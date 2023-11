Nominación en los Premios Goya para "La Ternura", película hispano-dominicana

Con 15 nominaciones, "20.000 especies de abejas" es la película más nominada, seguida de "La sociedad de la nieve", con 13 opciones a galardón. Por su parte, "Cerrar los ojos" y "Saben aquell" cuentan con 11 nominaciones cada una y "Un amor" 7 opciones a galardón, mientras que "Te estoy amando locamente" y "El maestro que prometió el mar" tienen 5 nominaciones.



"20.000 especies de abejas", de Estibaliz Urresola; "Cerrar los ojos", de Víctor Erice; "La sociedad de la nieve", de J.A. Bayona; "Saben aquell", de David Trueba; y "Un amor", de Isabel Coixet, se medirán por el Goya a Mejor Película.



El Goya a Mejor Dirección estará entre Víctor Erice, por "Cerrar los ojos"; Elena Martín, por "Creatura"; J.A. Bayona, por "La sociedad de la nieve"; David Trueba, por "Saben aquell" e Isabel Coixet, por "Un amor".



Aspiran al Goya a Mejor Actriz Protagonista Patricia López Arnaiz, por "20.000 especies de abejas"; María Vázquez, por "Matria"; Malena Alterio, por "Que nadie duerma"; Carolina Yuste, por "Saben aquell", y Laia Costa, por "Un amor". Manolo Solo, por "Cerrar los ojos"; Enric Auquer, por "El maestro que prometió el mar"; David Verdaguer, por "Saben aquell"; Hovik Keuchkerian; por "Un amor"; y Alberto Ammann, por "Upon Entry (La llegada)", optan al Goya a Mejor Actor Protagonista.



Estibaliz Urresola, por "20.000 especies de abejas"; Itsaso Arana, por "Las chicas están bien"; Álvaro Gago, por "Matria"; Alejandro Marín, por "Te estoy amando locamente"; y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, por "Upon Entry (La llegada)", figuran en la categoría de Mejor Dirección Novel.