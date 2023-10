Más allá de "Friends: las películas en las que actuó Matthew Perry

Mattew Perry, el recordado actor de la serie de los 90 "Friends", fue encontrado muerto en su residencia de Los Ángeles a los 54 años en un accidente por ahogamiento, según informa la policía local.

Perry dio vida al sarcástico y muy expresivo Chandler Bing durante más de 200 episodios junto a las estrellas Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Más allá de esta mítica serie, la popularidad de 'Chandler Bing' sirvió para que protagonizara diversas series de televisión y películas que fueron desde el romance, la comedia y el drama, una de la más conocidas de su repertorio fue con la actriz Salma Hayek .

Mientras que de 2015 a 2017 actuó en la serie "The Odd Couple", una adaptación de una producción de 1970.

Un impulsivo y loco amor (1997)

En la trama, Perry encarna a un hombre de clase privilegiada, anglosajón y protestante de Nueva York que se casa con una latina fogosa cuando su encuentro sexual de una noche trae consigo consecuencias imprevistas.

"Beverly Hills 90210" (1991)

El actor apareció en un capítulo de la que era una de las series más vistas del momento.

"Home Free" (1993)

Un año antes de que encontrara el éxito con "Friends", Perry participó en esta comedia (que fue cancelada luego de una temporada) que hablaba de la vida de un joven adulto que vivía sin problemas con su madre, hasta que su hermana y sus hijos se mudan con ella, indica CNN en español.

"A Night in the Life of Jimmy Reardon" (Una noche en la vida de Jimmy Reardon) (1988)

En esta cinta hace del personaje Fred Roberts. El protagonista era River Phoenix (hermano de Joaquin Phoenix), quien murió en 1993.

"Second Chance" (1987-1988)

En 1987, Perry logró su primer papel en esta serie de comedia que contaba la historia de un hombre que muere sin haber logrado mucho y tendrá la oportunidad de redimirse cuando regrese a la vida y se encuentre con su versión más joven. La serie tuvo 21 episodios.

"Friends" (1994-2004)

Por supuesto, no puede quedarse esta icónica serie. A los 24 años y durante 10 años dio vida al adorable, sarcástico, torpe y poco sonriente mejor amigo de Ross y luego esposo de Mónica.

En mayo de 2021, el elenco se reunió para un show especial. "Friends" fue una producción de Warner Bros.

"17 again" (2009)

17 otra vez cuenta la historia de un hombre que tiene la oportunidad de volver en el tiempo a su adolescencia y decidir si hubiera tomado diferentes decisiones. Matthew Perry protagonizó el filme junto a Zac Effron y Leslie Mann.

"Go On" (2012-2013)

En esta serie televisiva de una temporada hizo de un comentarista deportivo que pierde a su esposa y se ve obligado a ir a terapia, donde conoce un colorido grupo de nuevos amigos.

Otras producciones

El actor estadounidense participó en un episodio de "Cougar Town", la serie de Courtney Cox (Monica), y en uno de "Web Therapy", que protagonizaba Lisa Kudrow (Phoebe).

Además de "Falsas apariencias", "Colgado de Sara", "Numb Hudson" y "Birds of America".