¡Se fue la más versátil productora de televisión de todos los tiempos!: Anita Ontiveros

Anita Ontiveros y Horacio Lamadrid llegaron de Argentina al país en 1967.

Eran una pareja que bailaba tango, sin embargo, tiempo después, entraron a los hogares de los dominicanos que tenían televisión a través de "Domingo de mi Ciudad", un programa kilométrico que marcó su territorio con su contenido. Con el tiempo, Ontiveros produciría proyectos icónicos de la TV local para grandes figuras.

Ella falleció ayer en su residencia a los 75 años de edad luego de una batalla contra el Alzheimer, que provocó su retiro de la industria del entretenimiento.

Anita Ontiveros, maestra y pionera de la televisión, murió sin que se le concediera la nacionalidad de una patria que la acogió, de la que se sentía orgullosa y donde hizo su vida.

Samantha Olivero, su hija, confirmó la triste noticia a Diario Libre.

"Lamento informarte del fallecimiento de mami esta mañana (el miércoles). Se encontraba en su residencia", informó.

Los restos de Anita serán velados mañana, viernes, de 1:00 pm a 6:00 de la tarde, en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

Debut en Color Visión

Su programa "La casa de Pequitas" que producía por Color Visión, un espacio en el que debutó la hoy exitosa productora y periodista Nuria Piera, fue un referente para la familia dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/milagros-german3.jpg Milagros Germán, ministra de cultura. (ARCHIVO)

Reacciones

La ministra de Cultura, Milagros Germán, la destacada actriz Cecilia García, así como las productoras de televisión Edilenia Tactuk y Nuria Piera y el director de Color Visión, Ángel Laureno, elogiaron la huella de Anita Ontiveros como creativa, técnica y directora de televisión.

Milagros Germán

"La muerte de Anita Ontiveros deja un vacío en muchas áreas de la cultura. Bailarina, en una época en que para los dominicanos el tango estaba más allá de nuestra cotidianidad, llegó al país y de la mano de Horacio Lamadrid se constituyeron en una exitosa pareja del baile suramericano.

Editora, productora, directora de televisión, guionista, pero, sobre todo, una incansable trabajadora que hizo historia al lado de los grandes nombres de nuestra televisión", aseguró.

Y agregó: "Era muy fácil encontrarla trabajando a trasnoche para entregar un producto a la altura de su exigente gusto. Fue una mujer noble, solidaria, ajena al oropel del escenario, que centró su talento detrás de las cámaras, aunque la marca de calidad de su trabajo siempre se dejó sentir.

Descansa en paz Anita, siempre en este país te recordaremos y honraremos tu legado", dijo la ministra de Cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/nuria-piera.jpeg Nuria Piera se encuentra fuera del país. (ARCHIVO.)

Nuria Piera

La experimentada periodista y productora de televisión Nuria Piera, quien debutó en el programa de Anita Ontiveros, se enteró del deceso cuando fue contactada por Diario Libre.

"Anita, he recibido la noticia de tu partida estando fuera del país. Me he quedado pensativa dentro de mi tristeza, recordando lo mucho que te agradezco, los momentos buenos y no tan buenos que pasamos juntas, pero siempre los superamos y nos quedaron como experiencia.

Fuiste una segunda mamá, siempre me protegiste con ternura y me enseñaste con devoción. Te quiero y siempre te querré", comentó Piera.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/cecilia-garcia23.jpg Anita Ontiveros fue productora de Cecilia García. (ARCHIVO)

Cecilia García

Anita fue productora del programa "Cecilia en Facetas" de Cecilia García por Rahintel (Antena 7).

"Me dio mucha pena, pero a la vez fue un gran alivio para los que la rodeaban porque, lamentablemente, los enfermos de Alzhéimer no se dan cuenta de nada, pero los amigos y familiares son los que más sufren.

La última vez que la vi me dio mucha pena. Recordé la primera vez que la vi en un montaje coreográfico en el Teatro Olimpia para una presentación que hacía Luis José Mella", sostuvo.

Dijo que Anita no tenía hora para salir de la isla de edición. "Era una feliz sacrificada para tener las mejores imágenes. Por sus manos pasaron muchos jóvenes que hoy son grandes directores.

Fue buena amiga, cooperadora y un ser humano justo. Era una mujer que se empoderaba y hacía lo que debía. Que en paz descanse mi querida amiga", comentó Cecilia García.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/angel-laureano.jpg Angel Laureano, director de Color Visión. (ARCHIVO)

Ángel Laureano

Para Ángel Laureano, director de Color Visión, Anita forma parte de la historia dominicana por siempre al ser la pionera como editora y también productora de importantes programas de televisión y en la publicidad, como formadora de generaciones de técnicos, donde dejó un gran legado de conocimiento y profesionalismo.

"Nuestras condolencias para su familia y la familia de la televisión", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/anita-ontiveros3.jpg El Instituto Dominicano le hizo un homenaje en 2022. Fue su última aparición pública. Le acompañaron sus familiares, su ex esposo Horacio Lamadrid y las autoridades de Indotel. (ARCHIVO)

Edilenia Tactuk

En noviembre pasado, la productora de televisión Edilenia Tactuk rindió un merecido tributo a la directora de televisión en el marco de TV Imaginativa, la semana de la televisión, cuya edición dedicó a Anita Ontiveros.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/edinelia.jpg Edilenia Tactuk en la pasada edición de TV Imaginativa. En la foto junto Horacio Madri y Samantha Olivero en el hoemaneja que le hizo. Le acompaña el nieto de la difunta Anita. (ARCHIVO)

"Se nos fue una de las más importantes productoras de la historia de la televisión dominicana, la más versátil de todos los tiempos. Actriz, bailarina, guionista, directora de producción, directora de cámaras, editora y camarógrafa. Se nos queda en el corazón su actitud poderosa para hacer arte. Vuela alto Anita Ontiveros. Serás inspiración para todas las generaciones. Te recordaremos por siempre" Edilenia Tactuk Productora de TV “

Su huella en la TV

Estuvo junto a Horacio Lamadrid en "Domingo de mi Ciudad", luego produjo "La casa de Pequitas". Trabajó junto a Yaqui Núñez del Risco en "Otra Vez Con Yaqui", así como en la gala de los Premios "El Dorado". También estuvo en "Los Dirigentes" y "Sábado de Corporán", entre otros.