Alejandro Nones: "Trabajo mucho mi personaje para llegar al set y estar, no solo actuar"

Este es un gran año para el actor venezolano, radicado en México. Y lo está disfrutando.

El protagonista de las series de Netflix "Quién mató a Sara", "La piloto" o "Malverde", no solo se estrena en el cine dominicano con la comedia "Colao 2", también está presente en Vix con el thriller "Pacto de sangre" y acaba de terminar el rodaje de una película en España, "Astronauta", bajo la dirección del español David Matamoros.

De su experiencia en el cine criollo y todo lo que le está pasando, conversa con Diario Libre.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en este proyecto en República Dominicana?

La experiencia ha sido maravillosa. La gente de este país es especial. Tiene una idiosincrasia que a mí me hace reír mucho porque sus ocurrencias constantes, son muy graciosas para mí.

Es gente muy alegre y eso es lo que se refleja en la película: la idiosincrasia de un país alegre, al que le gusta la comida, que disfruta de los amigos, de la familia, porque la figura de la familia es importante dentro de esta historia. Y el amor, por supuesto.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/11/dsc04105-1.jpg Alejandro Nones y Nashla Bogaert. (FUENTE EXTERNA)

Háblanos de tu papel....

Mi personaje es Ernesto, el hermano del personaje de Laura (interpretado por Nashla Bogaert), que viene de visita. Digamos que teníamos un padre un poco alegre, que dejó un hijo en México.

Pero siempre estuvimos en contacto y en la historia hay una celebración importante por la que mi personaje viene a RD para visitar a su hermana y ser parte de ese evento, en el que se suscitan una cantidad de situaciones muy divertidas y en las que Ernesto forma parte de lo que pasa.

¿Cómo llegaste a este papel y decidiste decir que sí a venir a rodar a la República Dominicana?

Es mi primera vez rodando en el país. En 2019 decidí abrir nuevos mercados y conseguí una manager en España, Kaliah Garzón, quien es mi representante en España.

La contactaron porque querían traer una figura internacional a esta segunda parte de "Colado". Ella me propuso a mí y a ellos les gustó la idea, concretamente a Zumaya Cordero y a todo su equipo. Se organizaron los tiempos y yo tenía muchas ganas de venir aquí, así que fue muy bonita la experiencia.

¿Y qué diferencias has visto en la manera de hacer cine en RD en comparación con México, España, u otros países donde has estado rodando?

Esa es la magia de esta industria, cada lugar tiene sus formas diferentes. Cada lugar se genera laboralmente de otra manera porque son culturas diferentes. Y a mí eso me ha gustado mucho desde un principio como actor, poder vivir situaciones diferentes, adaptarme a nuevas formas, conocer formas de trabajo con gente diferente.

A mí eso me encanta, me parece maravilloso. Me doy cuenta de que esta es una industria que, evidentemente, ha tenido unos años de mucha producción.

Esto ha permitido que, sobre todo los técnicos y toda la gente que forma parte de la realización de una película, hayan desarrollado un oficio y tienen cada vez más claro cómo se trabaja en el cine y eso es maravilloso.

Por otro lado están los actores y cómo dominan la comedia en este país es maravilloso. Además de la posibilidad de trabajar con Miguel y Raymond, que son impresionantes y la capacidad que tienen, o estar en escena con ellos, que no paran.

Al contrario, Frank Perozo, el director, tenía que controlarlos un poco porque sino ellos siguen improvisando. Son genios, de verdad. Ha sido una experiencia muy bonita.

¿Qué oportunidades ves que tiene que mejorar el cine dominicano todavía?

Creo que no tengo la suficiente información como para poder decírtelo porque solo he tenido una experiencia y ha sido súper positiva.

Entiendo que, como en todo lugar latinoamericano, tenemos que seguir avanzando en cuanto a la pincelada fina. Esos momentos de detalle, de saber ir un poco más allá, pulir esos últimos detalles que hacen la magia del cine brillar en su máximo esplendor.

Eso es algo que tenemos que buscar todos los latinoamericanos en general. Porque hay algo ahí de idiosincrasia que nos hace ser siempre como más atorados, atrabancados, no sé cómo decirlo. Y el cine, de los tres lugares de expresión, requiere mucho del detalle.

¿Qué tal fue la experiencia de trabajar para Netflix? La Piloto, Quién mató a Sara y Malverde.

Una gran experiencia sin duda. El nivel de profesionalismo, de entender la forma de contar historias de una manera sumamente profesional, en la que las excusas de que no tenemos el tiempo o el dinero quedan en un segundo plano.

