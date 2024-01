Sofía Vergara "destruye" a Pablo Motos en "El hormiguero", según las redes sociales

Sofía Vergara es una de las figuras más reconocidas en el ámbito interpretativo latinoamericano. La colombiana ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en un icónico personaje de la televisión gracias a Gloria Pritchett en Modern Family.

La actriz está próxima a estrenar el drama Griselda, una serie basada en hechos reales que se estrena en Netflix el 25 de enero.

Con motivo de este acontecimiento, la nativa de Barranquilla estuvo como invitada de El Hormiguero, donde promocionó en España la serie y dio muchos titulares.

Su conductor, Pablo Motos, la entrevistó sobre su papel en la serie, su infancia en medio del narcotráfico en Colombia y cómo el público la quiere sin importar a quién interprete. Sin embargo, las preguntas fuera de lugar del conductor y las respuestas de la actriz se convirtieron en lo más buscado.

Como reseña el medio "La Vanguardia", Sofía es una mujer sin filtros ni vergüenzas, capaz de encontrar una respuesta ante las situaciones más inverosímiles. Un hecho que se ha podido ver durante distintos compases de la entrevista.

En primer lugar, Motos ha intentado presumir al explicar cómo Griselda se vende directamente con la primera frase del primer capítulo. "Pablo Escobar: 'El único hombre al que yo he tenido miedo es una mujer, Griselda Marcos'", contaba el conductor del programa.

"Bueno, realmente ella no se llama Griselda Marcos. Se llama Griselda Blanco, pero... Como él se la vio toda entera la serie. Sabía que te iba a coger. Te ha pasado por mentiroso, simplemente", respondía Vergara en broma pero en serio.

De igual forma, la actriz no ha escatimado en contestar a Motos cuando este le ha cuestionado su acento inglés. Todas estas réplicas han causado sensación en las redes sociales, cuestionando la química entre entrevistador y entrevistada.

Intentando buscar la complicidad del público, que hacía un rato que solo ovacionaba las respuestas de Vergara, preguntó: "Hay algo que me han puesto en la documentación, pero supongo que es mentira: eres rubia natural".

Rápidamente, la actriz rebotó la pregunta al entrevistador: "Hombre, ahora me tiño, tengo 51 años. ¿Tú también naciste con ese pelo?", respondió la actriz señalando el pelo blanco del presentador. Desarmado, optó por piropearla: "No te diré lo guapa que eres a tus 51 años".

"No pasa nada: ya aplauden ellos", volvió Vergara sin pensárselo ni un segundo, y, de nuevo, devolvió la aclamación del público. Tampoco le funcionó a Motos ese intento.

La risa del presentador empezaba a ser nerviosa. Entonces Motos empezó a preguntar sobre la serie que la hizo famosa, llamando su atención por su pronunciación en inglés.

"¿Cómo dices Modern family?", en tono burlón a la entrevistada, y a continuación intentó imitar su acento, el de una persona que desde que es adolescente vive en Miami y que interpretó durante 11 años el papel de Gloria en la sitcom estadounidense.

"¿Lo digo mal? Claro, ¿sabes más inglés que yo?", contestó la actriz. "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te han nominado a los Golden Globes?", remató la invitada.

La entrevista ha tenido un gran impacto en las redes después de que algunos usuarios se burlaran del comportamiento del presentador y de la vehemencia de la entrevistada, que no dudó en ningún momento en espetar respuestas ácidas en uno de los programas con mayor audiencia en España.

Sin embargo, hubo una pregunta que la intérprete, con más de 30 años en la industria, no quiso responder. "¿Te han pagado más que en Modern family?", preguntó Motos en referencia a su sueldo en la nueva serie que protagoniza. Pero la de Barranquilla no quiso responder: "No te contestaré eso".

Las reacciones en redes sociales

" Vergüenza ajena de Pablo Motos ahora mismo... Rojo como un tomate, cuestionándole el acento inglés a Sofía... Suerte tiene que ella ha venido a promocionar la serie y está dispuesta a pasarle todo", criticaba un usuario.

" Estoy empezando a sudar por la espalda con esta conversación". No me extraña, no sé están entendiendo. Ambos están locos por que acabe la entrevista...", llegaba a asegurar otro de los comentarios escritos en redes sociales.