecho, sobre todo cuando es con poco presupuesto, sin todo el talento necesario, no compite a ese nivel. En los últimos años la calidad de este tipo de cine se ha elevado increíblemente. Están las producciones hechas por personas como los hermanos Kendrick y los hermanos Irving, también el apoyo que estudios como Sony y Lionsgate le están dando a todas estas películas, es a otro nivel. Por otro lado está el nivel de actores que ahora están trabajando en este tipo de producciones. Antes la mayor parte eran actores desconocidos, pero ahora tenemos figuras de renombre. Definitivamente creo que cada vez se está haciendo mejor cine, más contextual y con más apoyo.

Con toda la violencia y diferencias ideológicas que son tan prevalentes en las noticias de hoy en día, ¿cree que realizar este tipo de películas es más importante que nunca?

Totalmente. Yo creo que el suceso que vimos a nivel mundial de lo que pasó con "Sound of Freedom" es una muestra. Fue muy interesante porque "Sound of Freedom" era una película que nadie a nivel de Hollywood ni de estudios querían distribuir. No por otra cosa, sino porque no veían que la gente estuviera interesada en ir a ver una película sobre la trata y el abuso de niños y es totalmente entendible. O sea, los estudios y Hollywood son un negocio. Ellos van a querer producir cine que les deje dinero. Los cines quieren exhibir películas que llenen las salas y por eso me encanta la propuesta de Angel Studios, porque ellos, a través de toda la investigación que hicieron y de someterlo a la gente, se dieron cuenta de que sí querían ver ese tipo de películas y apoyar ese tipo de causas. Eso abre un espectro totalmente distinto. Hay millones de personas que quieren ese tipo de contenido, están dispuestas a apoyarlo y a comprar un boleto para ir al cine. Entonces, definitivamente hay que hacer este tipo de contenido, no solamente bíblico y espiritual, sino que también vaya de la mano de la causa social. Creo que las dos cosas pueden ir de la mano. Y también hay lugar para todo tipo de contenido. Hay unas propuestas nuevas muy interesantes de ciencia ficción, de comedia y de todos estos diferentes ángulos que creo que están enriqueciendo el cine cristiano.