Es un poco lo que está pasando también en la industria, en general, porque ya se acabó el "no tenemos". Hoy en día la tecnología está para todos. Lo que hay que tener es ganas de contar bien una historia, y para eso tienes que tener una planeación.

Y en Latinoamérica, volviendo un poco a lo mismo, es un tema, porque a la gente no le gusta planear.

Pero en el cine, y en las series, cuando tú tienes una buena pre, con el tiempo perfecto, te quitas de encima una cantidad de problemas y te puedes dedicar a contar la historia, hablo como producción, con mayor calidad y con esa pincelada fina en el detalle.

Netflix, al tener una estructura más internacional, americana, o no sé cómo llamarlo, tienen claro esos detalles a la hora de preproducir, de producir y ejecutar un proyecto.

Hablas de tecnología, donde la IA ha sido un punto de inflexión en las huelgas de actores y guionistas de Hollywood. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tienes miedo de que ésta en algún momento sustituya tu trabajo como actor?

No, así como tal, sustituir mi trabajo, quiero pensar que no. Pero creo que al ser una herramienta pone un poco en riesgo la sensibilidad que un humano puede poner en su trabajo para transmitir cosas que son un poco intangibles.

Y te hablo sin tener mucha idea, de mi criterio como ser humano y de mi bagaje de vida que a lo mejor me da ciertos elementos.

A mí me gusta mucho la poesía, por ejemplo, y cuando lees algo de un poeta que te transmite y te mueve el alma, hay un algo ahí en esas palabras que no tiene una cosa tangible, es como una brujería, es como magia, y eso mueve el alma.

Creo que eso va a seguir teniendo un peso y un valor.

Pero en el camino, a lo mejor por los números, la necesidad de cumplir con los ejecutivos y de producir y tener contenido, no sé si se utilice como una herramienta y sigamos perdiendo esa esencia del alma, la emoción del humano, que es importantísima.

Uno de tus últimos proyectos es "Pacto de sangre", una serie de la que te sientes muy orgulloso. ¿De qué trata y en qué plataforma podremos verla?

Sí, Pacto de Sangre tiene una historia maravillosa. Cuando leí el guion no podía parar y me dije "yo tengo que hacer esto".

Si te soy muy honesto, sentía que en ese momento de mi vida me estaban pasando muchas cosas internacionalmente hablando y hacer un proyecto en México a lo mejor no era lo que yo necesitaba. Pero me llamaba la atención la historia, la idea.

Ricardo Cueto, uno de los productores de BTF, teníamos tiempo queriendo trabajar juntos, pero además era una oportunidad importante al ser también el protagónico de una historia y un elenco sumamente fuerte.

Así que cuando lo leí no pude decir que no. Y luego, al momento de rodar "Pacto de sangre", había magia entre mis compañeros. Sentía que para todos era importante estar ahí. Llegamos todos a un proyecto donde todo el mundo quería ir hacia el mismo lugar.

Todo el mundo estaba feliz de estar ahí y teníamos el tiempo. Contamos una historia en 10 capítulos con esa pincelada fina, con unas conversaciones entre director, actor, que no siempre se pueden dar, con muchas lecturas, mucho trabajo de mesa y mucho proceso.

Quizás esto no es importante para el espectador. Te lo cuento yo como mi experiencia. Pero cuando vi el resultado, me pareció increíble. Me parece maravilloso el nivel de factura que tiene visualmente, narrativamente y actoralmente. Creo que está a un nivel de los mejores proyectos que hay en el mundo.

Así que ¡cómo no voy a ir a esos países que me han dado cariño a través de los años con otros proyectos a contarles de este del que me siento muy orgulloso!

Esta serie se puede ver en VIX, una aplicación gratuita relativamente nueva que tiene fuerza en México y Estados Unidos, pero está en todos los países de habla hispana (menos España), que tiene un contenido premium que cuesta mucho menos que cualquier otra plataforma, US$4 dólares al mes.

¿Puedes decirnos algo de la trama?

Es la historia de cuatro amigos, mejores amigos de toda la vida, que siempre han estado juntos en los momentos más claves, y a lo largo de los años han desarrollado una hermandad.

Uno de ellos se va a volver a casar por segunda vez con una chica más joven, aunque la exmujer sigue formando parte del grupo. Le organizamos una despedida de soltero y en esa fiesta pasan muchas cosas que les cambia la vida para siempre.

No son malos tipos, son muy humanos, muy fáciles de conectar, porque podrían ser cualquiera de nosotros como público. Se ven en una situación terrible en la que tienen que tomar decisiones y hacen un pacto de sangre para, según ellos, salir adelante.

