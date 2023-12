Convertirá infraestructura debajo de Puente Duarte en moderno estudio cinematográfico

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la empresa cinematográfica Cana Films anunciaron la creación de un moderno estudio cinematográfico, a través de una alianza público-privada, el cual convertirá las estructuras ubicadas debajo del Puente Duarte en naves especializadas para la producción y realización de contenido audiovisual

El proyecto denominado "Under The Bridge Productions and School" (producciones y escuela bajo el puente) sustituirá la infraestructura abandonada que desnuda la marginalidad de los sectores Villa Duarte y Ribera del Ozama por amplias y modernas naves que serán usadas para utilería, talleres de diseño y construcción de escenografía.

El lugar acogerá, islas de edición, diseño de sonido y musicalización, efectos, fotografía, croma, postproducción; un amplio salón para eventos, una moderna sala de proyección y dos confortables aulas para la enseñanza-aprendizaje del cine y la producción de audiovisuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/01/manuel-jimenez.jpg El alcalde Manuel Jiménez está complacido con el anuncio. (SUMINISTRADA)

Impacto social

El alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, explicó que la iniciativa amplía e importantiza la visión de rescate de la margen occidental del municipio.

"Al Francisco del Rosario Sánchez o De la 17 le construimos una cancha multiuso, con el propósito de eliminar un gigantesco vertedero improvisado por los comunitarios, y al Ramón Matías Mella o de la Bicicleta, le creamos El Bar de Chencha; con lo que sustituimos la delincuencia, por la música y el folklore", indicó.

Jiménez agregó: "Nuestra aspiración es que este proyecto que el joven, pero experimentado productor Nefi Adonis nos presenta hoy tenga la calidad y el cuidado de los detalles que le permitan introducirse por la puerta grande del cine".

De su lado, el productor general de Cana Films, Nefi Adonis, detalló los elementos conceptuales del proyecto, el cual según narró, se originó motivado por la necesidad de espacios asequibles para los jóvenes talentos de la industria, quienes incluso, han sido víctimas de la delincuencia.

"Lo mejor de todo esto es la creación de empleos de calidad, iniciando desde el primer picazo para la construcción de los estudios, así como los que generará la operación de los mismos; el desarrollo de la industria cinematográfica local, la formación profesional del talento emergente del municipio", afirmó el desarrollador del proyecto.

La inversión "Under The Bridge Productions and School" será ejecutado con una inversión privada de RD$45,336,337.88 (cuarenta y cinco millones trescientos treinta y seis mil trescientos treinta y siete con ochenta y ocho pesos) y el mismo contará con la participación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en la parte de formación de los recursos humanos.