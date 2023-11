Jenna Ortega y Jacob Elordi son los actores "perfectos" para película "Crepúsculo", dice directora

La directora de "Crepúsculo", Catherine Hardwicke, ha despertado las esperanzas de los fans de la saga de romance y vampiros popular desde 2008 y del libro con el mismo nombre.

La saga catapultó a Kristen Stewart y Robert Pattinson en los papeles de Bella Swan y Edward Cullen. De hecho, fueron pareja en la vida real.

Ahora, si se hiciera una eventual película de "Twilight", en inglés", los nuevos Bella y Edward serían los actores Jenna Ortega y Jacob Elordi.

Para Catherine, estos serían los actores "perfectos" para un posible reboot de su película.

La cineasta habló de ellos durante la celebración del 15º aniversario del icónico romance adolescente vampírico. Hardwicke participó en el podcast 'Happy Sad Confused' de Josh Horowitz para un visionado especial en tiempo real y estuvo de acuerdo en que Jenna Ortega y Jacob Elordi serían un buen casting.

"Oh, sí, eso sería perfecto, serían perfectos para interpretar a Bella Swan y Edward Cullen. Quiero decir, es increíble. Probablemente Jacob hoy sería Edward. Creo que hoy en día hay muchos actores jóvenes realmente interesantes. Por supuesto, acabas de mencionar a Jenna Ortega, es increíble", expresó.

Ella también habló sobre las dudas del estudio sobre elegir a Robert Pattinson para el papel principal de Edward al principio.

"Cuando Robert vino a mi casa, tenía flequillo negro como cabello y estaba un poco fuera de forma porque estaba en el pub todo el tiempo. Tenía que estar segura de que funcionaría no sólo en persona, sino también en la pantalla", contó.

Abundó: "Envié audiciones divertidas al estudio y me llamaron y me dijeron: '¿Crees que puedes hacer que este tipo se vea bien?' ¿Viste sus pómulos? Le estamos haciendo un cambio de imagen en el cabello y todo y él comenzará a hacer ejercicio y estará radiante. Pero al principio no lo creyeron. Caminó hacia allí con una camisa manchada... Era Rob".

A medida que se desarrollaban las discusiones sobre el futuro de la franquicia, Hardwicke compartió su curiosidad sobre la próxima serie de 'Crepúsculo' que, según se informa, se está preparando en Lionsgate TV.

A pesar de no tener todos los detalles, reconoció la incertidumbre que rodea al proyecto, especulando que la huelga de guionistas pudo haber contribuido al retraso en su desarrollo, recoge el medio Espinoff.

La directora de 'Crepúsculo' dice que actualmente elegiría a Jenna Ortega y Jacob Elordi como Bella y Edward. pic.twitter.com/rJ3wRykT4S — Indie 505 (@Indie5051) November 26, 2023

Jacob Elordi recientemente protagonizó la película "Priscilla" de Sofia Coppola encarnando a Elvis Presley, además del filme Saltburn de Emerald Fennell.

Mientras que Jenna Ortega, además de su éxito en la serie "Wednesday" de Netflix y "Scream" es una de las más solicitadas en Hollywood.

Hace poco se reveló que no regresará a la franquicia de terror 'Scream' debido al calendario de rodaje de la segunda temporada de la serie 'Wednesday', de Netflix.

Ortega tiene que terminar las grabaciones de la película 'Beetlejuice 2', de Tim Burton, la que fue frenada por la huelga de los actores.

De primavera a verano de 2024 tendrá que permanecer en Irlanda para grabar la segunda temporada de 'Wednesday'.