Es un thriller de suspenso muy bien contado, que ya está disponible en VIX. Pueden ver el primer capítulo gratuito, o contratar un mes gratis y ver los capítulos que hay. Un gran proyecto, sin duda.

Y de nuevos proyectos, ¿qué nos puedes contar?

Acabo de terminar de rodar en España mi primera película. Estuve rodando en Barcelona un par de meses una peli llamada Astronauta, dirigida por David Matamoros, director catalán, en la que comparto créditos con Raúl Tejón, un súper actor español, bastante conocido por la serie de Netflix "Machos Alfa".

Es una comedia maravillosa, de la que no puedo contar mucho. Relata la historia de una pareja gay, que tiene 15 años juntos, y de repente un día uno de ellos quiere cambiar un poco la dinámica de la pareja suscitando una cantidad de situaciones muy divertidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/11/img-20231029-195200.jpeg Elenco de la película Astronauta. (FUENTE EXTERNA)

Es una comedia divina. Para mí fue un reto sumamente complicado. Creo que es lo más difícil que he hecho en mi carrera porque tuve que hablar 100% español castizo.

Fue mucho trabajo, pero tuve la bendición de contar con un director maravilloso, humano, cercano, compañero, empático, que me permitió sentirme cómodo, y con el mejor compañero que he tenido en mi vida. Sin Raúl no sé cómo lo hubiera hecho.

Yo llegaba al set, no solo súper estudiado, sino con dos aliados, los más importantes, director y actor, a hacerlo lo mejor posible. Tuve un apoyo grande y lo disfruté mucho porque como actor verme vulnerable y conectar con otro tipo de energía es mi esencia. Poder jugar desde otro lugar fue muy divertido.

Como actor, ¿qué es lo más difícil para ti cuando inicias un proyecto? Encontrar ese ángulo en el papel, practicar ese acento que te tocó en ese momento, aprender el libreto...

No, yo hago un trabajo muy extenso, muy complicado de estudio, desde lo racional, respecto a la búsqueda del carácter de mi personaje.

Hay un análisis del texto, un mundo de tarea, por decirlo de alguna manera, racional, para luego hacer un clic de eso racional con una emoción, con una sensación mía, una energía, que es la que me conecta con eso que pensé racionalmente, pero que me hace clic en mi cuerpo.

Y ahí es desde donde yo empiezo a jugar, y juego mucho para hacerlo mío, para poder llegar al set y no actuar, sino estar. Eso requiere muchísimo trabajo para encontrar a tu personaje.

¿Puedes dejar libre el personaje después?

No, yo no tengo ese problema, nunca lo he tenido. Al contrario, no sé si es mi personalidad o qué, pero para mí es corte y ya está. Me voy a mi casa feliz de la vida.

¿Te ves dando un siguiente paso en tu carrera?

Sí, sin duda lo veo, pero para eso se necesita tiempo. Un tiempo que en este momento no estoy dispuesto a sacrificar porque estoy produciendo cosas, pero dirigir... Y me muero de ganas, pero todavía mis sueños son muy grandes como actor.

Mis últimos años han sido tan maravillosos como actor que siento que es el momento de estar más enfocado que nunca, más disciplinado que nunca y más comprometido con lo actoral, para ser el mejor actor que pueda, y para eso se necesita tiempo, disciplina y entrega.

Y si yo quiero jugar al mismo tiempo para hacer otra cantidad de cosas que necesitan de lo mismo, la energía no estaría bien colocada y siento que sí, va a pasar, pero no es mi momento.

Ahora estás disfrutando de ser actor.

Sí, sin duda, y queriendo hacer cada vez más. Quiero seguir haciendo cine en España, también cosas internacionales, quiero hacer cine en los Estados Unidos, en otros idiomas, o sea, que no haya límites.

Algunos de sus trabajos Astronauta (postproducción) (2024)

Pacto de Sangre, Serie de TV (2023)

Colao 2 (2023)

Corona de lágrimas, Serie de TV (2012–2022)

Un extraño enemigo, Serie de TV (2018)

¿Quién mató a Sara?, Serie de TV (2021–2022)

Malverde: El Santo Patrón, Serie de TV (2021–2022)

Cuna de Lobos, Serie de TV (2019)

Amar a muerte, Serie de TV (2018)

La Piloto, Serie de TV (2017-2018)

Lo que podríamos ser (2018)

La piloto 2, Serie de TV (2017-2018)

Chiquis Rivera: Horas Extras, Videoclip (2017)

Pasión y poder, Serie de Tv (2015-1016)

Deliver Us, Video (2014)

Amorcito corazón, Serie de TV (2011)