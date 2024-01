"Succession" llega como favorita a los pospuestos premios Emmy

Aplazados cuatro meses por las huelgas en Hollywood, los premios Emmy, que celebran lo mejor de la televisión, arrancaron este lunes en Los Ángeles, con la última temporada del éxito de HBO "Succession" como favorita para llevarse los principales galardones de la noche.

Los llamados Óscar de la pantalla chica se celebraban en septiembre de 2023, pero los organizadores se vieron obligados a posponerlos debido a que en la época las huelgas de actores y guionistas paralizaban Hollywood, apostando por enero como una fecha segura para realizar la gala.

Los votos se emitieron en verano, y algunos de los programas nominados se estrenaron hace 18 meses.

Pero con las huelgas en el pasado, las estrellas de la industria se congregaron en Los Ángeles para la noche más importante de la televisión, bajo la conducción del actor y comediante Anthony Anderson.

"Esta noche es una de celebración, estamos honrando los programas que nos mantuvieron pegados a la televisión", abrió la gala Anderson.

Con fuertes contendores en el género dramático, se espera que los miembros de la ficcional familia Roy, de "Succession", suban al palco varias veces.

La aclamada serie, que narra las puñaladas por la espalda en las disputas de una familia adinerada, llega a la cabeza con 27 nominaciones. Es la favorita para seis premios, incluido el de mejor serie dramática, que ya ha ganado dos veces en ediciones previas.

Tres de sus actores, Kieran Culkin, Jeremy Strong y Brian Cox, están nominados al mejor actor dramático marcando un récord para la serie, mientras que Sarah Snook despunta en la categoría de mejor actriz dramática.

Matthew Macfadyen, su esposo en la serie, también salta como favorito para mejor actor de reparto, con lo que la serie tiene todo para arrasar en las categorías de actuación.

Con un año prolífico para el drama, quizás las dos series que podrían resentir más la presencia de "Succession" son "The Last of Us" y "The White Lotus".

"The Last of Us", quizás la mejor adaptación de un videojuego a la pantalla chica, puede irse de la gala con las manos vacías, a menos que sus protagonistas, el chileno-estadounidense Pedro Pascal o Bella Ramsey, sorprendan.

"The White Lotus", una elegante sátira sobre la riqueza y la hipocresía, regresa a los Emmy con su segunda temporada ambientada en Sicilia.

Jennifer Coolidge, la única estrella de la primera temporada, es la clara favorita a la mejor actriz de comedia.

Comedia vintage

Es poco probable que el retraso de los Emmy a enero ayude a una gala que lleva años afectada por la caída de las audiencias televisivas .

a enero ayude a una gala que lleva años afectada por la caída de las . La transmisión del año pasado sólo fue vista por 5,9 millones de espectadores, una cifra inferior incluso a la de los "pand Emmy s" de 2020, que se transmitieron desde un teatro vacío.

de espectadores, una cifra inferior incluso a la de los "pand s" de 2020, que se transmitieron desde un teatro vacío. El aplazamiento provocado por la huelga de este año sitúa a los Emmy justo en medio de la temporada de premios cinematográficos de Hollywood , privando al espectáculo de una publicidad considerable.

provocado por la huelga de este año sitúa a los justo en medio de la temporada de cinematográficos de , privando al espectáculo de una publicidad considerable. Posiblemente el presentador , Anthony Anderson , tenga que esforzarse mucho para superar la confusión del público ante el hecho de que se premien temporadas de serie s emitidas meses atrás.

En particular, "The Bear", que llevaba a los espectadores tras las bambalinas de un restaurante disfuncional de Chicago, es la gran favorita para los premios de comedia.

Pero la ceremonia del lunes es una oportunidad tardía para que los votantes de los Emmy honren la intensa primera temporada de la serie, que se estrenó en junio de 2022.

Miniseries

En la siempre competitiva categoría de miniseries, para programas que sólo duran una temporada, "Bronca" y "Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer", de Netflix, lideran con 13 nominaciones cada una.

Otros destacados en este apartado son la estrella de Hollywood Jessica Chastain en la biopic de música country "George & Tammy", y Paul Walter Hauser en "Black Bird: Confesiones de un asesino", otra serie de crímen.